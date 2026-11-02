Οι Αμερικανοί ψηφίζουν αύριο για τις ενδιάμεσες εκλογές που θα καθορίσουν ποιο κόμμα θα ελέγχει το Κογκρέσο τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία.

Οι Δημοκρατικοί χρειάζονται τέσσερις επιπλέον έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων όπως και στη Γερουσία για να ανατρέψουν τη μικρή πλειοψηφία που διαθέτουν τώρα οι Ρεπουμπλικάνοι (218-214 και 53-47 στα αντίστοιχα σώματα).

Οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν ότι οι Δημοκρατικοί θα κερδίσουν τη Βουλή, ενώ η μάχη για τη Γερουσία είναι στήθος με στήθος.

Με τη δημοτικότητα του Τραμπ σχεδόν στο χαμηλότερο επίπεδο της θητείας του, αυτές οι εκλογές ενδέχεται να αναδιαμορφώσουν το πολιτικό σκηνικό στην Ουάσινγκτον. Ωστόσο, ακόμη κι αν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, ο Τραμπ διατηρεί το δικαίωμα του βέτο και ευρείες εκτελεστικές εξουσίες, περιορίζοντας την ικανότητα των Δημοκρατικών να επιβάλουν σημαντικές πολιτικές.

Ακολουθούν τα βασικά σενάρια για το αποτέλεσμα των εκλογών και οι επιπτώσεις τους στην προεδρία του Τραμπ, το Κογκρέσο και την οικονομία.

Οι Δημοκρατικοί κερδίζουν τον έλεγχο της Βουλής αλλά όχι της Γερουσίας

α) Πλειοψηφία των Δημοκρατικών 5 έως 20 έδρες

Οι Δημοκρατικοί θα μπορούν να ξεκινήσουν έρευνες για τον Τραμπ και την κυβέρνησή του μέσω κλητεύσεων και ακροάσεων, αλλά δεν θα είναι σε θέση να αλλάξουν ουσιαστικά την πολιτική που ασκείται. Αναλυτές αναμένουν μια σύγκρουση σχετικά με το όριο του δημόσιου χρέους ως το καλοκαίρι, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει αναστάτωση στις αγορές και ανησυχία στους επενδυτές.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει παρακάμψει επανειλημμένα το Κογκρέσο τα δύο πρώτα χρόνια της δεύτερης θητείας του, είναι πιθανό να συνεχίσει να προωθεί την ατζέντα του με εκτελεστικά διατάγματα.

β) Πλειοψηφία των Δημοκρατικών 21 έως 40 έδρες

Οι Δημοκρατικοί είναι πιθανό να προωθήσουν νομοσχέδια για να δείξουν ότι επιθυμούν να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό, να περιορίσουν τις πολεμικές εξουσίες του Τραμπ και να εναντιωθούν στα κέντρα δεδομένων. Όμως είναι μάλλον δύσκολο να υπάρξουν σημαντικές νομοθετικές εξελίξεις, καθώς θα τις εμποδίζουν οι Ρεπουμπλικάνοι στη Γερουσία και το βέτο του Αμερικανού προέδρου.

Ο Τραμπ θα μπορέσει να συνεχίσει να κυβερνά μέσω εκτελεστικών διαταγμάτων και είναι επίσης πιθανό να υπάρξει διαμάχη για το ανώτατο όριο του δημόσιου χρέους των ΗΠΑ.

Οι Δημοκρατικοί κερδίζουν τη Βουλή – η Γερουσία χωρίζεται 50-50

Σε αυτό το σενάριο οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρούν τον έλεγχο της Γερουσίας διότι ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς μπορεί να ψηφίσει σε περιπτώσεις ισοψηφίας.

Μερικοί γερουσιαστές που είναι διατεθειμένοι να αψηφήσουν τη γραμμή του κόμματός τους, όπως ο Δημοκρατικός Τζον Φέτερμαν από την Πενσιλβάνια και κάποιοι μετριοπαθείς Ρεπουμπλικάνοι, θα μπορούσαν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο σε περίπτωση ισόβαθμων ψήφων.

Κατά συνέπεια το Κογκρέσο ενδέχεται να βρεθεί σε αδιέξοδο, με την έκβαση δημοσιονομικών, δικαστικών και πολιτικών συγκρούσεων να εξαρτάται από μια μικρή ομάδα γερουσιαστών. Ο Τραμπ αναμένεται να μπορεί να εξασφαλίζει την επικύρωση των διορισμών του από τη Γερουσία χάρη στην ψήφο του Βανς, ενώ οι πολιτικές του για τους δασμούς, τη μετανάστευση και την εξωτερική πολιτική θα παραμείνουν, σε μεγάλο βαθμό, ανεξέλεγκτες.

Οι Δημοκρατικοί κερδίζουν τη Βουλή και τη Γερουσία

Ο έλεγχος και της Γερουσίας μπορεί να έχει σοβαρότερο αντίκτυπο από τον έλεγχο μόνο της Βουλής, διότι το σώμα αυτό επικυρώνει τον διορισμό υψηλόβαθμων αξιωματούχων.

α) Πλειοψηφία των Δημοκρατικών με 2 έδρες

Οι Δημοκρατικοί έχουν τον έλεγχο των επιτροπών της Γερουσίας και της ατζέντας του σώματος.

Πιθανόν θα εμποδίσουν τον διορισμό πολλών δικαστικών από την κυβέρνηση Τραμπ και ενδέχεται να επιδιώξουν να καθυστερήσουν να αναπληρώσουν τυχόν κενή θέση στο Ανώτατο Δικαστήριο για μετά τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Από την πλευρά τους οι Ρεπουμπλικάνοι θα σπεύσουν να επικυρώσουν διορισμούς προτού συγκροτηθεί το νέο Κογκρέσο τον Ιανουάριο.

Οι Δημοκρατικοί αποκτούν ένα σημαντικό μέσο ελέγχου των διορισμών του Τραμπ, ωστόσο τα οριακά ποσοστά, η τακτική της κωλυσιεργίας (filibuster) και το δικαίωμα βέτο του Αμερικανού προέδρου περιορίζουν τη δυνατότητα για σημαντικά νομοθετικά κέρδη.

β) Πλειοψηφία των Δημοκρατικών με 4 έως 6 έδρες

Οι Δημοκρατικοί έχουν καλύτερες πιθανότητες να περάσουν νομοσχέδια που θα απαντούν στις ανησυχίες των ψηφοφόρων αναφορικά με τις υψηλές τιμές, το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης και τα κέντρα δεδομένων και να αυξήσουν την πίεση στους Ρεπουμπλικάνους.

Όμως ο Τραμπ διατηρεί την εξουσία να ασκεί βέτο.

Αν οι Δημοκρατικοί διαθέτουν μεγαλύτερη πλειοψηφία, οι ψηφοφόροι είναι πιο πιθανό να αναμένουν από αυτούς να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές τους ανησυχίες και όχι απλώς να αντιπολιτεύονται τον Τραμπ.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος κερδίζει πολιτικό αντίβαρο που του επιτρέπει να μοιραστεί με τους Δημοκρατικούς την ευθύνη για τα προβλήματα στην Ουάσινγκτον και πιθανόν να τους κατηγορήσει για την οικονομική κατάσταση και το υψηλό κόστος ζωής.

γ) Οι Δημοκρατικοί κερδίζουν 8 έδρες ή και περισσότερες

Οι Δημοκρατικοί θα μπορέσουν να επικαλεστούν ότι έχουν την ξεκάθαρη εντολή των ψηφοφόρων.

Παράλληλα θα είναι σε θέση να διαπραγματευθούν με τους Ρεπουμπλικάνους και τον Λευκό Οίκο για τη δημοσιονομική πολιτική και το όριο του δημόσιου χρέους από ισχυρότερη θέση. Ωστόσο, δεν θα μπορούν να παρακάμψουν τυχόν βέτο του Τραμπ.

Οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρούν τον έλεγχο των δύο σωμάτων

Αν και το σενάριο δεν μοιάζει πιθανό, δεν είναι και αδύνατο.

Σε αυτή την περίπτωση ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι θα μπορέσουν να δηλώσουν ότι διαθέτουν νέα εντολή από τους ψηφοφόρους για τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του. Ο Τραμπ δεν θα αντιμετωπίζει κανέναν περιορισμό από το Κογκρέσο και θα συνεχίσει να προωθεί τους υποψήφιούς του σε θέσεις κλειδιά.