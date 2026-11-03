Στις κάλπες προσέρχονται την Τρίτη 3 Νοεμβρίου οι Αμερικανοί ψηφοφόροι, σε μια εκλογική αναμέτρηση που αναμένεται να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την πορεία της υπόλοιπης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ. Χιλιάδες εκλογικές διαδικασίες διεξάγονται σε ολόκληρη τη χώρα, σε διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης, ωστόσο το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην εκλογή των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, των δύο σωμάτων που συγκροτούν το αμερικανικό Κογκρέσο.

Και τα δύο σώματα βρίσκονται σήμερα υπό τον έλεγχο των Ρεπουμπλικανών, του κόμματος του Αμερικανού προέδρου. Το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών θα καθορίσει εάν οι Ρεπουμπλικανοί θα διατηρήσουν την πλειοψηφία ή εάν οι Δημοκρατικοί θα καταφέρουν να ανακτήσουν τον έλεγχο, επηρεάζοντας άμεσα τις πολιτικές δυνατότητες του Τραμπ κατά τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του.

Η εκλογική αναμέτρηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν χαμηλά ποσοστά αποδοχής για τον πρόεδρο, ενώ η ακρίβεια, η υγειονομική περίθαλψη και η μετανάστευση βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των ψηφοφόρων. Την ίδια στιγμή, οι δύο πολιτικές παρατάξεις έχουν διαθέσει τεράστια χρηματικά ποσά για την προεκλογική τους εκστρατεία, επιχειρώντας να επηρεάσουν την έκβαση της μάχης για το Κογκρέσο.

Οι χαμηλές επιδόσεις του Τραμπ στις δημοσκοπήσεις πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές

Όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το BBC, ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται αισιόδοξοι για την ανάκτηση του ελέγχου του Κογκρέσου είναι τα χαμηλά ποσοστά αποδοχής του Ντόναλντ Τραμπ. Η δημοτικότητα του προέδρου αποτελεί έναν σημαντικό δείκτη για την εκλογική επίδοση του κόμματός του στις ενδιάμεσες εκλογές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιστοσελίδας δημοσκοπήσεων Silver Bulletin, ο Τραμπ ξεκίνησε τη δεύτερη προεδρική του θητεία με ποσοστό αποδοχής λίγο πάνω από το 50%. Ωστόσο, η υποστήριξη προς το πρόσωπό του υποχώρησε γρήγορα στη ζώνη του 40%.

Στα τέλη Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε να εξαπολύσει αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν από κοινού με το Ισραήλ, το ποσοστό αποδοχής του βρισκόταν περίπου στο 42%. Λίγο αργότερα υποχώρησε κάτω από το 40%, ενώ σήμερα διαμορφώνεται περίπου στο 38%.

Η εικόνα αυτή διαφέρει από εκείνη που παρουσίαζε ο Τραμπ στο ίδιο χρονικό σημείο της πρώτης προεδρικής του θητείας, πριν από οκτώ χρόνια, όταν το ποσοστό αποδοχής του ανερχόταν στο 43%. Αντίστοιχα, ο Τζο Μπάιντεν βρισκόταν στο 40% στο αντίστοιχο σημείο της δικής του προεδρίας.

Και στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις, ο εν ενεργεία πρόεδρος έχασε τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ενδιάμεσες εκλογές, διατηρώντας, ωστόσο, την πλειοψηφία στη Γερουσία.

Τα χαμηλά ποσοστά του Τραμπ εξηγούν σε μεγάλο βαθμό την αισιοδοξία των Δημοκρατικών για την ανάκτηση και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου. Παράλληλα, ενισχύουν την πρόθεσή τους να διεκδικήσουν έδρες ακόμα και σε πολιτείες όπου οι Ρεπουμπλικανοί επικρατούν με συνέπεια τα τελευταία χρόνια.

Η μάχη για τη Βουλή των Αντιπροσώπων

Ιδιαίτερα οριακή είναι η κατάσταση στη Βουλή των Αντιπροσώπων, την κάτω βουλή του αμερικανικού Κογκρέσου, όπου οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν εξαιρετικά περιορισμένη πλειοψηφία.

Συγκεκριμένα, έχουν 218 έδρες, δηλαδή τον ακριβή αριθμό που απαιτείται για τον έλεγχο του σώματος, καθώς και έναν ανεξάρτητο βουλευτή που ψηφίζει μαζί τους.

Τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων εκλέγονται για διετή θητεία, γεγονός που σημαίνει ότι και οι 435 έδρες τίθενται σε ψηφοφορία στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Ωστόσο, οι περισσότερες εκλογικές περιφέρειες δεν θεωρούνται ανταγωνιστικές, καθώς η εκλογική βάση του κόμματος που τις ελέγχει είναι τόσο ισχυρή, ώστε η επικράτηση του υποψηφίου του να θεωρείται σχεδόν δεδομένη.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Cook Political Report, μόλις 18 εκλογικές περιφέρειες χαρακτηρίζονται ως απολύτως αμφίρροπες, καθώς μπορούν να κερδηθούν είτε από τους Ρεπουμπλικανούς είτε από τους Δημοκρατικούς.

Από αυτές τις 18 περιφέρειες, οι 14 ελέγχονται σήμερα από τους Ρεπουμπλικανούς και οι υπόλοιπες τέσσερις από τους Δημοκρατικούς. Ωστόσο, ακόμη και αν οι Δημοκρατικοί δεν καταφέρουν να επικρατήσουν σε καμία από τις συγκεκριμένες περιφέρειες, εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την πλειοψηφία, εφόσον κερδίσουν τις 36 έδρες που χαρακτηρίζονται ως πιθανές ή με τάση επικράτησης υπέρ τους.

Ιστορικά, οι ενδιάμεσες εκλογές συνοδεύονται συχνά από σημαντικές μεταβολές στον αριθμό των εδρών της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς οι ψηφοφόροι εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους απέναντι στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με στοιχεία που καλύπτουν την περίοδο από το 1934, το κόμμα του εκάστοτε προέδρου χάνει κατά μέσο όρο 27 έδρες στις ενδιάμεσες εκλογές. Από τις 23 εκλογικές αναμετρήσεις που εξετάζονται, το κόμμα του προέδρου κατάφερε να αυξήσει τις έδρες του μόλις σε τρεις περιπτώσεις.

Η μάχη για τη Γερουσία και οι πολιτείες-κλειδιά

Οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν ισχυρότερο προβάδισμα στη Γερουσία, όπου ελέγχουν 53 από τις συνολικά 100 έδρες. Οι Δημοκρατικοί κατέχουν 45, ενώ υπάρχουν και δύο ανεξάρτητοι γερουσιαστές που ψηφίζουν μαζί τους.

Οι γερουσιαστές εκλέγονται για εξαετή θητεία, επομένως περίπου το ένα τρίτο των εδρών τίθεται σε ψηφοφορία κάθε δύο χρόνια.

Τον Νοέμβριο οι ψηφοφόροι καλούνται να αποφασίσουν για 35 έδρες. Ωστόσο, σύμφωνα με την ανάλυση του Cook Political Report, μόνο επτά από αυτές θεωρούνται πραγματικά αμφίρροπες και μπορούν να καταλήξουν σε υποψήφιο οποιουδήποτε κόμματος.

Από τις επτά συγκεκριμένες έδρες, οι έξι ανήκουν σήμερα στους Ρεπουμπλικανούς και μία στους Δημοκρατικούς. Για να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία στη Γερουσία, οι Δημοκρατικοί θα πρέπει να κερδίσουν τέσσερις από αυτές τις αμφίρροπες έδρες, καθώς και τις τέσσερις που χαρακτηρίζονται ως πιθανές ή με τάση επικράτησης υπέρ τους. Με αυτόν τον τρόπο θα φτάσουν τις 51 έδρες και θα αποκτήσουν τον έλεγχο του σώματος.

Η προσπάθεια αυτή, ωστόσο, συνοδεύεται από σημαντικές δυσκολίες. Οι Δημοκρατικοί πρέπει πρώτα να διατηρήσουν την έδρα τους στο Μίσιγκαν, όπου ορισμένες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η αναμέτρηση είναι πιο αμφίρροπη από όσο θα επιθυμούσε το κόμμα.

Εκεί, ο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέν, ένας υποψήφιος με αριστερές πολιτικές θέσεις που προέρχεται εκτός του παραδοσιακού πολιτικού κατεστημένου, βρίσκεται αντιμέτωπος με τον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό του, Μάικ Ρότζερς. Ο τελευταίος είναι σύμμαχος του Τραμπ και πρώην πράκτορας του FBI.

Παράλληλα, οι Δημοκρατικοί θα χρειαστεί να κερδίσουν έδρες σε πολιτείες όπου ο Τραμπ επικράτησε με διψήφια ποσοστά στις εκλογές του 2024, όπως η Αλάσκα, η Αϊόβα και το Οχάιο.

Οι δημοσκοπήσεις, ωστόσο, δείχνουν ότι έχουν πιθανότητες διεκδίκησης ακόμη και στο Τέξας. Εκεί, ο πρώην εκπαιδευτικός, Τζέιμς Ταλαρίκο, θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος Δημοκρατικός που εκλέγεται στη Γερουσία από την πολιτεία από το 1988, εφόσον καταφέρει να επικρατήσει απέναντι στον Κεν Πάξτον, τον σημερινό γενικό εισαγγελέα του Τέξας και στενό σύμμαχο του Τραμπ.

Ακρίβεια, υγειονομική περίθαλψη και μετανάστευση στην ατζέντα των ψηφοφόρων

Το κόστος ζωής αναδεικνύεται ως το σημαντικότερο ζήτημα για τους Αμερικανούς ψηφοφόρους, παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις του Ντόναλντ Τραμπ το 2024 ότι θα «τερματίσει τον πληθωρισμό και θα κάνει την Αμερική ξανά προσιτή οικονομικά».

Στις 24 Φεβρουαρίου, κατά την ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει με υπερηφάνεια ότι η τιμή της βενζίνης είχε υποχωρήσει κάτω από τα 2,30 δολάρια ανά γαλόνι.

Ωστόσο, τέσσερις ημέρες αργότερα ξεκίνησε ο πόλεμος με το Ιράν, προκαλώντας διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή. Ως αποτέλεσμα, η τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ έφτασε τα 4 δολάρια ανά γαλόνι.

Ο πόλεμος έγινε σταδιακά όλο και πιο αντιδημοφιλής, καθώς οι συνέπειές του επεκτάθηκαν σε ολόκληρο τον κόσμο και επηρέασαν άμεσα την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών καταναλωτών.

Ενδεικτική είναι δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο, σύμφωνα με την οποία το 63% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι αποδοκιμάζει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ διαχειρίστηκε την κατάσταση.

Πέρα από το κόστος ζωής, δύο ακόμα ζητήματα που απασχολούν έντονα τους ψηφοφόρους είναι η υγειονομική περίθαλψη και η μετανάστευση.

Ο Τραμπ προβάλλει το τελευταίο διάστημα την πολιτική του στο μεταναστευτικό ως σημαντική επιτυχία της κυβέρνησής του, επικαλούμενος τα αισθητά χαμηλότερα στοιχεία για τις παράνομες διελεύσεις στα σύνορα σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.

Από την πλευρά τους, πολλοί υποψήφιοι των Δημοκρατικών επικεντρώνουν την προεκλογική τους εκστρατεία στο υψηλό κόστος της ασφάλισης υγείας στις ΗΠΑ, αλλά και στις επιπτώσεις που έχουν οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του Τραμπ στην πρόσβαση των πολιτών στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Μπορεί ο Τραμπ να ανατρέψει τις προβλέψεις;

Οι περισσότερες ενδείξεις στρέφουν την προσοχή στην εκλογική αναμέτρηση και στην προσπάθεια των Δημοκρατικών να ανακτήσουν έδαφος στο Κογκρέσο. Ωστόσο, δεν θα ήταν η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ και το κόμμα του θα ξεπερνούσαν τις προσδοκίες που καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις, εφόσον καταφέρουν να κερδίσουν περισσότερες έδρες από όσες αναμένονται.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των Ρεπουμπλικανών είναι η μεγάλη οικονομική υπεροχή τους έναντι των Δημοκρατικών.

Στα μέσα Οκτωβρίου, η Εθνική Επιτροπή των Ρεπουμπλικανών και οι συνεργαζόμενες με αυτήν οργανώσεις διέθεταν περίπου 320 εκατομμύρια δολάρια, σε διαθέσιμα μετρητά. Το αντίστοιχο ποσό για τους Δημοκρατικούς ήταν λίγο μικρότερο από 230 εκατομμύρια δολάρια.

Επιπλέον, οι Ρεπουμπλικανοί είχαν στη διάθεσή τους περισσότερα από 160 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία βρίσκονταν στην κατοχή της οργάνωσης MAGA Inc. Πρόκειται για τον βασικό μηχανισμό συγκέντρωσης και διάθεσης χρημάτων του πολιτικού κινήματος «Make America Great Again (Να κάνουμε ξανά μεγάλη την Αμερική)».

Το οικονομικό αυτό πλεονέκτημα αξιοποιείται σε μεγάλο βαθμό για την προβολή πολιτικών διαφημίσεων. Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών AdImpact, τον Σεπτέμβριο μεταδόθηκαν προς τους Αμερικανούς ψηφοφόρους πολιτικές διαφημίσεις αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Οι Ρεπουμπλικανοί δαπάνησαν 200 εκατομμύρια δολάρια περισσότερα από τους Δημοκρατικούς, ξεπερνώντας τις δαπάνες των αντιπάλων τους σχεδόν σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις για τη Γερουσία που χαρακτηρίζονται αμφίρροπες.

Ο Τραμπ ελπίζει ότι αυτή η εντατική προεκλογική επικοινωνιακή προσπάθεια της τελευταίας στιγμής θα κινητοποιήσει τους Ρεπουμπλικανούς ψηφοφόρους, ενισχύοντας τη συμμετοχή τους στις κάλπες του Νοεμβρίου και περιορίζοντας τις απώλειες για τον ίδιο και το κόμμα του.

Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών, το ενδιαφέρον αναμένεται να στραφεί γρήγορα στην επόμενη προεδρική αναμέτρηση, η οποία είναι προγραμματισμένη για το 2028.

Η χαμηλή δημοτικότητα του Τραμπ έχει κυριαρχήσει στην πολιτική συζήτηση ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Ωστόσο, καθώς το Σύνταγμα των ΗΠΑ δεν του επιτρέπει να διεκδικήσει τρίτη προεδρική θητεία, η προσοχή αναμένεται να μετατοπιστεί σταδιακά στις πολιτικές θέσεις και τις προτάσεις των Δημοκρατικών και όχι αποκλειστικά στην αντιπαράθεσή τους με τον Αμερικανό πρόεδρο.