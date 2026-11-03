Νέα δικαστική απόρριψη για την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε τη Δευτέρα (2/11) την κατεπείγουσα προσφυγή της αμερικανικής κυβέρνησης, με την οποία ζητούσε να υποχρεωθούν οι εκλογικές αρχές της Καλιφόρνιας να διαχωρίσουν περισσότερα από 20.000 ψηφοδέλτια, επικαλούμενη αμφιβολίες για την αμερικανική υπηκοότητα των συγκεκριμένων εκλογέων.

Το δικαστήριο, μολονότι έχουν καθαρή πλειοψηφία σε αυτό οι συντηρητικοί (6-3), δεν εξήγησε τον λόγο που απέρριψε την προσφυγή στην απόφασή του, που εξαντλείται σε μια πρόταση, ούτε διευκρίνισε αν υπήρξε οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ των εννέα μελών του.

Ομοσπονδιακό δικαστήριο του Λος Άντζελες είχε απορρίψει την περασμένη εβδομάδα αίτημα προς αυτό που υποβλήθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης στις εκλογικές αρχές της Καλιφόρνιας (δυτικά), πολιτείας που χαρακτηρίζεται οχυρό των δημοκρατικών.

Άλλος ομοσπονδιακός δικαστής, της Ουάσιγκτον, ο Τζέιμς Μπόσμπεργκ, έλαβε χθες παρόμοια απόφαση, συμπεραίνοντας πως οι λίστες ξένων που φέρονται να έχουν εγγραφεί χωρίς να είχαν τέτοιο δικαίωμα σε εκλογικούς καταλόγους, όπως παρουσιάστηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ, είναι «λαθεμένες».

Απαγόρευσε στην κυβέρνηση να ζητήσει από εκλογικούς αξιωματούχους στην Καλιφόρνια να απομονώσουν κάποια ψηφοδέλτια από τα υπόλοιπα, κρίνοντας πως τέτοιες αξιώσεις «πιθανόν παραβιάζουν το Σύνταγμα».

Ο θεμελιώδης νόμος των ΗΠΑ εμπιστεύεται στο Κογκρέσο και στις πολιτείες την οργάνωση εκλογών, συμπεριλαμβανομένων των ομοσπονδιακών.

«Ποτέ πριν στην αμερικανική Ιστορία η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, παραμονή εκλογών, δεν είχε προσπαθήσει να αναγκάσει τις τοπικές αρχές σε μια πολιτεία να αποκηρύξει τις δικές της συνταγματικές εκλογικές διαδικασίες και να συμμορφωθεί προς τη βούληση της εκτελεστικής εξουσίας», τόνιζε δικαστής στο Λος Άντζελες, ο Ντέιβιντ Κάρτερ, σε απόφασή του την 28η Οκτωβρίου.

«Διακυβεύονται τα συνταγματικά δικαιώματα και η δημοκρατία μας», συμπέρανε, τονίζοντας ότι η μεθοδολογία της κυβέρνησης ως προς τους αλλοδαπούς που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους «βρίθει αβεβαιοτήτων και λαθών».

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε αμέσως πως θα ασκήσει έφεση.

Ο νομικός σύμβουλός της, Τζον Σάουερ, προσέφυγε χθες στο Ανώτατο Δικαστήριο, κάνοντας για ακόμη μια φορά λόγο περί παρουσίας στους εκλογικούς καταλόγους στην Καλιφόρνια «στη βάση δημόσια διαθέσιμων πληροφοριών τη στιγμή που ανακτήθηκαν» 20.000 και πλέον ανθρώπων, οι οποίοι «σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, πιθανόν δεν είναι αμερικανοί πολίτες».

Αιτήθηκε κατά συνέπεια ο κορυφαίος θεσμός της αμερικανικής δικαιοσύνης να διατάξει τις αρχές της Καλιφόρνιας να διαχωρίσουν τα αμφισβητούμενα ψηφοδέλτια από τα υπόλοιπα, ωσότου επαληθευτεί η εγκυρότητά τους.

Ειδικοί πάντως επισήμαναν ότι η προσφυγή αυτή είχε ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας, κυρίως λόγω της πρακτικής του Ανωτάτου Δικαστηρίου να εναντιώνεται σε οποιαδήποτε απόφαση της δικαιοσύνης που θα μπορούσε να επηρεάσει τους κανόνες της ψηφοφορίας λίγο πριν από τη διεξαγωγή εκλογών, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Άλλος ομοσπονδιακός δικαστής, στο Σαν Φρανσίσκο, αξίωσε την Παρασκευή τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Εσωτερικής Ασφαλείας να σταματήσουν να ασκούν πιέσεις σε εκλογικούς αξιωματούχους, ειδικά στην Καλιφόρνια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, κι ευρύτερα στελέχη στο ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο, επισείουν συχνά το φάσμα μαζικής συμμετοχής αλλοδαπών, ιδίως μεταναστών που βρίσκονται στη χώρα παράτυπα, στις αμερικανικές εκλογές, καταγγέλλοντας την «κλοπή» εκλογών. Ωστόσο, οι επίσημες στατιστικές δείχνουν αντιθέτως πως το φαινόμενο είναι πολύ σπάνιο.

Η κυβέρνηση Τραμπ πολλαπλασιάζει τις τελευταίες ημέρες τις ανακοινώσεις της για διώξεις και συλλήψεις ξένων που κατ’ αυτήν ψήφισαν παρανόμως σε εκλογές στις ΗΠΑ στο παρελθόν ή φέρονται να αποπειράθηκαν να το πράξουν.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης έκανε λόγο σε ανακοίνωσή του χθες Δευτέρα περί 63 απαγγελιών κατηγοριών για υποθέσεις τέτοιας φύσης, που αύξησαν –κατ’ αυτό– στις 195 το σύνολο τις τελευταίες εννιά εβδομάδες.