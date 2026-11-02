Θανατηφόρες επιδημίες όπως εκείνη του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη οριστικοποίησης μιας διεθνούς συνθήκης για τις πανδημίες, προειδοποίησε σήμερα ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Οι πλούσιες και αναπτυσσόμενες χώρες εξακολουθούν να διαφωνούν σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής μιας ιστορικής συμφωνίας που υιοθετήθηκε τον περασμένο χρόνο ως πλαίσιο για τη διαχείριση μελλοντικών πανδημιών όπως η Covid.

Κατά την έναρξη της ένατης συνεδρίασης της Διακυβερνητικής Ομάδας Εργασίας (IWG) στη Γενεύη σήμερα, η οποία θα διαρκέσει έως τις 13 Νοεμβρίου για την οριστικοποίηση της συμφωνίας, ο επικεφαλής του ΠΟΥ, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, κάλεσε τους εκπροσώπους των χωρών να «ολοκληρώσουν τη δουλειά». Αναφερόμενος σε αρκετές πρόσφατες θανατηφόρες επιδημίες, τόνισε ότι η σύναψη μιας συνθήκης για τις πανδημίες αφορά πρωτίστως την «προστασία των πληθυσμών».

“Μια παθογόνος απειλή, όπου κι αν αυτή εμφανίζεται, μπορεί να γίνει απειλή για όλους, για τους πληθυσμούς όλων των χωρών”, σχολίασε.

Η μυστηριώδης επιδημία του χανταϊού, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους που επέβαιναν σε κρουαζιερόπλοιο τον Απρίλιο και η επιδημία του Έμπολα που κηρύχθηκε τον Μάιο και έχει στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 5.000 ανθρώπους ενώ έχει μολύνει περισσότερους από 10.000, κυρίως στην ΛΔ Κονγκό, “υπενθυμίζουν αυτή την απειλή”, πρόσθεσε ο Τέντρος.

Όταν τα κράτη μέλη του ΠΟΥ κατέληξαν στην Παγκόσμια Συμφωνία για τις Πανδημίες τον Μάιο του 2025, ανέβαλαν τις διαπραγματεύσεις για το ευαίσθητο ζήτημα ενός βασικού μηχανισμού, ο οποίος δεν έχει οριστικοποιηθεί παρά τις οκτώ συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας για τις Παρεμβάσεις (GTI) που πραγματοποιήθηκαν από τον Ιούλιο του 2025.

Το παράρτημα σχετικά με το Σύστημα Πρόσβασης σε Παθογόνους και Διασυνοριακής Κατανομής Οφελών (PABS), χωρίς το οποίο η Παγκόσμια Συμφωνία για τις Πανδημίες δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ, πρέπει να καθορίσει τις λεπτομέρειες για την κατανομή της πρόσβασης σε παθογόνους παράγοντες με πανδημικό δυναμικό, καθώς και τα οφέλη που προκύπτουν, όπως εμβόλια, τεστ και θεραπείες.

«Το PABS είναι το τελευταίο κομμάτι που λείπει από το παζλ μας», δήλωσε ο Τέντρος, θεωρώντας απαραίτητο για τον κόσμο να μάθει το θεμελιώδες μάθημα της πανδημίας COVID-19: «καμία χώρα δεν μπορεί να προστατευθεί από τις πανδημίες ενεργώντας μόνη της».

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, υπενθύμισε ότι ο κόσμος «ανέπτυξε εμβόλια σε χρόνο ρεκόρ, αλλά πάρα πολλές χώρες έπρεπε να περιμένουν, ενώ άλλες έλαβαν πολύ περισσότερα από όσα χρειάζονταν».

«Αυτή η ανισότητα κόστισε ζωές, παρέτεινε την πανδημία και αύξησε τον κίνδυνο εμφάνισης νέων παραλλαγών». Η οριστικοποίηση του τελευταίου μέρους της συνθήκης για την πανδημία, υπογράμμισε, είναι «το κλειδί που θα ξεκλειδώσει την πόρτα σε ένα ασφαλέστερο μέλλον»