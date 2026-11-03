Ο Ερντογάν υπολογίζει στον Τραμπ, αλλά οι σημερινές αμερικανικές κάλπες μπορεί να ενισχύσουν εκείνους που βάζουν φρένο στις τουρκικές επιδιώξεις. Από την επιστροφή στα F-35 και την άρση των αμερικανικών κυρώσεων έως τους κινητήρες του τουρκικού μαχητικού KAAN και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, μια ενίσχυση των Δημοκρατικών θα μπορούσε να δυσχεράνει την προώθηση των τουρκικών αιτημάτων.

Το διακύβευμα είναι ποιος θα ελέγχει το Κογκρέσο στα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ και κατά πόσο η Άγκυρα θα μπορεί να αξιοποιεί την προσωπική συνεννόηση των δύο προέδρων.

Οι S-400 και το εμπόδιο του Κογκρέσου

Τη σημασία των εκλογών για την Άγκυρα είχε αποτυπώσει σε δηλώσεις του ο Χακάν Φιντάν από τον Μάρτιο. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών είχε αποκαλύψει ότι καταβάλλονταν προσπάθειες για άρση των κυρώσεων CAATSA πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. «Έχουμε κάνει τα πολιτικά βήματα. Θα δούμε», είχε δηλώσει, υποστηρίζοντας επίσης ότι το Ισραήλ αντιτίθεται στην άρση τους, επειδή δεν επιθυμεί την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων άλλων χωρών της περιοχής.

Οι κυρώσεις επιβλήθηκαν το 2020 μετά την προμήθεια των ρωσικών S-400, η οποία είχε οδηγήσει έναν χρόνο νωρίτερα στον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35. Παρά τις θετικές δηλώσεις Τραμπ για ενδεχόμενη πώληση των αεροσκαφών, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιβεβαίωσε τον Ιούλιο ότι η Άγκυρα δεν έχει εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η αμερικανική νομοθεσία.

Τον ίδιο μήνα, 18 Δημοκρατικοί βουλευτές ζήτησαν νομοθετικές παρεμβάσεις για την αποτροπή της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα. Αντιρρήσεις εκφράζουν, πάντως, και Ρεπουμπλικανοί, επομένως η αντίσταση στο τουρκικό αίτημα δεν αποτελεί αποκλειστικά κομματική υπόθεση.

Τον Ιούνιο, η κυβέρνηση Τραμπ κοινοποίησε στο Κογκρέσο σχεδιαζόμενη πώληση κινητήρων F110 και συναφούς υποστήριξης για το KAAN, ύψους άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Εννέα Δημοκρατικοί βουλευτές επιχείρησαν να την εμποδίσουν με πρόταση ψηφίσματος.

Η προβλεπόμενη περίοδος για να διατυπώσει αντιρρήσεις το Κογκρέσο συμπληρώθηκε τον Ιούλιο χωρίς να μπλοκαριστεί η πώληση. Η υπόθεση αναδεικνύει, ωστόσο, την εξάρτηση των μελλοντικών τουρκικών εξοπλιστικών προγραμμάτων από κοινοβουλευτικές αποφάσεις και άδειες εξαγωγής τεχνολογίας.

Με το βλέμμα στην εκλογική αριθμητική

Στις σημερινές κάλπες ανανεώνονται και οι 435 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων και 35 από τις 100 της Γερουσίας, συμπεριλαμβανομένων δύο ειδικών εκλογών. Οι Ρεπουμπλικανοί ελέγχουν σήμερα και τα δύο σώματα του Κογκρέσου. Για να αποκτήσουν την πλειοψηφία, οι Δημοκρατικοί χρειάζονται τουλάχιστον 218 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων, έναντι 214 που κατέχουν σήμερα, και 51 στη Γερουσία, όπου διαθέτουν 47 συμπεριλαμβανομένων δύο συνεργαζόμενων ανεξάρτητων γερουσιαστών.

Εάν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν μόνο τη Βουλή των Αντιπροσώπων, θα μπορούν να ελέγχουν τις επιτροπές της, να καλούν κυβερνητικούς αξιωματούχους σε ακροάσεις, να διεξάγουν έρευνες και να εμποδίζουν νομοσχέδια χωρίς τη συναίνεσή τους. Δεν θα μπορούν, όμως, μόνοι τους να επιβάλουν νέα πολιτική απέναντι στην Τουρκία.

Εάν επικρατήσουν και στη Γερουσία, θα αποκτήσουν πρόσθετη επιρροή στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, στους διορισμούς από τον πρόεδρο και στη νομοθετική ατζέντα.

Αντίθετα, εάν οι Ρεπουμπλικανοί διατηρήσουν και τα δύο σώματα, ο Τραμπ θα συνεχίσει με ευνοϊκότερες κοινοβουλευτικές ισορροπίες, χωρίς να εξαφανιστούν οι διακομματικές αντιρρήσεις για την Τουρκία.

Σε κάθε περίπτωση, ο πρόεδρος διατηρεί τις εκτελεστικές του εξουσίες και το δικαίωμα βέτο, ενώ το νέο Κογκρέσο αναλαμβάνει τον Ιανουάριο του 2027.

Οι φιλοφρονήσεις του Τραμπ δεν αρκούν, χρειάζεται και το Κογκρέσο

Ο Μελίχ Αλτινόκ, σε χθεσινό άρθρο του στη φιλοκυβερνητική Sabah, υποστηρίζει ότι οι περιφερειακοί ανταγωνιστές της Τουρκίας προσβλέπουν σε ενίσχυση των Δημοκρατικών. Εκτιμά ότι μια τέτοια εξέλιξη θα αύξανε τις αμερικανικές αντιρρήσεις για τις τουρκικές επιχειρήσεις στη Συρία, θα περιόριζε τους ελιγμούς της Άγκυρας έναντι της Ρωσίας και θα ευνοούσε την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία στην Ανατολική Μεσόγειο. Θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική τη διατήρηση της Γερουσίας από τους Ρεπουμπλικανούς.

Οι Δημοκρατικοί έχουν προωθήσει πρωτοβουλίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου στην Τουρκία και έχουν επικρίνει τις διώξεις στελεχών της αντιπολίτευσης. Μια αλλαγή πλειοψηφίας μπορεί να ενισχύσει τη θεσμική απήχησή τους.

Στο Κογκρέσο, πάντως, το νομοσχέδιο Eastern Mediterranean Gateway Act, που προωθήθηκε από επιτροπή της Γερουσίας, που αναφέρεται ρητά στον Great Sea Interconnector, δηλαδή το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, και τη συνεργασία ΗΠΑ–Ελλάδας–Κυπριακής Δημοκρατίας–Ισραήλ, είναι διακομματικό. Δεν έχει γίνει μεν νόμος, αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι δεν αποτελεί αποκλειστική πρωτοβουλία των Δημοκρατικών.

Όπως επισημαίνει η Μπερτσίν Γιγιτασλάν, διευθύντρια Προγράμματος Εξωτερικής Πολιτικής του τουρκικού Ινστιτούτου Κοινωνικών Μελετών (TÇE), «η Άγκυρα χρειάζεται να συνομιλεί όχι μόνο με τον Λευκό Οίκο, αλλά και με το Κογκρέσο». Ο κίνδυνος για την Άγκυρα είναι η ενδεχόμενη ενίσχυση εκείνων που μπορούν να παρεμβαίνουν στην εφαρμογή των συμφωνιών του Τραμπ με τον Ερντογάν.

Η σημασία των εκλογών για την Άγκυρα είχε επισημανθεί ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2025 από τον Καντίρ Ουστούν, συντονιστή του γραφείου της Ουάσιγκτον του τουρκικού ερευνητικού Ιδρύματος Πολιτικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών (SETA), το οποίο πρόσκειται στο κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) και ασκεί επιρροή στη διαμόρφωση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής.

«Εάν στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου 2026 οι ισορροπίες στο Κογκρέσο μεταβληθούν υπέρ των Δημοκρατικών, η θέση του Τραμπ θα αποδυναμωθεί», προειδοποιούσε. Υποστήριζε μάλιστα ότι η Τουρκία έπρεπε να αξιοποιήσει το διάστημα μέχρι τις εκλογές για να εξασφαλίσει την άρση των κυρώσεων και την αποκατάσταση της αμυντικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ.

Περισσότερο από έναν χρόνο αργότερα, οι κυρώσεις παραμένουν και τα F-35 εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Για τον Ερντογάν, επομένως, το εκλογικό διακύβευμα δεν είναι η παραμονή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, αλλά η δυνατότητά του να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του απέναντι στην Άγκυρα.