Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Κυριακής στην Ουκρανία, όταν χιλιάδες πολίτες έλαβαν μέσω της επίσημης εφαρμογής προειδοποίησης για αεροπορικές επιδρομές ψεύτικα μηνύματα σχετικά με επικείμενη πυρηνική απειλή. Οι ειδοποιήσεις έκαναν λόγο για πυρηνικό συναγερμό σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ σε ορισμένες περιοχές ενεργοποιήθηκαν ακόμη και προειδοποιήσεις για ραδιενέργεια και χημική επίθεση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στις 22:47 τοπική ώρα Κιέβου (15:47 ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ), η εφαρμογή «Αεροπορικός Συναγερμός» (Air Alert) εξέπεμψε κόκκινες προειδοποιήσεις σε ολόκληρη την ουκρανική επικράτεια. Στην πρωτεύουσα, το Κίεβο, οι χρήστες έλαβαν επιπλέον ψευδείς ειδοποιήσεις για ραδιενέργεια, χημική επίθεση, αλλά και για «οδομαχίες».

Αντίστοιχα, στην περιφέρεια του Λβιβ, οι σειρήνες προειδοποίησης για ραδιενέργεια ακούστηκαν ακόμη και από τα μεγάφωνα, εντείνοντας την αναστάτωση στους κατοίκους.

Το μήνυμα για τον ρωσικό πύραυλο Ορέσνικ

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε το μήνυμα που έφτασε στα κινητά τηλέφωνα των Ουκρανών, γραμμένο στη ρωσική γλώσσα. «Γεια σας! Θα υπάρξει πυρηνικός συναγερμός σε ολόκληρη την Ουκρανία. Μην ανησυχείτε, είναι ο Ορέσνικ που πετάει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά αφορούσε τον Ορέσνικ, τον ρωσικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να φέρει πυρηνική κεφαλή.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η εφαρμογή πιθανότατα είχε παραβιαστεί από τον εχθρό, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν υπήρχε καμία απειλή ραδιενέργειας. Ο εκπρόσωπός της, Γιούρι Ιγκνάτ, έκανε λόγο για Ρώσους χάκερ, αποδίδοντας σε αυτούς την ενέργεια.

"No se preocupen, es el Oreshnik volando" (trad.). Ese mensaje, en ruso, llegó el domingo por la noche a los teléfonos de Ucrania a través de su propia app de alertas antiaéreas. 🔹 Qué pasó: a las 22:47 hora de Kiev (3:47 PM ET del domingo), la app Alerta Aérea lanzó alertas rojas en todo el país. En Kiev llegaron además avisos falsos de radiación, de ataque químico y de "combates callejeros". En la región de Leópolis llegaron a sonar las señales de radiación por los altavoces. 🔹 El mensaje: "¡Hola! Habrá alerta nuclear en toda Ucrania. No se preocupen, es el Oreshnik volando" (trad.). El Oreshnik es el misil ruso de alcance intermedio que puede llevar carga nuclear. 🔹 Kiev: la Fuerza Aérea dice que la app "probablemente fue comprometida por el enemigo" y que no hay ninguna amenaza de radiación (trad.). Su portavoz, Yuriy Ignat, habló de "hackers rusos" (trad.). 🔹 Rusia: horas después, el Ministerio de Emergencias ruso dijo que su propia app sufrió "un ciberataque masivo que permitió a los autores enviar información falsa a la población" (trad.). No dijo quién fue. 🔹 La otra versión, sin verificar: el grupo partisano proucraniano Atesh afirma en Telegram que mandó a los rusos alertas falsas de un ataque nuclear contra Rusia. Solo está su captura. Ninguna de las dos autorías está verificada de forma independiente. Por qué importa: en una guerra con amenazas nucleares de por medio, la app que te dice cuándo correr al refugio pasa a ser un arma. Si la gente deja de creer en las alertas, la próxima alerta real llega a un público que ya no se mueve. — José | Geopolítica (@lemuel787) November 2, 2026

Η Ρωσία ανακοίνωσε επίσης κυβερνοεπίθεση στη δική της εφαρμογή

Λίγες ώρες αργότερα, το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων γνωστοποίησε ότι και η δική του εφαρμογή είχε δεχθεί κυβερνοεπίθεση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, επρόκειτο για «μαζική κυβερνοεπίθεση, η οποία επέτρεψε στους δράστες να στείλουν ψευδείς πληροφορίες στον πληθυσμό». Ωστόσο, το ρωσικό υπουργείο δεν διευκρίνισε ποιος βρισκόταν πίσω από την επίθεση.

Οι ισχυρισμοί της φιλοουκρανικής ομάδας Ατές

Μια διαφορετική εκδοχή για τα περιστατικά παρουσίασε η φιλοουκρανική αντάρτικη ομάδα Ατές, μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Telegram.

Η ομάδα υποστήριξε ότι η ίδια απέστειλε στους Ρώσους ψεύτικες ειδοποιήσεις σχετικά με πυρηνική επίθεση εναντίον της Ρωσίας. Ωστόσο, ως αποδεικτικό στοιχείο δημοσίευσε μόνο ένα στιγμιότυπο οθόνης.

Μέχρι στιγμής, καμία από τις δύο εκδοχές σχετικά με την ταυτότητα των δραστών δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Γιατί προκαλεί ανησυχία η υπόθεση

Το περιστατικό αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος συνοδεύεται από απειλές για χρήση πυρηνικών όπλων. Οι εφαρμογές που ενημερώνουν τους πολίτες για επικείμενους κινδύνους και τους υποδεικνύουν πότε πρέπει να αναζητήσουν καταφύγιο αποτελούν κρίσιμο μέσο προστασίας.

Εάν οι πολίτες χάσουν την εμπιστοσύνη τους στις συγκεκριμένες ειδοποιήσεις εξαιτίας ψεύτικων συναγερμών, υπάρχει ο κίνδυνος να μην αντιδράσουν όταν εκδοθεί μια πραγματική προειδοποίηση. Με αυτόν τον τρόπο, μια κυβερνοεπίθεση μπορεί να επηρεάσει άμεσα την ασφάλεια του πληθυσμού, μετατρέποντας ακόμη και το σύστημα προειδοποίησης για αεροπορικές επιδρομές σε εργαλείο του πολέμου.