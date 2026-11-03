Εκατομμύρια ταξιδιώτες σε ολόκληρο τον κόσμο το γνωρίζουν και το έχουν στη λίστα με τα ξενοδοχεία που ονειρεύονται να επισκεφθούν. Το θρυλικό ξενοδοχείο The Plaza Hotel, στην καρδιά του Μανχάταν, αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα τοπόσημα της Νέας Υόρκης.

Από το 1907, όταν άνοιξε για πρώτη φορά τις πύλες του, ξεχώρισε για τις πρωτοποριακές για την εποχή παροχές του, καθώς ήταν το πρώτο ξενοδοχείο που διέθετε ιδιωτικό μπάνιο σε κάθε δωμάτιο.

Έκτοτε, έχει φιλοξενήσει προσωπικότητες της πολιτικής, της τέχνης και του διεθνούς επιχειρηματικού κόσμου και η ιστορία του έχει συνδεθεί με εμβληματικές μορφές, από τους Beatles και τη Μέριλιν Μονρόε μέχρι τον Αριστοτέλη Ωνάση και την Τζάκι Κένεντι, ενώ έχει αποτελέσει σκηνικό για περισσότερες από 270 κινηματογραφικές παραγωγές.

Εκείνο, ωστόσο, που δεν αποτυπώνεται στις εντυπωσιακές αίθουσες, στους πολυτελείς χώρους και στην πλούσια ιστορία του είναι η φιλοσοφία που βρίσκεται πίσω από τη λειτουργία του.

Μια φιλοσοφία που, όπως αποκαλύπτει στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο ελληνικής καταγωγής Managing Director του ιστορικού ξενοδοχείου, Σαμ Ιωαννίδης, έχει τις ρίζες της σε μια λέξη βαθιά ελληνική: το φιλότιμο.

«Η ψυχή του ξενοδοχείου είναι οι άνθρωποί του. Όλοι όσοι εργαζόμαστε εδώ δεν νιώθουμε απλώς συνάδελφοι. Είμαστε κάτι περισσότερο από μια ομάδα, είμαστε δεμένοι και προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Είμαστε μαζί κάθε μέρα, συζητάμε, διορθώνουμε ο ένας τον άλλον και υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλο. Για αυτό λέω πως η λέξη που περιγράφει το πώς λειτουργούμε είναι η λέξη φιλότιμο», σημειώνει χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η επιτυχία στη φιλοξενία δεν εξαρτάται μόνο από τις υποδομές ή την πολυτέλεια, αλλά κυρίως από τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από αυτές.

Η συνέντευξη πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερη συγκυρία για το Plaza, καθώς το ιστορικό κτίριο ετοιμάζεται να κλείσει τις πύλες του τον Ιανουάριο του 2027 για περίπου τέσσερα χρόνια, προκειμένου να ξεκινήσει ένα απαιτητικό έργο αποκατάστασης της εξωτερικής του όψης.

Για τον Σαμ Ιωαννίδη, όμως, η ιστορία του Plaza δεν είναι μόνο όσα έχουν συμβεί στο παρελθόν, αλλά κυρίως όσα πρόκειται να δημιουργηθούν στο μέλλον. «Στον τουρισμό αγαπάμε τις ιστορίες. Ο κόσμος όμως, εξελίσσεται και χρειάζονται νέα αφηγήματα. Δεν αρκεί μόνο να ανακαλούμε τις ιστορίες του παρελθόντος. Χρειάζεται να δημιουργούμε νέες. Και αυτό πιστεύω θα είναι το νέο κεφάλαιο της ιστορίας του Plaza», αναφέρει.

Το φιλότιμο ως μοντέλο διοίκησης στην καρδιά του Μανχάταν

Με καταγωγή από το Άργος, ο Σαμ Ιωαννίδης έφυγε με την οικογένειά του για τον Καναδά σε ηλικία μόλις έξι ετών. Η επαγγελματική του πορεία στη φιλοξενία ξεκίνησε από την κουζίνα, καθώς αρχικά ονειρευόταν να γίνει σεφ.

Σήμερα, έπειτα από πέντε δεκαετίες στον ξενοδοχειακό κλάδο και έχοντας εργαστεί σε 16 ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο, βρίσκεται στο τιμόνι ενός από τα πλέον εμβληματικά ξενοδοχεία διεθνώς.

Η ελληνική καταγωγή του, όπως λέει, δεν αποτελεί απλώς ένα στοιχείο της προσωπικής του ταυτότητας, αλλά μέρος της καθημερινής επαγγελματικής του φιλοσοφίας.

«Είμαι πολύ περήφανος που είμαι Έλληνας. Κρατώ πολύ ψηλά αυτή την καταγωγή μου και πιστεύω ότι οι επιτυχίες μου οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι μεγάλωσα με το ελληνικό φιλότιμο. Καταλαβαίνουμε τον τουρισμό, καταλαβαίνουμε τις διαφορετικές κουλτούρες, αγκαλιάζουμε τους ανθρώπους», αναφέρει.

Αυτή την αντίληψη θέλησε να μεταδώσει και στην ομάδα του στο Plaza. Για τον ίδιο, η φιλοξενία δεν είναι μια απλή επαγγελματική συναλλαγή, αλλά η δημιουργία μιας εμπειρίας που κάνει τον επισκέπτη να αισθάνεται ότι βρίσκεται στο σπίτι του και να θέλει να επιστρέψει.

Όπως εξηγεί, η πραγματική πολυτέλεια δεν αποτυπώνεται στα αντικείμενα, αλλά στις ανθρώπινες σχέσεις: «Μπορείς να πας σε οποιοδήποτε ξενοδοχείο, εστιατόριο ή ταβέρνα στον κόσμο. Αυτό που μετράει είναι οι άνθρωποι. Αν διαβάσει κανείς τα social media και τα δημοσιεύματα για εμάς, κανείς δεν στέκεται στο αν το Plaza διαθέτει περισσότερα κρύσταλλα Baccarat από το ίδιο το ξενοδοχείο Baccarat, ούτε επικεντρώνεται στην πλούσια ιστορία του κτιρίου. Αυτό για το οποίο θα μιλήσουν όλοι φεύγοντας είναι ο Τόνι ο θυρωρός, ο Τζορτζ ο μπάρμαν ή η Μαίρη από την καθαριότητα. Οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά και γι’ αυτούς επιστρέφουν οι επισκέπτες μας, αφού τους θυμούνται με το μικρό τους όνομα».

Ιδιαίτερη σημασία δίνει στη διατήρηση του έμπειρου προσωπικού, επισημαίνοντας ότι η αφοσίωση των εργαζομένων δεν εξασφαλίζεται μόνο μέσα από τις οικονομικές απολαβές, αλλά κυρίως μέσα από την αναγνώριση, την εμπιστοσύνη και την υπερηφάνεια για τη δουλειά τους.

Η αποκατάσταση του ιστορικού κτιρίου και η νέα σελίδα του Plaza

Τη χρονιά που έρχεται, το Plaza συμπληρώνει 120 χρόνια ιστορίας. Η έναρξη του νέου έτους σηματοδοτεί και την αρχή ενός νέου κεφαλαίου, καθώς ξεκινούν οι εργασίες για την αποκατάσταση της εμβληματικής εξωτερικής του όψης. Πρόκειται για ένα κτίριο με ειδικό καθεστώς ιστορικής προστασίας, γεγονός που καθιστά το έργο ιδιαίτερα σύνθετο, καθώς κάθε αρχιτεκτονική λεπτομέρεια πρέπει να επανέλθει στην αρχική της μορφή. «Αναλαμβάνουμε αυτή την περίοδο την αποκατάσταση της πρόσοψης του εμβληματικού Plaza. Είναι ένα μοναδικό έργο, επειδή απαιτείται η διατήρηση της ιστορικής του φυσιογνωμίας. Συνεργαζόμαστε με την Επιτροπή Ιστορικής Διατήρησης και τις αρμόδιες υπηρεσίες δόμησης, ώστε το κτίριο που κατασκευάστηκε το 1907 να αποκτήσει ξανά την αρχική του λάμψη», εξηγεί.

Όπως σημειώνει, η διαδικασία χρειάζεται εξαιρετική ακρίβεια, καθώς εξειδικευμένοι τεχνίτες από διάφορα σημεία του κόσμου καλούνται να αποκαταστήσουν τα ιστορικά υλικά και τα αρχιτεκτονικά στοιχεία της πρόσοψης.

«Είναι σχεδόν σαν να εργάζονται αρχαιολόγοι. Πρέπει να τοποθετήσουν τα πάντα στο σωστό σημείο, με τη σωστή πέτρα και το σωστό τερακότα, ώστε το κτίριο να γίνει ξανά όπως ήταν. Είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία, που απαιτεί μεγάλη ακρίβεια. Θέλουμε να κάνουμε το σωστό, ώστε να διατηρηθεί για ακόμη εκατό χρόνια και πολλά παραπάνω».

Ένα ζωντανό πλατό του Χόλιγουντ

Η ιστορία του Plaza είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με ορισμένες από τις πιο γνωστές προσωπικότητες του πλανήτη. «Το Plaza, δεν είναι μόνο ένα ξενοδοχείο, αλλά και ένα ζωντανό πλατό του Χόλιγουντ, καθώς έχει φιλοξενήσει πάνω από 270 ταινίες. Δεν είναι μόνο το “Μόνος στο Σπίτι”. Μόνο μέσα στην τελευταία χρονιά γυρίστηκαν έξι παραγωγές» σημειώνει ο κ. Ιωαννίδης και προσθέτει: «Πρόσφατα ολοκληρώσαμε τη νέα ταινία “Eloise” με τον Ράιαν Ρέινολντς. Χρειάστηκε μάλιστα να τον καθοδηγήσω προσωπικά πάνω στο σενάριο για το πώς λειτουργεί και τι ακριβώς κάνει ένας Γενικός Διευθυντής ξενοδοχείου».

Πέρα όμως από τις κάμερες, το κτίριο κουβαλά μια μυθική ιστορία. Ήταν το πρώτο ξενοδοχείο που υποδέχτηκε τους Beatles στην Αμερική, ενώ στους διαδρόμους του περπατούσαν τακτικά η Μέριλιν Μονρόε, ο Αριστοτέλης Ωνάσης και η Τζάκι Κένεντι.

Στην καθημερινότητά του, ως γενικού διευθυντή του ξενοδοχείου, υποδέχεται προέδρους, πρωθυπουργούς, διάσημους αθλητές, καλλιτέχνες και προσωπικότητες από κάθε γωνιά του κόσμου, αναφέρει. Ωστόσο, η διεθνής αυτή εμπειρία είναι εκείνη που του επιτρέπει να παρακολουθεί από κοντά τις αλλαγές στις ταξιδιωτικές συνήθειες.

«Πριν από 15 χρόνια, όταν ρωτούσες κάποιον τι αναζητούσε σε ένα ξενοδοχείο, σου απαντούσε ότι ήθελε ένα εξαιρετικό room service και ένα καλό μπαρ. Σήμερα ζητά ένα εξαιρετικό spa, υπηρεσίες ευεξίας, μοναδικές εμπειρίες, σύνδεση και αναγνώριση. Σε τέσσερα χρόνια οι απαιτήσεις θα είναι διαφορετικές. Πρέπει να είμαστε μπροστά από τις τάσεις και όχι να τις ακολουθούμε», εξηγεί.

Η Ελλάδα είναι περιζήτητος προορισμός

Από τη Νέα Υόρκη, η εικόνα που έχει για τον ελληνικό τουρισμό είναι ιδιαίτερα θετική. Όπως λέει, δέχεται κάθε εβδομάδα τηλεφωνήματα από φίλους και γνωστούς σε διάφορες χώρες, οι οποίοι αναζητούν προτάσεις για τις διακοπές τους στην Ελλάδα.

«Όλοι θέλουν να πάνε στην Ελλάδα. Σε όποια χώρα κι αν βρισκόμουν, μου το έλεγε αυτό ο κόσμος. Ο ελληνικός τουρισμός έχει εκτοξευθεί και η χώρα έχει εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως. Είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτό».

«Είναι ωραίο να επισκεφθείς τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, αλλά υπάρχουν κι άλλα μέρη που σε βοηθούν να γνωρίσεις πραγματικά την Ελλάδα και τους ανθρώπους της. Η Αντίπαρος, η Μήλος, η Πάτμος, η Θεσσαλονίκη, η Πελοπόννησος, όπως και τα μικρά ορεινά χωριά. Πριν από δύο ή τρεις εβδομάδες βρέθηκα στην Αθήνα, στην Αράχωβα και στη συνέχεια πήγα στα γύρω ορεινά χωριά, όπως η Αγόριανη κτλ. Αυτή είναι η πραγματική Ελλάδα».

Αποδίδει, δε, τη σημαντική εξέλιξη του ελληνικού τουρισμού τόσο στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και στις επενδύσεις όσο και στην προσπάθεια αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Θυμάται ιδιαίτερα την περίοδο που επέστρεψε επαγγελματικά στην Ελλάδα, το 2017, για τη δημιουργία του Four Seasons Astir Palace. «Παλιά υπήρχε έντονα η νοοτροπία στον τουρισμό να δουλεύουν οι άνθρωποι μόνο τέσσερις ή πέντε μήνες τον χρόνο. Αυτό που με έκανε περισσότερο περήφανο ήταν ότι καταφέραμε να αλλάξουμε αυτή τη νοοτροπία. Να δείξουμε ότι η φιλοξενία μπορεί να είναι μια σταθερή επαγγελματική σταδιοδρομία και όχι μόνο μια εποχική απασχόληση».

Το μήνυμα στους νέους και η μεγάλη αγορά του τουρισμού

Σε ό,τι αφορά τους νέους που σκέφτονται να ακολουθήσουν επαγγελματικά τον τουρισμό, ο κ. Ιωαννίδης επισημαίνει ότι πρόκειται για έναν κλάδο με πολύ περισσότερες δυνατότητες από όσες συνήθως φαντάζονται.

«Η φιλοξενία είναι μια σύνθετη επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεν αφορά μόνο το service, τον σερβιτόρο ή τον άνθρωπο που υποδέχεται τους επισκέπτες στο ξενοδοχείο. Υπάρχουν οι πωλήσεις, το μάρκετινγκ, το ανθρώπινο δυναμικό, τα νομικά, η ανάπτυξη, τα οικονομικά. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις». Ο ίδιος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της εξέλιξης: ξεκίνησε από την κουζίνα, με το όνειρο να γίνει σεφ, αλλά γρήγορα διαπίστωσε ότι μάλλον δεν του ταίριαζε και τόσο, όπως ο ίδιος αναφέρει, φτάνοντας τελικά να διευθύνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ξενοδοχεία του κόσμου.

«Ένας μάγειρας, όπως ήμουν εγώ, μπορεί να εξελιχθεί και να γίνει managing director του Plaza. Ένας σερβιτόρος μπορεί να γίνει γενικός διευθυντής. Χρειάζεται να εστιάσεις σε αυτό που θέλεις να κάνεις. Αυτή είναι και η ομορφιά της φιλοξενίας: σου δίνει τη δυνατότητα να κινηθείς σε πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις, να έχεις μια σπουδαία επαγγελματική ζωή και να αποκτήσεις μοναδικές εμπειρίες». Οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό έχουν πολλές προσλαμβάνουσες όπως εξηγεί: «Όταν επιστρέφουμε στο σπίτι μας, έχουμε τόσες πολλές ιστορίες να διηγηθούμε. Γνωρίζουμε ανθρώπους από διαφορετικές κουλτούρες, έχουμε μοναδικές συναντήσεις. Αυτά μας εμπλουτίζουν ως ανθρώπους. Δεν είναι μόνο η δουλειά και ο μισθός. Είναι σημαντικό να αναρωτιέσαι αν αυτό που κάνεις σε κάνει καλύτερο άνθρωπο, αν σε γεμίζει εσωτερικά και αν προσφέρεις κάτι στους άλλους, που τελικά επιστρέφει και σε εσένα».