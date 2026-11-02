Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο τηλεοπτικό τοπίο της Γαλλίας, καθώς ένα αίτημα που ζητά την οριστική αφαίρεση του αμφιλεγόμενου δικτύου CNews από τα γαλλικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα συγκεντρώνει τεράστιο κύμα συμπαράστασης. Η πρωτοβουλία, που φιλοξενείται στον επίσημο ιστότοπο της Εθνοσυνέλευσης, ξεπέρασε ήδη το ορόσημο των 500.000 υπογραφών.



Η μαζική αυτή ανταπόκριση των πολιτών ανοίγει πλέον διάπλατα τον δρόμο για τη διεξαγωγή επίσημης συζήτησης στο γαλλικό κοινοβούλιο. Το ζήτημα προκαλεί έντονες αντιδράσεις και πολιτικές αναταράξεις στο Παρίσι, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα όρια της δημοσιογραφίας.

Ο όμιλος Canal+ Group, που ανήκει στον συντηρητικό δισεκατομμυριούχο Βενσάν Μπολορέ, κατηγορείται τακτικά ότι προωθεί ακροδεξιές απόψεις και θέματα, κάτι που αρνείται, ισχυριζόμενος ότι υπερασπίζεται την ελευθερία της έκφρασης.



«Δεν θα σχολιάσουμε αυτό το πολιτικό αίτημα», απάντησε το CNews σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο.



«Το CNews δεν είναι ειδησεογραφικό κανάλι. Είναι μια μηχανή προπαγάνδας», υπογραμμίζεται στην εισαγωγή του αιτήματος, που ξεκίνησε από ένα άτομο.



Αυτές οι κατηγορίες απέκτησαν δυναμική μετά τη ρατσιστική επίθεση στο Τραπ, σε προάστιο του Παρισιού, στις 23 Οκτωβρίου, στην οποία ένας 39χρονος Γάλλος, ο Κεβίν Τ., φέρεται να πυροβόλησε σκόπιμα «ανθρώπους (…) μουσουλμανικής, αφρικανικής ή βορειοαφρικανικής καταγωγής», σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές.



Μέρος της αριστεράς, όπως ο δήμαρχος του Τραπ, Αλί Ραμπέχ, κατηγόρησε μέσα ενημέρωσης, και ιδίως το CNews, ότι φέρουν ευθύνη για αυτήν την επίθεση, δίνοντας πολύ χώρο σε ρητορική που στιγματίζει μετανάστες ή άτομα μεταναστευτικής καταγωγής.



Σύμφωνα με τον κανονισμό της Εθνοσυνέλευσης, μπορεί να διεξαχθεί συζήτηση στην ολομέλεια σχετικά με ένα αίτημα που έχει υπογραφεί από περισσότερους από 500.000 ανθρώπους. Για να συμβεί αυτό, μια επιτροπή πρέπει πρώτα να αποφασίσει αν θα αρχειοθετήσει ή αν θα εξετάσει αυτό το αίτημα.



Συνεπώς, η διεξαγωγή συζήτησης μόλις επιτευχθεί αυτό το όριο των υπογραφών δεν είναι αυτόματη.

Αφότου ξεκίνησε τον Ιούνιο, αυτή η αναφορά που ζητούσε το κλείσιμο του CNews σημείωσε απότομη αύξηση στον αριθμό των υπογραφόντων στα τέλη Οκτωβρίου, ενώ προηγουμένως είχε λιγότερες από 100.000 ψηφιακές υπογραφές.



Το CNews είχε ειδοποιηθεί επίσημα τον Ιούνιο από τη γαλλική ρυθμιστική αρχή ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών (Arcom) να διορθώσει μια «σαφή και επίμονη ανισορροπία στην έκφραση ρευμάτων σκέψης και γνώμης», ιδίως «όσον αφορά την απειλή που αντιπροσωπεύουν η μετανάστευση και το Ισλάμ για τη γαλλική κοινωνία».



Ομάδες του CNews αντιμετωπίζουν συχνά εχθρότητα από διαδηλωτές κατά τη διάρκεια των κοινωνικών και μαθητικών διαδηλώσεων που πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες.



Τα κεντρικά γραφεία του CNews και του Europe 1 στο Παρίσι έγιναν επίσης στόχος περίπου εκατό ατόμων στις 17 Οκτωβρίου, κατά την έναρξη μιας εθνικής ημέρας δράσης που σημαδεύτηκε από βία και πράξεις «εκφοβισμού», τις οποίες κατήγγειλαν τα δύο μέσα ενημέρωσης που ανήκουν στον Βενσάν Μπολορέ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.