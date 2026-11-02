Ένας άθλος που κράτησε σχεδόν τρεις δεκαετίες ολοκληρώθηκε με τον πιο συγκινητικό τρόπο. Ο 57χρονος πρώην αλεξιπτωτιστής του βρετανικού στρατού, Καρλ Μπούσμπι, έφθασε επιτέλους στην πατρίδα του, την πόλη Χαλ στη βορειοανατολική Αγγλία, όπου τον υποδέχθηκαν εκατοντάδες ενθουσιασμένοι κάτοικοι. Το απίστευτο ταξίδι – γύρος του κόσμου ξεκίνησε το 1998 από τη Χιλή και κάλυψε την τεράστια απόσταση των 50.000 χιλιομέτρων.



Ο Βρετανός εξερευνητής είχε θέσει από την πρώτη στιγμή δύο απαράβατους κανόνες: να μην χρησιμοποιήσει απολύτως κανένα μεταφορικό μέσο καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής και να μην επιστρέψει στην πατρίδα του πριν ολοκληρώσει το εγχείρημά του. Μετά από 28 χρόνια εξαντλητικής πορείας ανά τον κόσμο, πέτυχε τον στόχο του.

«Δεν το έκανα μόνος όλο αυτό (…) δεν φαντάζεστε τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν εμπλακεί για το ξεπέρασμα των εμποδίων», τις αρνήσεις βίζας για την διέλευση της Μάγχης, δήλωσε ο Καρλ Μπούσμπι ανεβασμένος σε βάθρο μπροστά από το δημαρχείο της πόλης του.



Περπάτησε ολόκληρη την αμερικανική ήπειρο, διέσχισε το Στενό του Μπέρινγκ στην Αλάσκα κατευθυνόμενος προς την Ρωσία και συνέχισε προς την κεντρική Ασία και την Ευρώπη, σε ζούγκλες, βουνά, ερήμους και παγωμένες θάλασσες. Εκατοντάδες συμπατριώτες του περίμεναν για να τον υποδεχθούν με ένα πανό που έγραφε «Καλώς όρισες σπίτι Καρλ!».



«Θεωρώ ότι ο Καρλ είναι φοβερός. Τον ακολουθώ εδώ και οκτώ χρόνια και περπατάει από τότε που γεννήθηκα, είναι καταπληκτικό», δήλωσε μία 28χρονη κάτοικος της πόλης.



«Ολοι είναι υπερήφανοι για σένα, υπερήφανοι για το θάρρος σου», δήλωσε κατά την υποδοχή η δήμαρχος του Χαλ Μαρία Κάουαρντ.

Μετά την σύντομη τελετή υποδοχής, ο Καρλ επρόκειτο να κάνει το τελευταίο τμήμα της διαδρομής του προς το σπίτι της μητέρας του για να συναντήσει τον 36χρονο γιο του Ανταμ και την 12χρονη εγγονή του που δεν έχει συναντήσει ποτέ.

Βίζες και πανδημία

Ο βρετανός πεζοπόρος χειροκροτήθηκε χθες καθώς διέσχιζε την γέφυρα του Χάμπλερ σε απόσταση τριών ωρών από το σπίτι του μέσα σε πυκνή ομίχλη και δήλωσε κατασυγκινημένος από την υποδοχή που του επιφυλάχθηκε.



Ο Καρλ Μπούσμπι ξεκίνησε την περιπέτειά του σε ηλικία 29 ετών, μετά την διάλυση του γάμου του και την αναχώρηση της γυναίκας του για την Βόρεια Ιρλανδία μαζί με τον γιο τους.



Μέσα σε σχεδόν δύο δεκαετίες η πορεία του διακόπηκε πολλές φορές. Η Μόσχα αρνιόταν επί χρόνια να του εκδώσει βίζα και άλλα προβλήματα έκδοσης αδειών εισόδου, η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και η πανδημία της Covid-19 του κόστισαν συνολικά 14 από τα 28 χρόνια του ταξιδιού, είχε εμπιστευθεί στο AFP τον Σεπτέμβριο.



Αυτές τις περιόδους, ο Καρλ Μπούσμπι σταματούσε το ταξίδι του διαμένοντας κυρίως στο Μεξικό και μετά ξαναέπαιρνε τον δρόμο του από εκεί όπου είχε σταματήσει. Διέσχισε 29 χώρες.



«Αντιταχθήκαμε σε κυβερνήσεις. Αντιμετωπίσαμε δύσκολα προβλήματα (…) Ηταν ένα παγκόσμιο, πλανητικό εγχείρημα», είπε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ντοκιμαντέρ

Εφθασε στο Ηνωμένο Βασίλειο αφού διέσχισε κολυμπώντας την Μάγχη από την βόρεια Γαλλία. Μία μικρή ομάδα φίλων και μελών της οικογένειάς του, ανάμεσά του και ο πατέρας του, τον υποδέχθηκαν στην παραλία του Ντόβερ στην νότια Αγγλία.



«Είναι ωραίο να αισθάνεσαι πάλι την βρετανική γη κάτω απ’ τα πόδια σου έπειτα απ’ όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ήταν εύκολο, αλλά αυτό ήταν το θέμα: να αποδείξω ότι μπορώ να κάνω περισσότερα απ’ όσα θεωρούσα ότι μπορώ να κάνω. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, πολύ περισσότερα απ’ αυτά που φανταζόμαστε», έγραψε σε ανακοίνωσή του.



Ο γερμανός σκηνοθέτης Werner Herzog και ένα συνεργείο ακολούθησαν τον Καρλ Μπούσμπι στο ταξίδι της επιστροφής του, καθώς ο κινηματογραφιστής ετοιμάζει ένα ντοκιμαντέρ για το ταξίδι που ονομάστηκε «Walk of Life» (Πορεία Ζωής). Η εταιρεία παραγωγής της ταινίας υποστήριξε την περιπέτεια του πρώην αλεξιπτωτιστή τα τελευταία 16 χρόνια με παροχή οικονομικής και εφοδιαστικής βοήθειας.



Σε συνέντευξη που έδωσε στο AFP από την Γαλλία τον περασμένο μήνα, ο Καρλ Μπούσμπι είχε εμφανιστεί κάπως ανήσυχος απέναντι στην ιδέα μιας κανονικής ζωής στην πατρίδα του. «Θα πρέπει να δοκιμάσω να ξαναμπώ στην ζωή των ενηλίκων…»