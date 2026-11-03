Σε δοκιμή στρατηγικών πυραύλων τύπου κρουζ προχώρησε η Βόρεια Κορέα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA, έπειτα από δοκιμή πυραύλων κρουζ ικανών να φέρουν πολεμική κεφαλή με πυρομαχικά διασποράς.

Η δοκιμή, που έγινε χθες «επέτρεψε να τελειοποιηθεί η δυνατότητα να διεξάγεται πλήγμα καθέτως εναντίον στόχου, βελτιώνοντας τη δυνατότητα ελιγμών στο τελικό στάδιο (σ.σ. πτήσης) του πυραύλου κρουζ», υποστήριξε το KCNA.

«Η κεφαλή διασποράς, μεσαίου μεγέθους, προσαρμοσμένη σε πύραυλο κρουζ, είναι ικανή να μετατρέψει σε στάχτη περιοχή 50.000-60.000 τετραγωνικών μέτρων στη μέγιστη ισχύ της», κατά την ίδια πηγή.

Βορειοκορεάτης αξιωματούχος ανέφερε ότι «η δοκιμή αποσκοπεί στη θωράκιση της εθνικής μας ασφάλειας και την αποτροπή απειλών».

Αντίθετα με τις δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων, αυτές των πυραύλων κρουζ δεν είναι απαγορευμένες στην Πιονγκγιάνγκ.

Η Νότια Κορέα δεν ανακοίνωσε βορειοκορεατικές ασκήσεις, ούτε προχθές Κυριακή, ούτε χθες Δευτέρα.

«Το αν προχωράμε σε ανακοινώσεις ή όχι εξαρτάται από στρατιωτική αποτίμηση σε βάθος, η οποία λαμβάνει υπόψη την προστασία των μέσων και των δυνατοτήτων επιτήρησης και αναγνώρισης, της επιχειρησιακής ασφάλειας και άλλων παραγόντων», εξήγησε χθες Δευτέρα σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του νοτιοκορεατικού γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας Τζανγκ Ντο-γιανγκ.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας δεν ανακοινώνουν όλες τις εκτοξεύσεις από τη Βόρεια Κορέα», συνόψισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σε διάφορες δοκιμές όπλων τις τελευταίες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένων υποβρύχιων drones -με άλλα λόγια, είδους κατευθυνόμενων τορπιλών- υπερηχητικών πυραύλων, καθώς και όπλων διασποράς.