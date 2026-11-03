Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένα μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες στη Φλόριντα των ΗΠΑ, το μεσημέρι της Κυριακής. Το αεροσκάφος τύπου Λίαρτζετ 60 (Learjet 60) εκτελούσε πτήση με προορισμό τις Μπαχάμες, έχοντας απογειωθεί από το Όστιν του Τέξας, όταν ξαφνικά έχασε ύψος και έπεσε με μεγάλη ταχύτητα σε αυτοκινητόδρομο πολλαπλών λωρίδων κυκλοφορίας.

Οι αμερικανικές αρχές διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας, με το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) να εξετάζει εάν ο σχηματισμός πάγου και οι αναταράξεις συνέβαλαν στη συντριβή, αλλά και κατά πόσο ενδέχεται να υπήρξε ανθρώπινο λάθος.

Μεταξύ των εννέα θυμάτων βρίσκονταν ένα ζευγάρι με τα δύο μικρά παιδιά του, τρεις ακόμη γυναίκες, καθώς και οι δύο πιλότοι του αεροσκάφους. Οι οικογένειες των νεκρών έχουν αρχίσει να δημοσιοποιούν στοιχεία για τους ανθρώπους που χάθηκαν, αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη τους.

Άνταμ Ρόμπινσον και Έλεν Σαρπ

Ο επιχειρηματίας της τεχνολογίας από το Τέξας, Άνταμ Ρόμπινσον, η σύζυγός του Έλεν Σαρπ και τα δύο παιδιά τους, η 4χρονη Έμμα και ο 2χρονος Τσάρλι, σκοτώθηκαν όλοι στη συντριβή, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν ορισμένες από τις οικογένειες των θυμάτων.

Οι συγγενείς τους τούς περιέγραψαν ως «αφοσιωμένους γονείς», χαρακτηρίζοντας τα παιδιά τους «το φως της ζωής τους».

«Η Έλεν και ο Άνταμ ήταν ένας έρωτας που θα κρατήσει για πάντα. Η ζεστασιά τους, η γενναιοδωρία τους και η ικανότητά τους να κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι άγγιξαν τόσες πολλές ζωές», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στη σελίδα του στο LinkedIn, ο Ρόμπινσον αυτοπροσδιοριζόταν ως ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος των εταιρειών RB2B και Retention.com, καθώς και ως διευθύνων σύμβουλος της Moltsets. Στο παρελθόν είχε εργαστεί στον παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό όμιλο Lehman Brothers και στον τραπεζικό όμιλο Barclays.

Το BBC ανέφερε ότι επικοινώνησε με τις εταιρείες, προκειμένου να ζητήσει κάποιο σχόλιο για τον θάνατό του.

Ο επίσης επιχειρηματίας στον χώρο της τεχνολογίας Τζέσι Ουγιέτ δημοσίευσε στο LinkedIn ένα μήνυμα για τον θάνατο του Ρόμπινσον, αναφέροντας ότι τον είχε βοηθήσει όταν ο ίδιος προσπαθούσε να αναπτύξει την επιχείρησή του.

«Έγινε φίλος μου και ένας άνθρωπος με τον οποίο συμφωνούσαμε στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να δημιουργούνται εταιρείες λογισμικού», έγραψε ο Ουγιέτ.

«Μπορούσε να διαφωνήσει μαζί σου σχεδόν για οτιδήποτε και με κάποιον τρόπο, στο τέλος της συζήτησης έφευγες έχοντας ακόμη μεγαλύτερη συμπάθεια γι’ αυτόν», συμπλήρωσε.

Η τελευταία ανάρτηση του Ρόμπινσον στο επαγγελματικό κοινωνικό δίκτυο είχε γίνει την Κυριακή και αφορούσε μια συζήτηση που είχε προγραμματίσει να πραγματοποιήσει την επόμενη εβδομάδα μαζί με τον Ουγιέτ.

Η Έλεν Σαρπ ήταν καλλιτέχνιδα, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης. Ο πατέρας της, Ντάντλεϊ Σαρπ, δήλωσε στην εφημερίδα της Φλόριντα The Palm Beach Post ότι η είδηση πως μέλη της οικογένειάς του επέβαιναν στο αεροσκάφος ήταν «ένα μεγάλο πλήγμα».

«Είχαμε μία κόρη, τον σύζυγό της και δύο εγγόνια στο αεροπλάνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ρέιτσελ Ριντ, Τσάρμι Φερ και Ανίτα Μαρία Τσετίνα

Στο αεροσκάφος επέβαιναν επίσης οι Ρέιτσελ Ριντ, Τσάρμι Φερ και Ανίτα Μαρία Τσετίνα, οι οποίες έχασαν επίσης τη ζωή τους μαζί με την οικογένεια Ρόμπινσον και Σαρπ.

Στην κοινή ανακοίνωση των οικογενειών, η Ριντ και η Φερ περιγράφονται ως άνθρωποι «γεμάτοι χαρά και διάθεση για περιπέτεια».

«Αγαπούσαν τους δικούς τους ανθρώπους με πάθος, ολοκληρωτικά και χωρίς δισταγμό. Από τη στιγμή που γνωρίστηκαν, αφοσιώθηκαν η μία στην άλλη και στη ζωή που έχτιζαν μαζί», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Δεν είχε διευκρινιστεί άμεσα ποια ήταν η σχέση τους με τον Άνταμ Ρόμπινσον και την Έλεν Σαρπ.

Όσον αφορά την Ανίτα Μαρία Τσετίνα, η ανακοίνωση αναφέρει ότι «φρόντιζε την Έμμα και τον Τσάρλι με τρυφερότητα και αφοσίωση και αποτελούσε πραγματικά μέλος της οικογένειας».

«Μας έδειξε τι σημαίνει κληρονομιά ανιδιοτελούς αγάπης και αφοσίωσης», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Τζεφ Γκρέγκορι

Ο 55χρονος Τζεφ Γκρέγκορι έχει αναγνωριστεί ως ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, σύμφωνα με την εταιρεία ιδιωτικών ναυλώσεων East Coast Jets, στην οποία είχε εργαστεί στο παρελθόν.

Εκπρόσωπος της εταιρείας εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της για τον θάνατό του, με δήλωση που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα.

«Είμαστε βαθιά λυπημένοι που μάθαμε ότι ο κυβερνήτης Τζεφ Γκρέγκορι ήταν μεταξύ εκείνων που έχασαν τη ζωή τους στο χθεσινό τραγικό αεροπορικό δυστύχημα στο Παλμ Μπιτς», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, ο Γκρέγκορι είχε εργαστεί στην East Coast Jets για σύντομο χρονικό διάστημα, το 2016 και το 2017.

Ναταλία Φιγκέιρας

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έχουν αναγνωρίσει ως συγκυβερνήτη του αεροσκάφους την 20χρονη Ναταλία Φιγκέιρας, η οποία είχε αποκτήσει άδεια πιλότου σε ηλικία μόλις 17 ετών.

Η μητέρα της, Καμίλα Κορτελέτι, επιβεβαίωσε σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι η κόρη της έχασε τη ζωή της στην πύρινη έκρηξη που ακολούθησε τη συντριβή.

🚨QUE TRISTE🚨| A mãe da brasileira Nathalia Filgueiras, de 20 anos, copilota do avião que caiu na Flórida, disse em reportagem: “Eu queria que ela vivesse o sonho dela, mas eu sabia que o sonho dela seria a coisa que a levaria para longe de mim” https://t.co/LzOzKz4zS7 — FUTRIKEI (@futrikeiof) November 2, 2026

Μιλώντας στους New York Times, η Κορτελέτι περιέγραψε την αγάπη της κόρης της για την αεροπορία, λέγοντας: «Αγαπούσε την ελευθερία. Ήταν εντελώς διαφορετικό να βλέπεις τον κόσμο από ψηλά».

Σε συνέντευξή της το 2023 σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό που συνεργάζεται με το CBS News, η Φιγκέιρας είχε μιλήσει με υπερηφάνεια για το γεγονός ότι απέκτησε την άδεια πιλότου ενώ φοιτούσε ακόμη στην τελευταία τάξη του λυκείου.

«Μου αρέσει να είμαι διαφορετική από όλους τους άλλους», είχε δηλώσει.

«Κάποιοι πιστεύουν ότι είναι περίεργο το γεγονός ότι μπορώ να πιλοτάρω αεροπλάνα, αλλά δεν μπορώ να οδηγήσω αυτοκίνητο. Θέλω να πω, μπορώ, αλλά πολλοί άνθρωποι το βρίσκουν αστείο», είχε προσθέσει.