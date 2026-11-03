Ένας άνθρωπος, αλλοδαπός κατά τις πρώτες πληροφορίες, σκοτώθηκε στη σύγκρουση και τη συντριβή δύο ελικοπτέρων καθώς προσπαθούσαν να προσγειωθούν στην περιοχή του όρους Έβερεστ, στο Νεπάλ, ενημέρωσε η αστυνομία το Γαλλικό Πρακτορείο.

Μικρά ελικόπτερα χρησιμοποιούνται συχνά στα βουνά των Ιμαλαΐων για να μεταφέρονται τουρίστες, ορειβάτες και προμήθειες, ή για να διεξάγονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Ωστόσο, το ιδιαίτερα δύσκολο ανάγλυφο του εδάφους και μετεωρολογικά απρόοπτα κάνουν τις πτήσεις ενίοτε πολύ επικίνδυνες.

«Ένας αλλοδαπός σκοτώθηκε επιτόπου» ενώ δεύτερος άνθρωπος «διακομίστηκε στο νοσοκομείο», είπε στο AFP, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, ο Ναμπίν Ράτζα Μπουντχαθόκι, επικεφαλής της αστυνομίας στον τομέα Σολουχούμπου.

Χιλιάδες ορειβάτες και εκδρομείς επισκέπτονται κάθε χρόνο το Νεπάλ, τη χώρα όπου βρίσκονται 8 από τα 14 ψηλότερα βουνά στον πλανήτη.