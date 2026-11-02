Νέες, άγνωστες μέχρι σήμερα στο ευρύ κοινό, πτυχές της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη αναμένεται να αποκαλυφθούν το επόμενο διάστημα, καθώς η Τουρκία σχεδιάζει να ανοίξει για πρώτη φορά στους επισκέπτες τους υπόγειους χώρους του εμβληματικού μνημείου.

Την πρόθεση αυτή ανακοίνωσε ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, ο οποίος παρουσίασε την πορεία των εκτεταμένων εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αγία Σοφία.

Μιλώντας μετά την έναρξη του Φεστιβάλ Πολιτιστικής Διαδρομής της Αττάλειας, ο Τούρκος υπουργός υπογράμμισε ότι οι υπόγειες εγκαταστάσεις του ιστορικού ναού παρουσιάζουν ιδιαίτερο αρχαιολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον, εκτιμώντας μάλιστα ότι η σημασία τους είναι τουλάχιστον αντίστοιχη με εκείνη των χώρων που βρίσκονται πάνω από το έδαφος.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου, σε πρώτη φάση οι υπόγειοι χώροι της Αγίας Σοφίας θα παρουσιαστούν στους δημοσιογράφους, ενώ στη συνέχεια θα εξεταστεί η δυνατότητα πρόσβασης του κοινού, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες συνθήκες ασφάλειας.

Ο Μεχμέτ Νουρί Ερσόι χαρακτήρισε τις εργασίες που πραγματοποιούνται στο μνημείο πρωτοφανείς για τη σύγχρονη ιστορία του, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο πρόγραμμα αποκατάστασης, συντήρησης και στατικής ενίσχυσης, το οποίο υλοποιείται υπό την εποπτεία επιστημονικής επιτροπής.

«Πραγματοποιούμε τα πιο ολοκληρωμένα έργα αποκατάστασης, συντήρησης και ενίσχυσης στην ιστορία της Δημοκρατίας στην Αγία Σοφία. Οι καθηγητές μας στην επιστημονική επιτροπή λένε ότι αυτές οι εργασίες συγκαταλέγονται στις πιο ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την εποχή του αρχιτέκτονα Σινάν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τούρκος υπουργός τόνισε ακόμη ότι η προστασία της Αγίας Σοφίας αποτελεί προτεραιότητα, καθώς πρόκειται για ένα μνημείο ανεκτίμητης πολιτιστικής κληρονομιάς. Όπως εξήγησε, οι εργασίες πραγματοποιούνται με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να διασφαλιστούν τόσο η στατική επάρκεια και η ασφάλεια της κατασκευής όσο και η διατήρηση της αρχικής αρχιτεκτονικής και ιστορικής της ταυτότητας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι παρεμβάσεις προχωρούν με τρόπο που επιτρέπει στην Αγία Σοφία να παραμένει ανοιχτή τόσο για τη λατρεία όσο και για τους επισκέπτες.

Η αποκάλυψη των υπόγειων χώρων αναμένεται να προσθέσει ένα νέο κεφάλαιο στην επίσκεψη στο ιστορικό μνημείο της Κωνσταντινούπολης, καθώς θα δώσει τη δυνατότητα στο κοινό να γνωρίσει τμήματα της Αγίας Σοφίας που μέχρι σήμερα δεν ήταν προσβάσιμα.