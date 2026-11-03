Το Ιράν εκτέλεσε δύο άνδρες, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί για τον φόνο τεσσάρων αστυνομικών στην πόλη Ισφαχάν του κεντρικού Ιράν στη διάρκεια των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου, μετέδωσε σήμερα το ημιεπίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Fars.

Ο Αμιρχοσέιν Μαλεκί και ο Αμιρχοσέιν Εμπραχίμι καταδικάστηκαν σε θάνατο για τον ρόλο που φέρεται να είχαν στη δολοφονία των τεσσάρων μελών των δυνάμεων ασφαλείας στις 8 Ιανουαρίου του 2026.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι ποινές τους επικυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας.

Σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όπως μεταδίδουν το Reuters και το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Ιράν είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο που προβαίνει στον μεγαλύτερο αριθμό εκτελέσεων μετά την Κίνα, ενώ οι εκτελέσεις αυξήθηκαν στην Ισλαμική Δημοκρατία μετά την έναρξη του πολέμου.