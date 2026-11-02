Έντονη ανησυχία επικρατεί στους ευρωπαϊκούς κόλπους του ΝΑΤΟ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, καθώς μια πιθανή ήττα των Ρεπουμπλικανών θα μπορούσε να οδηγήσει τον Ντόναλντ Τραμπ σε ακόμη πιο επιθετική πολιτική απέναντι στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, με σοβαρές συνέπειες για την ασφάλεια της Ευρώπης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, πέντε διπλωμάτες του ΝΑΤΟ εκφράζουν φόβους ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται να απαντήσει σε ένα δυσμενές εκλογικό αποτέλεσμα με δραστική μείωση της στρατιωτικής παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Οι διπλωμάτες, οι οποίοι μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος, εκτιμούν ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να στραφεί στην εξωτερική πολιτική, εφόσον βρεθεί αντιμέτωπος με ένα Κογκρέσο που θα περιορίζει τη δυνατότητά του να προωθεί την εσωτερική πολιτική του ατζέντα.

«Θα μπορούσε να είναι πολύ εξοργισμένος»

Στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών ανησυχιών βρίσκεται το ενδεχόμενο ο Ντόναλντ Τραμπ να επιχειρήσει να ενισχύσει την πολιτική του παρακαταθήκη μέσα από αποφάσεις που αφορούν την εξωτερική πολιτική και την άμυνα.

«Συνήθως αυτό που συμβαίνει με τους προέδρους που έχουν αποδυναμωθεί πολιτικά είναι ένας συνδυασμός εκτόνωσης της απογοήτευσής τους και τυχοδιωκτισμού στην εξωτερική πολιτική», δήλωσε στο Politico υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος άμυνας.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η κριτική του Τραμπ προς το ΝΑΤΟ αποτελεί διαχρονικό χαρακτηριστικό της πολιτικής του αντίληψης.

Ένας άλλος διπλωμάτης εμφανίστηκε ακόμη πιο ανήσυχος για τις πιθανές αντιδράσεις του Αμερικανού προέδρου σε περίπτωση εκλογικής ήττας.

«Θα μπορούσε να είναι πολύ εξοργισμένος», ανέφερε, προσθέτοντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση «θα είναι πολύ σκληρός».

Οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που επικαλείται το δημοσίευμα, ως φαβορί για την κατάκτηση της πλειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ διατηρούν πιθανότητες επικράτησης και στη Γερουσία.

Την ίδια ώρα, η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ καταγράφει σημαντική υποχώρηση, ενισχύοντας τον προβληματισμό για τις πολιτικές εξελίξεις που ενδέχεται να ακολουθήσουν.

Στο τραπέζι η αποχώρηση χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών από την Ευρώπη

Ο μεγαλύτερος φόβος των Ευρωπαίων συμμάχων αφορά την επικείμενη επανεξέταση της παρουσίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ευρώπη, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο.

Τρεις διπλωμάτες εκτιμούν ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να διευρύνει σημαντικά τις προβλεπόμενες μειώσεις προσωπικού, προκειμένου να απευθυνθεί στην πολιτική του βάση και ιδιαίτερα στους υποστηρικτές του κινήματος MAGA.

Μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποχώρηση επιπλέον χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών, δημιουργώντας νέα δεδομένα για την ευρωπαϊκή άμυνα.

Οι ανησυχίες εντείνονται λόγω της ήδη επιβαρυμένης σχέσης Ουάσιγκτον και Ευρωπαίων συμμάχων.

Το δημοσίευμα αναφέρεται στη διακοπή των υπηρεσιών Starlink προς την Ουκρανία, καθώς και στη νέα προσέγγιση του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, εξελίξεις που έχουν προκαλέσει προβληματισμό στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Περικοπές στο ΝΑΤΟ και νέα προσέγγιση με τη Ρωσία

Πέρα από τη στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη, οι διπλωμάτες εξετάζουν και άλλα ενδεχόμενα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη συνοχή της Συμμαχίας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η μείωση της αμερικανικής οικονομικής συνεισφοράς στον κοινό προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ, ο περιορισμός του μηχανισμού PURL για την αγορά αμερικανικών όπλων που προορίζονται για την Ουκρανία και η περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων της Ουάσιγκτον με τη Μόσχα.

Τα παραπάνω αποτελούν σενάρια που συζητούνται μεταξύ Ευρωπαίων αξιωματούχων και όχι ανακοινωμένες αποφάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η απάντηση του Λευκού Οίκου: «Ο Τραμπ έχει κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από οποιονδήποτε άλλον»

Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει την κριτική και υπερασπίζεται την πολιτική του Αμερικανού προέδρου απέναντι στη Συμμαχία.

Η εκπρόσωπος Ολίβια Γουέιλς δήλωσε στο Politico ότι «ο πρόεδρος Τραμπ έχει κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από οποιονδήποτε άλλον».

Ως παραδείγματα επικαλέστηκε τη συμφωνία για αύξηση των αμυντικών δαπανών των συμμάχων στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία και τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να θεωρεί πως οι χώρες του ΝΑΤΟ όφειλαν να στηρίξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο με το Ιράν.

Σενάρια αποχώρησης του Πιτ Χέγκσεθ από το Πεντάγωνο

Μια βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών θα μπορούσε να προκαλέσει ανακατατάξεις και στην ηγεσία του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Σύμφωνα με το Politico, στο επίκεντρο των σχετικών συζητήσεων βρίσκεται ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια σε μέλη του Κογκρέσου για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την ενημέρωση των νομοθετών σχετικά με στρατιωτικές επιχειρήσεις και αμυντικούς προϋπολογισμούς.

Εάν οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, θα μπορούσαν να ξεκινήσουν έρευνες για την απομάκρυνση δεκάδων ανώτατων στρατιωτικών αξιωματικών χωρίς αιτιολόγηση, καθώς και για τη διαχείριση του πολέμου με το Ιράν.

Υπό αυτές τις συνθήκες, διατυπώνονται εκτιμήσεις ότι ο Χέγκσεθ ενδέχεται να αποχωρήσει από τη θέση του.

Μια πιθανή αλλαγή στην ηγεσία του Πενταγώνου θα μπορούσε, ωστόσο, να καθυστερήσει για εβδομάδες ή ακόμη και μήνες αποφάσεις σχετικά με τη μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη.

Το όριο των 76.000 στρατιωτών και τα εμπόδια από το Κογκρέσο

Το αμερικανικό Κογκρέσο διαθέτει ορισμένα θεσμικά εργαλεία για να περιορίσει τις αποφάσεις του προέδρου σχετικά με την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων.

Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει κατώτατο όριο 76.000 Αμερικανών στρατιωτών στην Ευρώπη.

Ωστόσο, η Τζένιφερ Κάβανα, ανώτερη ερευνήτρια του think tank Defense Priorities, εκφράζει αμφιβολίες για το κατά πόσον τέτοιου είδους περιορισμοί θα μπορούσαν να αντέξουν σε δικαστική αμφισβήτηση.

Επισημαίνει, επίσης, ότι ο Τραμπ έχει επιδείξει προθυμία να παρακάμπτει δικαστικές αποφάσεις και οδηγίες του Κογκρέσου σχετικά με τις δημόσιες δαπάνες.

Ποιες αμυντικές δυνατότητες κινδυνεύει να χάσει η Ευρώπη

Μια εκτεταμένη αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων δεν θα είχε επιπτώσεις μόνο στον αριθμό των στρατιωτών που βρίσκονται στην Ευρώπη.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι θα καλούνταν να αναπληρώσουν κρίσιμες στρατιωτικές δυνατότητες, στις οποίες εξακολουθούν να εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο ηλεκτρονικός πόλεμος, τα προηγμένα συστήματα αεράμυνας, η συλλογή πληροφοριών και η αναγνώριση, ο εναέριος ανεφοδιασμός και ορισμένες μορφές υλικοτεχνικής υποστήριξης.

Η αναπλήρωση αυτών των δυνατοτήτων θα απαιτούσε σημαντικούς πόρους και χρόνο, αυξάνοντας την πίεση προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για ταχύτερη ενίσχυση της αμυντικής τους αυτονομίας.

Δεν συμμερίζονται όλοι οι σύμμαχοι τις ανησυχίες

Παρά το κλίμα προβληματισμού, ορισμένοι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί απέναντι στα σενάρια μιας νέας μεγάλης κρίσης με την Ουάσιγκτον.

Ο υπουργός Άμυνας του Μαυροβουνίου, Ντράγκαν Κράποβιτς, υπενθύμισε ότι οι προηγούμενες προβλέψεις περί αποχώρησης των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Συμμαχία δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Παράλληλα, επισήμανε τον ρόλο που διαδραματίζει το αμερικανικό Κογκρέσο στις αποφάσεις για την παρουσία των ενόπλων δυνάμεων στο εξωτερικό.

Το ΝΑΤΟ και το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησαν στα αιτήματα του Politico για σχολιασμό.

Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς το αποτέλεσμά τους ενδέχεται να επηρεάσει όχι μόνο τις εσωτερικές πολιτικές ισορροπίες στην Ουάσιγκτον, αλλά και το μέλλον των διατλαντικών σχέσεων.