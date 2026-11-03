Σε μια εκλογική δοκιμασία με καθοριστικές συνέπειες για το υπόλοιπο της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ εισέρχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι ψηφοφόροι καλούνται να αναδείξουν τη νέα σύνθεση του Κογκρέσου. Οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να αξιοποιήσουν τη δυσαρέσκεια για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και να ανακτήσουν τον έλεγχο τουλάχιστον της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι επιδιώκουν να αποτρέψουν μια ήττα που θα περιόριζε σημαντικά τα περιθώρια κινήσεων του Λευκού Οίκου.

Η αναμέτρηση της 3ης Νοεμβρίου πραγματοποιείται με φόντο τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα αμερικανικά νοικοκυριά, τις επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν και την αυξανόμενη αντιπαράθεση για τις κυβερνητικές αποφάσεις. Το αποτέλεσμα θα κρίνει ποια παράταξη θα διαθέτει την κοινοβουλευτική ισχύ να διαμορφώνει τη νομοθετική ατζέντα, να εγκρίνει δαπάνες και να ελέγχει τις δραστηριότητες της εκτελεστικής εξουσίας.

Οι τελευταίες εκλογικές εκτιμήσεις, όπως παρουσιάζονται από το Associated Press, τη Washington Post και το Reuters, περιγράφουν μια ευνοϊκότερη κατάσταση για τους Δημοκρατικούς στη διεκδίκηση της Βουλής. Αντίθετα, η ανατροπή της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στη Γερουσία θεωρείται δυσκολότερη, καθώς απαιτεί επιτυχίες σε πολιτείες όπου οι συντηρητικοί διατηρούν ισχυρή παρουσία.

Πέρα από τις εκλογικές μάχες, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν οι προετοιμασίες της αντιπολίτευσης για την επόμενη ημέρα. Δημοκρατικοί αξιωματούχοι εξετάζουν ήδη πώς θα αξιοποιήσουν τις ελεγκτικές αρμοδιότητες της Βουλής, εφόσον αποκτήσουν την πλειοψηφία, προκειμένου να διερευνήσουν οικονομικές συναλλαγές, κυβερνητικές αποφάσεις και δραστηριότητες προσώπων που συνδέονται με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Τα πρώτα εκλογικά τμήματα θα ανοίξουν στις 06:00 (τοπική ώρα· 13:00 ώρα Ελλάδας) σε διάφορες πολιτείες της ανατολικής ακτής. Ένδειξη της βαρύτητας που έχουν αυτές οι εκλογές: σχεδόν 58 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ήδη ψηφίσει προκαταβολικά, ιστορικό ρεκόρ στις λεγόμενες «midterms».

Η οικονομία κυριαρχεί στην τελική ευθεία της εκστρατείας

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε στις τελευταίες δημόσιες παρεμβάσεις του να υπερασπιστεί την πορεία της αμερικανικής οικονομίας, παρουσιάζοντας τις κυβερνητικές του επιλογές ως αναγκαίες για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της χώρας.

Παράλληλα, επιχείρησε να κινητοποιήσει τους υποστηρικτές του προειδοποιώντας ότι μια νίκη των Δημοκρατικών θα μπορούσε να ανατρέψει βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησής του.

«Τήρησα περισσότερες υποσχέσεις απ’ όσες έκανα», είπε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στην Ουάσιγκτον χθες Δευτέρα, στην τελευταία του ομιλία πριν από την ψηφοφορία.

Στη μάλλον ασυνάρτητη ομιλία, ο 80άρης δισεκατομμυριούχος αφιέρωσε περισσότερο χρόνο αναφερόμενος στα μεγαλεπήβολα έργα του στην αμερικανική πρωτεύουσα παρά στα διακυβεύματα της σημερινής εκλογικής αναμέτρησης.

Σύμφωνα με το Associated Press, κατά την τελευταία προεκλογική δημόσια εμφάνισή του αναφέρθηκε εκτενώς στις παρεμβάσεις ανάπλασης της Ουάσινγκτον, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη μεγάλη αντανακλαστική δεξαμενή μπροστά από το Μνημείο Λίνκολν, γνωστή ως Reflecting Pool.

Η συγκεκριμένη θεματολογία διαφοροποιήθηκε αισθητά από εκείνη που επέλεξαν να προβάλουν οι Δημοκρατικοί, οι οποίοι έδωσαν προτεραιότητα στις οικονομικές δυσκολίες των πολιτών.

Οι ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης, οι υψηλές δαπάνες στέγασης, η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και η επιβάρυνση των οικογενειακών προϋπολογισμών αποτέλεσαν βασικούς άξονες της αντιπολιτευτικής εκστρατείας.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης οι συνέπειες της σύγκρουσης με το Ιράν, ιδιαίτερα όσον αφορά την ενεργειακή αγορά και την επίδραση των διεθνών εξελίξεων στις τιμές των καυσίμων.

Οι Ρεπουμπλικάνοι, από την πλευρά τους, επιχείρησαν να συνδέσουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους με τις πιο προοδευτικές τάσεις του Δημοκρατικού Κόμματος, υποστηρίζοντας ότι οι προτάσεις τους δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της οικονομίας και της εθνικής ασφάλειας.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει παραδεχθεί ότι οι εκλογές που πραγματοποιούνται στο μέσο μιας προεδρικής θητείας αποτελούν συνήθως δύσκολη αναμέτρηση για την κυβερνητική παράταξη. Παρά ταύτα, επιδίωξε να ενισχύσει τη συμμετοχή των Ρεπουμπλικάνων, μετατρέποντας την ψηφοφορία σε έκφραση στήριξης προς την πολιτική του.

Τι ψηφίζουν οι Αμερικανοί και πώς λειτουργεί το Κογκρέσο

Οι ενδιάμεσες εκλογές, γνωστές ως «midterms», πραγματοποιούνται ανά τετραετία, δύο χρόνια μετά την ανάδειξη του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι πολίτες δεν αποφασίζουν ποιος θα αναλάβει την προεδρία, αλλά ανανεώνουν την εκπροσώπησή τους στο Κογκρέσο, το οποίο αποτελείται από δύο νομοθετικά σώματα με διαφορετικές αρμοδιότητες και διάρκεια θητείας.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων αριθμεί 435 μέλη, τα οποία εκλέγονται κάθε δύο χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι έδρες τίθενται σε ψηφοφορία, ανεξάρτητα από το εάν η εκλογική χρονιά συμπίπτει με προεδρικές εκλογές.

Η Γερουσία διαθέτει 100 μέλη, δύο από κάθε πολιτεία, με εξαετή θητεία. Επειδή η ανανέωσή της γίνεται τμηματικά, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση εκλέγεται περίπου το ένα τρίτο των γερουσιαστών.

Στις εκλογές του 2026 διεκδικούνται συνολικά 470 έδρες στο Κογκρέσο: οι 435 της Βουλής των Αντιπροσώπων και 35 της Γερουσίας. Από τις τελευταίες, οι 33 αφορούν τακτικές εκλογές και δύο ειδικές αναμετρήσεις στη Φλόριντα και στο Οχάιο.

Η κατανομή των εδρών έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ψήφιση της ομοσπονδιακής νομοθεσίας απαιτεί, κατά κανόνα, τη συμφωνία και των δύο σωμάτων.

Επιπλέον, το Κογκρέσο διαθέτει αρμοδιότητες για τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, ενώ η Γερουσία συμμετέχει στην έγκριση σημαντικών προεδρικών διορισμών.

Η οριακή πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων

Η κυβερνητική παράταξη προσέρχεται στην αναμέτρηση με περιορισμένο αριθμητικό πλεονέκτημα, ιδιαίτερα στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το Reuters, οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν 218 βουλευτές έναντι 214 των Δημοκρατικών, ενώ οι υπόλοιπες θέσεις περιλαμβάνουν κενές έδρες και ανεξάρτητη εκπροσώπηση.

Για την απόλυτη πλειοψηφία σε μια πλήρως συμπληρωμένη Βουλή απαιτούνται 218 έδρες. Με βάση την υφιστάμενη κομματική δύναμη, οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν καθαρή αύξηση τουλάχιστον τεσσάρων εδρών, ώστε να αποκτήσουν τον έλεγχο του σώματος.

Η Γερουσία παρουσιάζει διαφορετική εικόνα, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι κατέχουν 53 έδρες, ενώ η δημοκρατική πλευρά συγκεντρώνει 47, μαζί με τους δύο ανεξάρτητους γερουσιαστές που συνεργάζονται μαζί της.

Οι Δημοκρατικοί χρειάζονται 51 έδρες για να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας, καθώς σε ενδεχόμενη ισοψηφία 50-50 την καθοριστική ψήφο μπορεί να δώσει ο Ρεπουμπλικάνος αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Η αριθμητική αυτή καθιστά τη μάχη για τη Γερουσία περισσότερο απαιτητική, αφού η αντιπολίτευση πρέπει να εξασφαλίσει νίκες σε αρκετές περιοχές όπου οι Ρεπουμπλικάνοι παραμένουν ισχυροί.

Περίπου 40 περιφέρειες της Βουλής χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα ανταγωνιστικές, γεγονός που σημαίνει ότι σχετικά μικρές μεταβολές στη συμμετοχή ή στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων μπορούν να καθορίσουν την τελική πλειοψηφία.

Η προσπάθεια των Δημοκρατικών να διεισδύσουν σε συντηρητικά προπύργια

Η εκλογική τακτική των Δημοκρατικών δεν περιορίζεται στις περιφέρειες όπου το κόμμα τους έχει παραδοσιακά ισχυρή παρουσία.

Αντίθετα, οι υποψήφιοί τους έχουν εντείνει την κινητοποίησή τους σε πολιτείες όπως η Αϊόβα, το Οχάιο, το Κάνσας και το Τέξας, επιχειρώντας να διευρύνουν την απήχησή τους σε ψηφοφόρους που παλαιότερα στήριζαν τους Ρεπουμπλικάνους.

Σημαντικό μέρος της προσπάθειας επικεντρώνεται στους ανεξάρτητους πολίτες και στους μετριοπαθείς συντηρητικούς, ιδιαίτερα σε όσους εκφράζουν επιφυλάξεις για τη σημερινή οικονομική κατάσταση ή για συγκεκριμένες επιλογές της κυβέρνησης.

Η Washington Post επισημαίνει ότι καθοριστικός παράγοντας θα μπορούσε να αποδειχθεί η στάση των ψηφοφόρων που είχαν επιλέξει τον Τραμπ σε προηγούμενες αναμετρήσεις, αλλά πλέον εμφανίζονται απογοητευμένοι.

Το ερώτημα είναι εάν αυτοί οι πολίτες θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, θα στραφούν προς τους Δημοκρατικούς ή θα αποφασίσουν να μην ψηφίσουν.

Η διάκριση έχει ιδιαίτερη σημασία για πολιτείες όπως το Τέξας και το Κάνσας. Σε περιοχές όπου οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν ισχυρό εκλογικό προβάδισμα, η περιορισμένη συμμετοχή των υποστηρικτών τους δεν εγγυάται από μόνη της νίκη των Δημοκρατικών.

Για να ανατραπούν οι παραδοσιακοί συσχετισμοί, απαιτείται συχνά και ουσιαστική μετακίνηση ψηφοφόρων από τη μία παράταξη στην άλλη.

Μέιν και Τέξας στο επίκεντρο της εκλογικής αναμέτρησης

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες μάχες για τη Γερουσία διεξάγεται στο Μέιν, όπου η Ρεπουμπλικανή Σούζαν Κόλινς διεκδικεί την επανεκλογή της απέναντι στον Δημοκρατικό Τρόι Τζάκσον.

Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης πολιτείας είναι ότι στις προεδρικές εκλογές συνήθως εμφανίζει ισχυρή υποστήριξη προς τους Δημοκρατικούς, παρότι η Κόλινς έχει καταφέρει να διατηρήσει τη θέση της στη Γερουσία.

Αντίστοιχα, το Τέξας έχει προσελκύσει αυξημένο ενδιαφέρον εξαιτίας της αναμέτρησης για τη Γερουσία και της εμπλοκής σημαντικών οικονομικών παραγόντων στην προεκλογική εκστρατεία.

Ο επιχειρηματίας Έλον Μασκ έχει ταχθεί υπέρ του Ρεπουμπλικανού Κεν Πάξτον, ενισχύοντας την πολιτική σημασία της αναμέτρησης σε μια πολιτεία με παραδοσιακά συντηρητικό προσανατολισμό.

Η έκβαση τέτοιων αναμετρήσεων θα δείξει κατά πόσο οι Δημοκρατικοί μπορούν να επεκτείνουν την εκλογική τους επιρροή πέρα από τις περιοχές όπου επικρατούν συνήθως.

Οι εσωτερικές αντιπαραθέσεις προκαλούν προβλήματα στην αντιπολίτευση

Παρά τις ευνοϊκές εκλογικές εκτιμήσεις, το Δημοκρατικό Κόμμα αντιμετωπίζει και σημαντικές διαφωνίες στο εσωτερικό του.

Οι αντιπαραθέσεις αφορούν κυρίως τον πολιτικό προσανατολισμό της παράταξης, τη σχέση της με την προοδευτική πτέρυγα και τον τρόπο προσέγγισης των πιο μετριοπαθών ψηφοφόρων.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Μίσιγκαν, όπου η εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία προκάλεσε έντονες εσωκομματικές τριβές.

Η Δημοκρατική βουλευτής Χέιλι Στίβενς, η οποία δεν κατάφερε να επικρατήσει στις προκριματικές εκλογές του κόμματός της, ανακοίνωσε ότι υποστηρίζει τον Ρεπουμπλικανό Μάικ Ρότζερς και όχι τον υποψήφιο των Δημοκρατικών, Αμπντούλ Ελ Σαγέντ.

Η απόφασή της προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις και ανέδειξε τις δυσκολίες διατήρησης της κομματικής ενότητας σε μια κρίσιμη αναμέτρηση.

Περισσότεροι από 2,3 εκατομμύρια ψηφοφόροι στο Μίσιγκαν είχαν ήδη ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα πριν από την επίσημη ημέρα των εκλογών, γεγονός που περιόριζε το χρονικό περιθώριο επιρροής των τελευταίων πολιτικών εξελίξεων.

Οι Ρεπουμπλικάνοι επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τις διαφωνίες αυτές, υποστηρίζοντας ότι οι πιο προοδευτικές τάσεις των Δημοκρατικών δεν εκφράζουν τις απόψεις της πλειονότητας των Αμερικανών.

Έρευνες για τον Τραμπ και την οικογένειά του ετοιμάζει η αντιπολίτευση

Η πιθανότητα να περάσει η Βουλή των Αντιπροσώπων στον έλεγχο των Δημοκρατικών έχει ήδη κινητοποιήσει στελέχη του κόμματος, τα οποία επεξεργάζονται σχέδια για την ενίσχυση της κοινοβουλευτικής εποπτείας της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τη Washington Post, βουλευτές της αντιπολίτευσης και συνεργάτες κοινοβουλευτικών επιτροπών εξετάζουν τη δυνατότητα διεξαγωγής εκτεταμένων ερευνών για τις δραστηριότητες του Ντόναλντ Τραμπ, μελών της οικογένειάς του και προσώπων που διατηρούν σχέσεις με τον Λευκό Οίκο.

Στο επίκεντρο των σχεδιασμών βρίσκονται οικονομικές συμφωνίες, επιχειρηματικές δραστηριότητες, πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων και αποφάσεις της ομοσπονδιακής διοίκησης.

Η προετοιμασία δεν περιορίζεται στο πολιτικό επίπεδο. Επιχειρήσεις και δικηγορικά γραφεία εξετάζουν ήδη το ενδεχόμενο να βρεθούν αντιμέτωπα με αιτήματα παροχής εγγράφων ή κλήσεις για κατάθεση ενώπιον επιτροπών του Κογκρέσου.

Εφόσον οι Δημοκρατικοί εξασφαλίσουν την πλειοψηφία, θα μπορούν να αναλάβουν την προεδρία σημαντικών κοινοβουλευτικών επιτροπών, να καθορίσουν το αντικείμενο των ερευνών και να απαιτήσουν την προσκόμιση στοιχείων.

Ωστόσο, η άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα υποχρεώνεται να ικανοποιεί χωρίς αντιρρήσεις κάθε αίτημα.

Ο Λευκός Οίκος μπορεί να επικαλεστεί την προστασία εμπιστευτικών προεδρικών επικοινωνιών, να αμφισβητήσει τη νομιμότητα ορισμένων απαιτήσεων ή να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Τέτοιες διαδικασίες ενδέχεται να διαρκέσουν μήνες, περιορίζοντας τον χρόνο που θα έχουν στη διάθεσή τους οι κοινοβουλευτικές επιτροπές.

Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με τη Washington Post, οι Δημοκρατικοί εξετάζουν τρόπους ώστε οι πιθανές έρευνες να ξεκινήσουν γρήγορα και να μην εγκλωβιστούν σε παρατεταμένες δικαστικές αντιπαραθέσεις.

Υγεία, κοινωνικές παροχές και δασμοί στις προτεραιότητες των Δημοκρατικών

Η αντιπολίτευση δεν προετοιμάζεται μόνο για την ενδεχόμενη έναρξη κοινοβουλευτικών ερευνών, αλλά και για την παρουσίαση συγκεκριμένων νομοθετικών πρωτοβουλιών.

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, έχει αναδείξει ως βασικές προτεραιότητες τη μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης των πολιτών και τη διατήρηση σημαντικών κοινωνικών προγραμμάτων.

Στο πρόγραμμα που εξετάζεται για τις πρώτες 100 ημέρες μιας ενδεχόμενης δημοκρατικής πλειοψηφίας περιλαμβάνονται παρεμβάσεις στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται η αποκατάσταση φορολογικών ενισχύσεων που βοηθούν τους ασφαλισμένους να καλύπτουν το κόστος των προγραμμάτων υγείας μέσω του Affordable Care Act, γνωστού και ως Obamacare.

Παράλληλα, οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν να ανατρέψουν περικοπές στο Medicaid, το ομοσπονδιακό και πολιτειακό πρόγραμμα που παρέχει υγειονομική κάλυψη κυρίως σε πολίτες με περιορισμένα εισοδήματα και άλλες επιλέξιμες ομάδες.

Σημαντικό μέρος της νομοθετικής ατζέντας αφορά επίσης τους δασμούς που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ.

Οι Δημοκρατικοί σχεδιάζουν πρωτοβουλίες για την αμφισβήτηση συγκεκριμένων εμπορικών μέτρων, υποστηρίζοντας ότι οι επιβαρύνσεις στις εισαγωγές επηρεάζουν το κόστος των προϊόντων και, κατ’ επέκταση, τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Επιπλέον, προσανατολίζονται σε κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν και τα όρια των εξουσιών του προέδρου κατά τη λήψη αποφάσεων για τη χρήση στρατιωτικής ισχύος.

Η δυνατότητα εφαρμογής αυτών των προτάσεων θα εξαρτηθεί, πάντως, από τη σύνθεση και των δύο νομοθετικών σωμάτων. Η εξασφάλιση πλειοψηφίας μόνο στη Βουλή δεν αρκεί για να μετατραπούν οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σε νόμους.

Τα σενάρια που μπορούν να ανατρέψουν τις ισορροπίες στην Ουάσινγκτον

Η επόμενη ημέρα θα διαμορφωθεί ανάλογα με το εάν οι Ρεπουμπλικάνοι θα καταφέρουν να διατηρήσουν τον έλεγχο ολόκληρου του Κογκρέσου ή εάν οι Δημοκρατικοί θα εξασφαλίσουν πλειοψηφία σε ένα ή και στα δύο σώματα.

Στην περίπτωση που οι Ρεπουμπλικάνοι παραμείνουν πλειοψηφία στη Βουλή και στη Γερουσία, ο Ντόναλντ Τραμπ θα εξακολουθήσει να διαθέτει ευνοϊκότερες συνθήκες για την προώθηση της κυβερνητικής του πολιτικής.

Αυτό θα διευκολύνει την προσπάθειά του να περάσει νομοθετικές ρυθμίσεις για τη φορολογία, την οικονομία, τη μετανάστευση και τη λειτουργία της ομοσπονδιακής διοίκησης.

Εάν, αντίθετα, οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο της Βουλής, θα μπορούν να απορρίπτουν κυβερνητικά νομοσχέδια και να διεκδικούν μεγαλύτερο ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τις δημόσιες δαπάνες.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη θα μπορούσε να δημιουργήσει συνθήκες πολιτικής αντιπαράθεσης, ιδιαίτερα κατά την έγκριση του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού.

Σε περίπτωση αδυναμίας συμφωνίας για τη χρηματοδότηση των κρατικών υπηρεσιών, υπάρχει το ενδεχόμενο προσωρινής αναστολής λειτουργίας ορισμένων ομοσπονδιακών υπηρεσιών, της διαδικασίας που στις ΗΠΑ είναι γνωστή ως «government shutdown».

Εάν οι Δημοκρατικοί επικρατήσουν και στη Γερουσία, οι περιορισμοί για τον Λευκό Οίκο θα είναι ακόμη μεγαλύτεροι.

Η αντιπολίτευση θα αποκτήσει αποφασιστική επιρροή στην έγκριση υπουργών, πρεσβευτών και ομοσπονδιακών δικαστών, καθώς οι συγκεκριμένοι διορισμοί απαιτούν τη συναίνεση της Γερουσίας.

Ιδιαίτερα σημαντική θα μπορούσε να αποδειχθεί μια τέτοια αλλαγή εάν προκύψει κενή θέση στο Ανώτατο Δικαστήριο, καθώς η νέα πλειοψηφία θα έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει ή να απορρίψει τον υποψήφιο που θα προτείνει ο πρόεδρος.

Παρά ταύτα, ακόμη και ένα Κογκρέσο ελεγχόμενο πλήρως από τους Δημοκρατικούς δεν θα στερούσε από τον Τραμπ τις συνταγματικές αρμοδιότητές του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα διατηρούσε τη δυνατότητα άσκησης βέτο σε νομοσχέδια, ενώ η υπέρβασή του απαιτεί πλειοψηφία δύο τρίτων και στα δύο σώματα.

Επιπλέον, στη Γερουσία πολλές νομοθετικές πρωτοβουλίες χρειάζονται τη στήριξη 60 γερουσιαστών για να ξεπεράσουν τα διαδικαστικά εμπόδια, γεγονός που καθιστά αναγκαίες τις διακομματικές συμφωνίες σε αρκετές περιπτώσεις.

Μπορούν οι εκλογές να απειλήσουν την προεδρία του Τραμπ;

Οι ενδιάμεσες εκλογές δεν αποτελούν διαδικασία ανάδειξης νέου προέδρου και το αποτέλεσμά τους δεν μπορεί από μόνο του να οδηγήσει στην απομάκρυνση του Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο.

Η δεύτερη προεδρική του θητεία ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2029, ανεξάρτητα από το ποια παράταξη θα αποκτήσει την πλειοψηφία στο Κογκρέσο.

Ωστόσο, η επικράτηση των Δημοκρατικών στη Βουλή θα μπορούσε να δημιουργήσει τις πολιτικές προϋποθέσεις για την έναρξη νέων ερευνών και, εφόσον υπάρξει σχετική απόφαση, διαδικασίας παραπομπής του προέδρου.

Το αμερικανικό Σύνταγμα προβλέπει ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων μπορεί να εγκρίνει την παραπομπή ενός προέδρου με απλή πλειοψηφία.

Η παραπομπή, όμως, δεν ισοδυναμεί με καταδίκη ή απομάκρυνση από το αξίωμα.

Για να καταδικαστεί ένας πρόεδρος και να χάσει τη θέση του απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων στη Γερουσία, ένα ιδιαίτερα υψηλό όριο που προϋποθέτει ευρεία πολιτική συναίνεση.

Επομένως, ακόμη και εάν οι Δημοκρατικοί καταφέρουν να κερδίσουν και τα δύο σώματα, δεν θα μπορούν να απομακρύνουν αυτομάτως τον Τραμπ από την προεδρία.

Δικαστική σύγκρουση για χιλιάδες επιστολικές ψήφους

Νέο πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των πολιτειακών αρχών αποτέλεσε η εγκυρότητα χιλιάδων επιστολικών ψηφοδελτίων στην Καλιφόρνια.

Η κυβέρνηση Τραμπ προσέφυγε στη Δικαιοσύνη ζητώντας να διαχωριστούν περίπου 20.000 ψηφοδέλτια, επικαλούμενη υποψίες ότι ορισμένα ενδέχεται να συνδέονται με πρόσωπα που δεν διαθέτουν αμερικανική υπηκοότητα και, συνεπώς, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ομοσπονδιακές εκλογές.

Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε το σχετικό επείγον αίτημα λίγο πριν από την ψηφοφορία.

Οι αρμόδιες αρχές της Καλιφόρνιας είχαν αμφισβητήσει την επάρκεια και την αξιοπιστία των στοιχείων που επικαλέστηκε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Η υπόθεση ανέδειξε για ακόμη μία φορά τις διαφωνίες σχετικά με την οργάνωση και την εποπτεία των εκλογών, οι οποίες στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν κατά κύριο λόγο αρμοδιότητα των επιμέρους πολιτειών.

Παράλληλα, εκλογικές υπηρεσίες σε διάφορες περιοχές της χώρας ενίσχυσαν την προετοιμασία τους για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων νομικών προσφυγών, περιστατικών παραπληροφόρησης και αμφισβητήσεων της καταμέτρησης.

Οι καταγγελίες για πιθανές παρατυπίες δεν αποδεικνύουν από μόνες τους την ύπαρξη εκλογικής νοθείας, ενώ η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων καθορίζεται από τις προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης.

Οι κυβερνήτες και οι τοπικές εκλογές που διεξάγονται παράλληλα

Η εκλογική διαδικασία δεν περιορίζεται στην ανανέωση της Βουλής των Αντιπροσώπων και μέρους της Γερουσίας.

Οι πολίτες καλούνται επίσης να εκλέξουν κυβερνήτες σε 36 πολιτείες, καθώς και μεγάλο αριθμό εκπροσώπων στα πολιτειακά κοινοβούλια και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Οι κυβερνήτες έχουν σημαντικές αρμοδιότητες στη διαχείριση των πολιτειακών προϋπολογισμών, στην εκπαίδευση, στην υγειονομική περίθαλψη και στη δημόσια ασφάλεια.

Οι αποφάσεις τους επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις μπορούν να διαμορφώσουν και το πολιτικό περιβάλλον των επόμενων ομοσπονδιακών εκλογών.

Σε ορισμένες πολιτείες, οι ψηφοφόροι αποφασίζουν επίσης για συνταγματικές τροποποιήσεις και άλλες νομοθετικές προτάσεις μέσω δημοψηφισμάτων.

Οι συγκεκριμένες αναμετρήσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία και για τον σχεδιασμό των δύο μεγάλων κομμάτων ενόψει του 2028.

Η εξωτερική πολιτική και οι επιπτώσεις για την Ευρώπη

Η αλλαγή των κοινοβουλευτικών συσχετισμών θα μπορούσε να επηρεάσει και τις διεθνείς σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η αμερικανική βοήθεια προς την Ουκρανία, οι σχέσεις με το ΝΑΤΟ, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή και οι εμπορικές διαφορές με την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν τομείς στους οποίους το Κογκρέσο διαθέτει σημαντικές αρμοδιότητες.

Ο πρόεδρος εξακολουθεί να καθορίζει μεγάλο μέρος της εξωτερικής πολιτικής και να ασκεί τις συνταγματικές του εξουσίες ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων.

Ωστόσο, το Κογκρέσο αποφασίζει για σημαντικές χρηματοδοτήσεις, εγκρίνει νομοθετικά μέτρα και μπορεί να ασκεί έλεγχο στις αποφάσεις της κυβέρνησης.

Μια ενδεχόμενη δημοκρατική πλειοψηφία θα μπορούσε, επομένως, να επιδιώξει διαφορετική προσέγγιση σε ζητήματα στρατιωτικής βοήθειας, εμπορικών περιορισμών και διεθνών δεσμεύσεων.

Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μπορούσε να ανατρέψει μονομερώς το σύνολο των επιλογών του Λευκού Οίκου, αλλά ότι θα αποκτούσε πρόσθετα μέσα πολιτικής πίεσης και διαπραγμάτευσης.

Πότε θα ξεκαθαρίσει το αποτέλεσμα και ποιοι αναλαμβάνουν τον Ιανουάριο

Η ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων δεν πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτείνονται σε διαφορετικές ζώνες ώρας και κάθε πολιτεία εφαρμόζει τις δικές της διαδικασίες καταμέτρησης.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναμένονται μετά το κλείσιμο των καλπών το βράδυ της Τρίτης, δηλαδή από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στην Ελλάδα.

Σε περιφέρειες όπου οι διαφορές είναι μικρές, η καταμέτρηση ενδέχεται να συνεχιστεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα εάν υπάρχουν πολλά επιστολικά ψηφοδέλτια.

Επιπλέον, ορισμένες πολιτείες προβλέπουν δεύτερο γύρο όταν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώνει το απαιτούμενο ποσοστό.

Η νέα σύνθεση του Κογκρέσου θα αναλάβει καθήκοντα στις 3 Ιανουαρίου 2027, οπότε θα αρχίσει η 120ή κοινοβουλευτική περίοδος.

Μέχρι τότε, τα δύο κόμματα θα αξιολογήσουν τα αποτελέσματα και θα προχωρήσουν στις απαραίτητες διαδικασίες για την ανάδειξη της κοινοβουλευτικής τους ηγεσίας.

Το αποτέλεσμα θα διαμορφώσει και τη μάχη της διαδοχής το 2028

Πέρα από τις άμεσες συνέπειες για τη λειτουργία της κυβέρνησης, οι ενδιάμεσες εκλογές αναμένεται να επηρεάσουν τον σχεδιασμό των Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατικών για τις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, η αναμέτρηση θα αποτελέσει ένδειξη της εκλογικής αντοχής του πολιτικού συνασπισμού που έχει δημιουργήσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μια επιτυχία θα μπορούσε να ενισχύσει την επιρροή του προέδρου στις εσωκομματικές εξελίξεις, ενώ μια σημαντική ήττα ενδέχεται να προκαλέσει συζητήσεις για την πολιτική κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθήσει η παράταξη.

Στο πλαίσιο αυτό, ήδη εξετάζεται ο μελλοντικός ρόλος στελεχών όπως ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Αντίστοιχα, για τους Δημοκρατικούς, μια εκλογική νίκη θα μπορούσε να ενισχύσει τις διεκδικήσεις διαφορετικών τάσεων στο εσωτερικό του κόμματος.

Η παραδοσιακή ηγεσία και η προοδευτική πτέρυγα αναμένεται να συνεχίσουν τη συζήτηση για την πολιτική στρατηγική, τις κοινωνικές προτεραιότητες και το πρόσωπο που θα μπορούσε να διεκδικήσει την προεδρία το 2028.

Το άμεσο διακύβευμα, ωστόσο, παραμένει η κατανομή της εξουσίας στην Ουάσινγκτον. Οι Ρεπουμπλικάνοι επιδιώκουν να διατηρήσουν την κοινοβουλευτική στήριξη που χρειάζεται ο Τραμπ, ενώ οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να αποκτήσουν τη δυνατότητα να ελέγχουν στενότερα τις κυβερνητικές αποφάσεις και να παρεμβαίνουν στη νομοθετική διαδικασία.

Η ετυμηγορία των ψηφοφόρων θα καθορίσει εάν ο Αμερικανός πρόεδρος θα συνεχίσει τη δεύτερη θητεία του με τη στήριξη του Κογκρέσου ή εάν θα υποχρεωθεί να κυβερνήσει απέναντι σε μια αντιπολίτευση με ισχυρότερα θεσμικά εργαλεία και αυξημένη επιρροή στις πολιτικές εξελίξεις.