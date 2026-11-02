Μια μητέρα από τη Βρετανία, που έχασε τον 14χρονο γιο της σε τροχαίο δυστύχημα με οδηγό τον πατέρα του, ήρθε αντιμέτωπη με μια ακόμα δυσάρεστη έκπληξη. Όταν άνοιξε το κουτί με τα προσωπικά αντικείμενα του παιδιού της, διαπίστωσε ότι είχαν κλαπεί οι 600 λίρες που συγκέντρωνε για τη δημιουργία ενός μνημείου στη μνήμη του.

Η 39χρονη Κιμ Μόργκαν από το Κένταλ της Κάμπρια ανακάλυψε πριν από δύο εβδομάδες ότι κάποιος είχε ανοίξει το κουτί που φυλούσε στην κρεβατοκάμαρά της και είχε αφαιρέσει τα χρήματα. Μέσα υπήρχαν ακόμη οι φωτογραφίες του γιου της, η αγαπημένη του ποδοσφαιρική φανέλα και τα αποτυπώματα των χεριών και των ποδιών του που είχαν φτιάξει οι νοσηλευτές όταν ήταν μωρό, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Sun.

«Είμαι συντετριμμένη. Το κουτί βρίσκεται στο υπνοδωμάτιό μου, επομένως κάποιος που γνώριζε τον Ράιαν το πήρε. Δεν έκρυβα ότι συγκέντρωνα χρήματα για ένα μνημείο και το είχα πει σε αρκετούς ανθρώπους», δήλωσε. Όπως πρόσθεσε, νιώθει ότι πλέον όλα τα πολύτιμα αντικείμενα του γιου της έχουν μολυνθεί από αυτή την πράξη.

Το τροχαίο δυστύχημα και η καταδίκη του πατέρα

Ο Ράιαν-Λίαμ Μόργκαν ήταν μόλις 14 ετών όταν σκοτώθηκε, στις 20 Απριλίου 2025, σε τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο M6. Ο πατέρας του, 32χρονος Ντάνιελ Μπούρμπα, οδηγούσε υπό την επήρεια κοκαΐνης, όταν υπέστη επιληπτική κρίση και το βαν βγήκε από τον δρόμο, προσκρούοντας σε δέντρο.

My boy was killed in crash by drug-fuelled dad then my memorial fund was stolen https://t.co/FF7ul6wvAT — The Scottish Sun (@ScottishSun) November 1, 2026

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, ο Ράιαν προσπάθησε τις τελευταίες στιγμές να αρπάξει το τιμόνι και να αναλάβει τον έλεγχο. Οι αρχές ανέφεραν ότι ο πατέρας του είχε ενημερωθεί εβδομάδες νωρίτερα πως δεν επιτρεπόταν να οδηγεί λόγω επιληψίας, η οποία επιδεινωνόταν από τη χρήση παράνομων ουσιών. Είχε στον οργανισμό του τετραπλάσια ποσότητα κοκαΐνης από το επιτρεπόμενο όριο, καθώς και τη μεταβολίτη της βενζοϋλεκγονίνη και αμφεταμίνη. Επιπλέον, δεν είχε δίπλωμα ούτε ασφάλεια.

Ο Μπούρμπα καταδικάστηκε τον Αύγουστο του 2025 σε 10 χρόνια φυλάκισης και του επιβλήθηκε απαγόρευση οδήγησης για 14 χρόνια και πέντε μήνες. Σε περίπτωση που θελήσει να οδηγήσει ξανά, θα πρέπει να περάσει εκ νέου από εκτεταμένη εξέταση. Ο δικαστής Ρόμπερτ Άλθαμ δήλωσε ότι είχε λάβει συνειδητά την απόφαση να οδηγήσει, αδιαφορώντας για τις ζωές των άλλων.

Η απώλεια και η νέα περιπέτεια της μητέρας

Η Κιμ και ο Ντάνιελ είχαν γνωριστεί το 2009 στο Λάνκαστερ και χώρισαν το 2014, όταν ο Ράιαν ήταν τεσσάρων ετών. Η μητέρα απέκτησε ακόμη δύο κόρες, τη Σάμερ, σήμερα 14 ετών, και την Πρίμορους, 11 ετών. Από τις αρχές του 2020, ο Ράιαν είχε πάει να μείνει με τον παππού του από την πλευρά του πατέρα του και παρέμεινε εκεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η μητέρα του τού έστελνε χρήματα και κάρτες, χωρίς να γνωρίζει αν τα παραλάμβανε.

Μετά τον θάνατό του, άρχισε να συγκεντρώνει χρήματα για ένα παγκάκι ή έναν μικρό κήπο στη μνήμη του, βάζοντας κάθε εβδομάδα λίγα χρήματα στο κουτί. Παράλληλα, συμμετέχει στην εκστρατεία για τον νόμο «Ryan’s Law», με στόχο να μην επιτρέπεται ξανά σε οδηγούς που προκαλούν θανατηφόρα δυστυχήματα να πιάνουν τιμόνι.

«Δεν μπόρεσα να τον προστατεύσω από τον Ντάνιελ, αλλά θα προστατεύσω τα χρήματα για το μνημείο του», δήλωσε. Η αστυνομία της Κάμπρια επιβεβαίωσε ότι έχει λάβει καταγγελία για την εξαφάνιση των χρημάτων.