Σήματα από την πιο μικρή κλίμακα της φύσης που έχει εξερευνηθεί μέχρι σήμερα κατάφεραν να εντοπίσουν επιστήμονες, ανοίγοντας τον δρόμο για την αναζήτηση νέων σωματιδίων και την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το Σύμπαν. Πρόκειται για έναν κόσμο τόσο μικροσκοπικό, που ορισμένοι φυσικοί τον έχουν αποκαλέσει «zeptoverse», καθώς η κλίμακά του είναι 100 δισεκατομμύρια φορές μικρότερη από ένα άτομο.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες με έδρα το Κέιμπριτζ και βασίστηκε σε πείραμα στον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων (LHC). Πρόκειται για την τεράστια εγκατάσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN), στα σύνορα Ελβετίας και Γαλλίας, όπου σωματίδια συγκρούονται μεταξύ τους με εξαιρετικά υψηλές ενέργειες, προκειμένου να διασπαστούν και να αποκαλύψουν τα συστατικά από τα οποία αποτελούνται.

Το αποτέλεσμα θεωρείται σημαντικό, καθώς θα μπορούσε να βοηθήσει τους ερευνητές να αναπτύξουν μια νέα, πληρέστερη θεωρία για τη λειτουργία του Σύμπαντος.

Οι επιστήμονες πλησιάζουν το «zeptoverse»

Ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της σύγχρονης φυσικής παραμένει η σκοτεινή ύλη, η οποία αποτελεί μεγάλο μέρος του Σύμπαντός μας, χωρίς ωστόσο οι επιστήμονες να έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να την ανιχνεύσουν άμεσα.

Οι ερευνητές γνωρίζουν ότι υπάρχει, επειδή η βαρυτική της δύναμη επηρεάζει τη συνηθισμένη ύλη. Ωστόσο, από κάθε άλλη άποψη εξακολουθεί να παραμένει εντελώς αόρατη.

Στο πλαίσιο του πειράματος, οι επιστήμονες προκάλεσαν συγκρούσεις σωματιδίων σε πολύ υψηλές ενέργειες και στη συνέχεια μελέτησαν τα υλικά που εκτοξεύτηκαν από αυτές, δηλαδή τα υπολείμματα των συγκρούσεων.

Ανάμεσα στα σωματίδια που εξετάστηκαν ήταν και το λεγόμενο «κουάρκ ομορφιάς ή κουάρκ πυθμένα» (beauty quark), ένα υποατομικό σωματίδιο, δηλαδή μικρότερο από ένα άτομο. Πρόκειται για ένα ασταθές σωματίδιο, το οποίο υπάρχει μόλις ενάμισι τρισεκατομμυριοστό του δευτερολέπτου προτού διασπαστεί και μετατραπεί σε άλλες μορφές σωματιδίων.

Παρά την εξαιρετικά σύντομη διάρκεια ζωής του, οι ερευνητές κατάφεραν να ανιχνεύσουν την αλληλεπίδρασή του με άλλα μικροσκοπικά σωματίδια, σε μια κλίμακα ενός δισεκατομμυριοστού του τρισεκατομμυριοστού του μέτρου.

Ορισμένες θεωρίες υποστηρίζουν ότι σε αυτές τις απειροελάχιστες κλίμακες τα σωματίδια είναι περισσότερο ευαίσθητα στη σκοτεινή ύλη. Αυτό σημαίνει ότι η σκοτεινή ύλη θα μπορούσε να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν και διασπώνται τα κουάρκ. Επομένως, η ανίχνευση δραστηριότητας σε αυτόν τον μικροσκοπικό κόσμο ενδέχεται να προσφέρει στους επιστήμονες έναν νέο τρόπο εντοπισμού της σκοτεινής ύλης.

«Χτυπάμε την πόρτα αυτού του zeptoverse», δήλωσε στο BBC ο δρ Χάρι Κλιφ από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, ο οποίος ηγήθηκε της ανάλυσης των δεδομένων.

Όπως εξήγησε, αυτός ο υποατομικός «χορός» προσφέρει στους ερευνητές μια μοναδική θέση παρατήρησης για τη συμπεριφορά πιθανών νέων σωματιδίων.

«Αυτό που θέλουμε να κάνουμε τώρα είναι να μπούμε μέσα, να εξερευνήσουμε και να ανακαλύψουμε ποια νέα σωματίδια περιμένουν εκεί. Για να το πετύχουμε, χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα», πρόσθεσε ο Κλιφ.

Αναβάθμιση 150 εκατομμυρίων λιρών στον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων

Οι 28 χώρες που συμμετέχουν στο ερευνητικό πρόγραμμα έχουν συμφωνήσει σε μια αναβάθμιση του συγκεκριμένου ανιχνευτή του Μεγάλου Επιταχυντή Αδρονίων (LHCb), ύψους 150 εκατομμυρίων λιρών. Η παρέμβαση αναμένεται να αυξήσει κατά δέκα φορές τη συχνότητα με την οποία καταγράφονται αυτές οι διασπάσεις σωματιδίων.

«Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να εξερευνήσουμε το εσωτερικό του ζεπτοσύμπαντος και να δούμε τι βρίσκεται εκεί», ανέφερε ο Χάρι Κλιφ.

Ωστόσο, νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η βρετανική υπηρεσία Έρευνας και Καινοτομίας (UKRI), ο κυβερνητικός οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση της έρευνας, ανακοίνωσε ότι αποσύρει τη συμμετοχή της στη χρηματοδότηση της προγραμματισμένης αναβάθμισης.

Η απόφαση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο περικοπών, οι οποίες επηρεάζουν αρκετά ακόμη προγράμματα σωματιδιακής φυσικής και αστρονομίας. Ανάμεσά τους βρίσκεται και το εμβληματικό τηλεσκόπιο Λάβελ του Τζόντρελ Μπανκ.

Παρότι την έρευνα που οδήγησε στην ανακάλυψη του zeptoverse συντόνισαν επιστήμονες με έδρα το Κέιμπριτζ, οι περικοπές δημιουργούν αμφιβολίες για τη συνέχιση της πλήρους συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου στο ερευνητικό πρόγραμμα.

Ο καθηγητής Τιμ Γκέρσον, επικεφαλής της διεθνούς συνεργασίας LHCb, δήλωσε στο BBC ότι η Βρετανία κινδυνεύει να μείνει εκτός σημαντικών επιστημονικών εξελίξεων.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο κινδυνεύει να μην συμμετέχει και να χάσει τη δυνατότητα να συμβάλει σε πραγματικά μεγάλες ανακαλύψεις», ανέφερε.