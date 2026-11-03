Νέο περιστατικό επίθεσης σε εμπορικό πλοίο καταγράφηκε στα ανοιχτά του Ομάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας Ινδός ναυτικός. Το πετρελαιοφόρο δέχθηκε πλήγμα από «άγνωστο βλήμα», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας της Ινδίας.

Το ινδικό πλοίο MSV AL JUSUFI , με 14 μέλη του πληρώματος χτυπήθηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, εξήγησε ο υπουργός Σαρμπανάντα Σονογουάλ.

«Δεκατρείς ναυτικοί απομακρύνθηκαν από το λιμενικό του Ομάν, όμως με λύπη ανακοινώνω ότι ένας ναυτικός μας, ο Γκάνταρ Ναχίμ Αζίζ από το Γκουτζαράτ, υπέκυψε στα τραύματά του», πρόσθεσε.

Μεγάλο μέρος των πληρωμάτων εμπορικών πλοίων κατάγεται από την Ινδία, με περισσότερα από 320.000 ενεργά μέλη το 2025, σύμφωνα με κυβερνητικά στατιστικά στοιχεία.

Πολλοί Ινδοί έχουν σκοτωθεί σε στρατιωτικές επιχειρήσεις μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας καταδικάζει συστηματικά τα πλήγματα εναντίον πολιτικών πλοίων και ζητεί από τις αντιμαχόμενες πλευρές να σέβονται την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.