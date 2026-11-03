Ένας 50χρονος άνδρας από το Μίσιγκαν ταξίδεψε μέχρι την πολιτεία της Νέας Υόρκης για να εντοπίσει την πρώην σύζυγό του, με την οποία είχε εμμονή, και τη δολοφόνησε πυροβολώντας την επανειλημμένα στο κεφάλι. Στη συνέχεια, έπειτα από ανθρωποκυνηγητό περίπου 320 χιλιομέτρων με την αστυνομία, έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε.

Ο Νόρμαν Λορ Τζούνιορ, 50 ετών, εντόπισε τη Μέλισα Πελκ-Λορ στο σπίτι της, στην κωμόπολη Μπράστον της Νέας Υόρκης, στις 27 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την αστυνομία της πολιτείας. «Ο Νόρμαν ήταν τρελός, είχε εμμονή με τη μαμά μου και κανείς δεν έκανε τίποτα», δήλωσε σε βίντεο στο Facebook η κόρη του θύματος, Άλισον Πελκ, η οποία ζει επίσης στο Μίσιγκαν.

Όπως ανέφερε, είχε χρειαστεί να εξασφαλίσει δύο δικαστικές εντολές προστασίας, προκειμένου να αισθάνεται τουλάχιστον ασφαλής. Ωστόσο, υποστήριξε ότι ο πρώην σύζυγος της μητέρας της παραβίασε τουλάχιστον τρεις φορές τις εντολές χωρίς να υποστεί συνέπειες. Μάλιστα, για τις προηγούμενες παραβιάσεις είχε προγραμματιστεί δικαστική ακρόαση στο Μίσιγκαν στις 28 Οκτωβρίου.

Η δολοφονία και η αυτοκτονία σημειώθηκαν λίγες ημέρες αφότου η Μέλισα είχε επιστρέψει στο σπίτι της, έχοντας προηγουμένως ταξιδέψει στο Λας Βέγκας για να γιορτάσει τα 30ά γενέθλια της κόρης της. «Η μαμά μου δολοφονήθηκε. Την πήραν μακριά μου, από την οικογένειά μας και από όλους όσοι την αγαπούσαν», έγραψε η Άλισον Πελκ σε ανάρτησή της.

Το ανθρωποκυνηγητό και η τελική αναμέτρηση

Αφού οι ερευνητές εντόπισαν τη σορό της Μέλισα στο σπίτι της, στράφηκαν γρήγορα στον πρώην σύζυγό της. Τον εντόπισαν στην κομητεία Γουέιν, σε απόσταση μεγαλύτερη των 320 χιλιομέτρων, και επιχείρησαν να τον σταματήσουν.

Ωστόσο, ο Λορ ανέπτυξε ταχύτητα μόλις είδε τους φάρους των περιπολικών και ακολούθησε καταδίωξη υψηλής ταχύτητας. Η αστυνομία χρησιμοποίησε ειδική αντιολισθητική διάταξη με αιχμές, η οποία προκάλεσε ζημιά στα ελαστικά του οχήματός του, με αποτέλεσμα να βγει από τον δρόμο, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.

Όταν η ομάδα SWAT πλησίασε το φορτηγό του, οι αστυνομικοί τον βρήκαν νεκρό από τραύμα στο κεφάλι που προκλήθηκε από πυροβολισμό.

Η Άλισον Πελκ αποκάλυψε ότι είχε ρωτήσει κάποτε έναν αστυνομικό: «Θα περιμένουμε μέχρι να είμαι πραγματικά νεκρή;», καθώς, όπως υποστήριξε, η νομοθεσία της πολιτείας περιόριζε τις δυνατότητες των Αρχών να συλλάβουν τον Λορ για παραβίαση της εντολής να μην την πλησιάζει.

Στο Μίσιγκαν, η παραβίαση μιας ατομικής εντολής προστασίας δεν αποτελεί από μόνη της ποινικό αδίκημα, αλλά αντιμετωπίζεται ως περιφρόνηση δικαστηρίου. Η μέγιστη προβλεπόμενη ποινή είναι 93 ημέρες φυλάκισης και πρόστιμο 500 δολαρίων, ενώ συνήθως απαιτείται το ίδιο το θύμα να προσφύγει εκ νέου στο δικαστήριο.

‘Obsessed’ Michigan maniac hunts down ex-wife in upstate NY, kills himself as cops close in after 200-mile manhunt https://t.co/wqSY5SYmJC https://t.co/JebwSZtQ5v — New York Post (@nypost) November 2, 2026

«Υποθέτω ότι αυτό που χρειάστηκε για να δικαιωθώ ήταν να μην είναι πια εδώ η μητέρα μου», δήλωσε η κόρη της.