Συγκλονιστικά είναι τα ηχητικά ντοκουμέντα από τις τελευταίες στιγμές του ιδιωτικού αεροσκάφους Learjet που συνετρίβη την Κυριακή 1η Νοεμβρίου στη Φλόριντα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι εννέα επιβαίνοντες.

Στην ηχογράφηση ακούγεται μια ανδρική φωνή, πιθανότατα ενός από τους πιλότους, να απαγγέλλει το «Πάτερ Ημών», την ώρα που η 20χρονη συγκυβερνήτης φωνάζει απεγνωσμένα ότι το αεροσκάφος πρόκειται να συντριβεί.

Σύμφωνα με τη New York Post, η ανδρική φωνή ακούγεται να λέει ένα απόσπασμα της γνωστής προσευχής, «ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου», ενώ το αεροσκάφος χάνει με μεγάλη ταχύτητα ύψος. Την ίδια στιγμή, η συγκυβερνήτης Νατάλια Γκαντέλια Φιλγκέιρας ακούγεται να ουρλιάζει, αντιλαμβανόμενη ότι η συντριβή είναι πλέον αναπόφευκτη.

Victim of doomed Florida plane heard reciting Lord’s Prayer before jet crashed, killing all onboard https://t.co/L3VKuoMZ2s https://t.co/VDfmzA7JyC — New York Post (@nypost) November 2, 2026

Σε ένα από τα πιο δραματικά σημεία της ηχογράφησης, η 20χρονη φαίνεται να φωνάζει: «Κοίτα έξω από το παράθυρο, Τζεφ!», λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκρουση.

Η οικογένεια της νεαρής συγκυβερνήτη επιβεβαίωσε στη New York Post ότι η φωνή που ακούγεται να κραυγάζει στο ηχητικό ντοκουμέντο ανήκει στην ίδια.

Το αεροσκάφος συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή

Το Learjet 60 είχε απογειωθεί από το Όστιν του Τέξας με προορισμό τις Μπαχάμες, όταν αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Στις επικοινωνίες με τον πύργο ελέγχου, το πλήρωμα είχε αναφέρει σχηματισμό πάγου και έντονες αναταράξεις, προτού εκπέμψει σήμα κινδύνου καθώς το αεροσκάφος άρχισε να χάνει ανεξέλεγκτα ύψος. Λίγο αργότερα, το ιδιωτικό τζετ συνετρίβη με μεγάλη ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή της κομητείας Παλμ Μπιτς, κοντά σε συγκρότημα τροχοβιλών.

🚨 HOLY CRAP! Dashcam video from just FEET AWAY shows the moment a Learjet 60 crashed in Palm Beach County, Florida These folks are SUPER lucky to be alive. Just INSANE. https://t.co/99yQRaETXQ — Nick Sortor (@nicksortor) November 1, 2026

Από την πρόσκρουση σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη και ξέσπασε φωτιά, ενώ στο σημείο δημιουργήθηκε ένας τεράστιος κρατήρας. Το αεροσκάφος παρέσυρε επίσης καλώδια ηλεκτροδότησης, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Και οι εννέα άνθρωποι που επέβαιναν στο Learjet έχασαν τη ζωή τους.

Η τραγωδία έχει προκαλέσει σοκ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ οι ερευνητές του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) εξετάζουν τις συνθήκες της συντριβής, με ιδιαίτερη έμφαση στα έντονα καιρικά φαινόμενα που επικρατούσαν στην περιοχή.