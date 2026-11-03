Τα αίτια της τραγωδίας στη Φλόριντα με εννέα νεκρούς εξετάζουν οι αμερικανικές αρχές, με την Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB) να δηλώνει ότι θα διερευνήσει εάν τμήματα του τζετ που συνετρίβη αποκολλήθηκαν πριν το αεροσκάφος πέσει κατακόρυφα και εκραγεί, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους όλοι οι επιβαίνοντες.

Το Learjet 60, το οποίο ταξίδευε την Κυριακή από το Όστιν του Τέξας προς τις Μπαχάμες, συνετρίβη σε έναν δρόμο 14 χλμ. μακριά από το θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν ένας επιχειρηματίας του τομέα της τεχνολογίας και η οικογένειά του. Πρόκειται για τον 44χρονο Άνταμ Ρόμπινσον και τη σύζυγό του, Έλεν, οι οποίοι ταξίδευαν μαζί με τα δύο παιδιά τους, Έμα και Τσάρλι, προς τις Μπαχάμες. Στο αεροσκάφος επέβαιναν επίσης δύο στενοί φίλοι τους, η νταντά των παιδιών και τα δύο μέλη του πληρώματος.

Η NTSB δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα διερευνήσει επίσης σε ποιο βαθμό ο πάγος και οι αναταράξεις ενδέχεται να αποτέλεσαν παράγοντες που συνέβαλαν στο ατύχημα.

Επιβεβαίωσε ότι, μετά την απογείωση του αεροσκάφους από το Όστιν, το πλήρωμα ενημέρωσε τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ότι αντιμετώπιζε θέμα με τον πάγο και μέτριες αναταράξεις.

«Αντιμετωπίζουμε συνθήκες βροχόπτωσης και ζητάμε άδεια να ανέβουμε στα 37.000 πόδια, εφόσον είναι εφικτό», ανέφερε το πλήρωμα στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Το μέλος της NTSB, Τομ Τσάπμαν, ανέφερε ότι λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα αργότερα, το αεροσκάφος άρχισε να κατεβαίνει και το πλήρωμα εξέδωσε σήμα SOS.

Στη συνέχεια, η επικοινωνία έγινε «ακατανόητη», είπε, προσθέτοντας ότι: «Δυστυχώς, όλοι οι επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους».

Η NTSB ανέφερε ότι ο πάγος και οι αναταράξεις ήταν παράγοντες που συνέβαλαν στη συντριβή, αλλά ότι ο προσδιορισμός της πιθανής αιτίας θα προέλθει ύστερα από μια «μακρά διαδικασία έρευνας».

Εκείνη την ώρα είχαν αναφερθεί καταιγίδες στην περιοχή.

Οι Αρχές προσπαθούν επίσης να διαπιστώσουν αν υπήρχε καταγραφέας φωνής του πιλοτηρίου στο αεροσκάφος τη στιγμή της συντριβής και αν είναι δυνατόν να ανακτηθεί, σύμφωνα με το BBC.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η NTSB συνεργάζεται με την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA), εκπροσώπους της Learjet, καθώς και με μετεωρολόγους και ειδικούς στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Η ανάσυρση των συντριμμάτων από τον κρατήρα στον δρόμο θα αποτελέσει «τεράστια πρόκληση», δήλωσε ο Τίμοθι Μόνβιλ, ερευνητής αεροπορικής ασφάλειας της επιτροπής ασφάλειας.

Η ανάλυση των στοιχείων της πτήσης δείχνει ότι το αεροσκάφος έχανε ύψος με ρυθμό εκατοντάδων ποδιών ανά δευτερόλεπτο, προτού συντριβεί.

Στην ηχογράφηση του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, ακούγεται ένα μέλος του πληρώματος να κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, φωνάζοντας «βρισκόμαστε σε κατάσταση υπερβολικής ταχύτητας και κατεβαίνουμε 20.000 πόδια ανά λεπτό», πριν πει: «θα συντριβούμε στο έδαφος».

Περίπου 35 δευτερόλεπτα μετά την αρχική αναγγελία «Mayday», η τελευταία φράση που ακούστηκε από το πιλοτήριο φαίνεται να ήταν «δεν έχουμε άλλο χρόνο».

Τα επτά άτομα που έχασαν τη ζωή τους και ταξίδευαν ως επιβάτες ταυτοποιήθηκαν σε κοινή δήλωση των οικογενειών τους ως ο επιχειρηματίας του τομέα της τεχνολογίας Άνταμ Ρόμπινσον, η σύζυγός του Έλεν Σαρπ και τα δύο παιδιά τους — η Έμμα και ο Τσάρλι — καθώς και οι Ρέιτσελ Ριντ, Τσάρμι Φερ και Ανίτα Μαρία Σετίνα.

Tech entrepreneur Adam Robinson, his wife, their two children, their nanny, and two close friends have been identified as the victims of the Learjet 60 that crashed in Florida. The captain was Jeff Gregory, 55, and the co-pilot was Nathalia Gadelha, 20. Robinson, 44, and his family were traveling from Austin, Texas, to the Bahamas when the plane nosedived in Florida. He was the founder and CEO of Retention dot com and RB2B. Robinson and his wife Helen had two young children, Bella and Emma. Their nanny was also on the plane when it went down. The nanny and their two close friends have not been identified. 55-year-old Jeff Gregory was identified as the pilot of the 2-million-dollar Learjet 60. He is described as an experienced pilot from Pennsylvania. Heartbreaking. — Collin Rugg (@CollinRugg) November 2, 2026

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, ο πιλότος ονομαζόταν Τζέφρι Γκρέγκορι, ενώ η Ναθάλια Φιλγκουέιρας, η οποία απέκτησε την άδεια πιλότου όταν ήταν 17 ετών, αναφέρθηκε ως συγκυβερνήτης.

🚨Tragic Turn in Palm Beach County Learjet Crash: 20 Year Old Co Pilot Identified The co pilot aboard the Learjet 60 that tragically crashed in Palm Beach County, Florida, resulting in nine fatalities, has been identified as 20 year old local aviator Nathalia Gadelha. ​Gadelha, who grew up in Palm Beach County, made headlines back in October 2023 when she earned her private pilot’s license at just 17 years old famously achieving her wings before she even had a driver’s license. ​Her mother and stepfather confirmed to the New York Post that she was in the cockpit flying the aircraft from Austin, Texas, to the Bahamas when it entered a catastrophic nosedive dropping at over 20,000 feet per minute before crashing near Military Trail. Harrowing air traffic control audio captured the final moments of the flight as the crew fought desperately to manage the aircraft. ​Our thoughts are with the families and loved ones of all nine souls lost in this devastating accident. ​#AviationNews #PalmBeach #BreakingNews #FloridaCrash #NathaliaGadelha #PublicSafety — Amy Leigh (@IAmyLeigh) November 2, 2026

Εκτός από τους νεκρούς, ένας άνδρας στο έδαφος υπέστη τραυματισμό στο πόδι όταν το αεροπλάνο έπεσε κατακόρυφα πάνω στον δρόμο.

Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Παλμ Μπιτς ανέφερε ότι η συντριβή συνέβη στο Military Trail, έναν δρόμο έξι λωρίδων όπου βρίσκονται καταστήματα και εστιατόρια.

Εικόνες από τον τόπο του δυστυχήματος δείχνουν έναν μεγάλο φλεγόμενο κρατήρα στη μέση ενός δρόμου σε προαστιακή κατοικημένη περιοχή.

Τα συντρίμμια ήταν διασκορπισμένα σε αθλητικούς χώρους, επιχειρήσεις και σπίτια της περιοχής, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, κάτι που αποτελεί πιθανή ένδειξη ότι το αεροπλάνο διαλύθηκε πριν προσκρούσει στο έδαφος.

Μη επαληθευμένο βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει αυτό που φαίνεται να είναι μια καταγραφή από κάμερα αυτοκινήτου τη στιγμή της συντριβής.

Ο Τραμπ βρισκόταν στο Μαρ-α-Λάγκο το πρωί της Κυριακής και αναχώρησε από ένα κοντινό αεροδρόμιο με το Air Force One περίπου μία ώρα πριν από τη συντριβή.