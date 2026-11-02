Οι πληροφορίες για ανάληψη νέας στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν είναι εξαιρετικά ανησυχητικές, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας.

Η Μόσχα ζητεί αυξημένες διπλωματικές προσπάθειες για την διευθέτηση της κρίσης στην περιοχή.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Γουάνγκ Γι δήλωσε παράλληλα σήμερα ότι όλες οι πλευρές στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα πρέπει να εστιάσουν σε πολιτικές λύσεις παρά να καταφύγουν εκ νέου στα όπλα, σε συνάντηση που είχε με αξιωματούχο της ιρανικής εθνικής ασφάλειας στο Πεκίνο.

Ο τρόπος για την επίλυση συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή είναι ο διάλογος και οι διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο Γουάνγκ Γι στον Αλί Μπαγερί Κανί, τον αναπληρωτή γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Ο Γουάνγκ δήλωσε επίσης ότι η Κίνα υποστηρίζει το Ιράν στη διαφύλαξη της κυριαρχίας του και της ασφάλειάς του.

Νωρίτερα σήμερα ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε στον ηγέτη του Ομάν, τον σουλτάνο Χαϊθάμ μπιν Ταρίκ αλ Σαΐντ, ότι η Μέση Ανατολή και η περιοχή του Κόλπου δεν θα πρέπει να μετατραπούν σε αρένα αντιπαράθεσης μεγάλων δυνάμεων και γεωπολιτικών συγκρούσεων.

Σε κοινή ανακοίνωση της Κίνας και του Ομάν που ακολούθησε, το Μασκάτ δηλώνει ότι υποστηρίζει τις κινεζικές ειρηνευτικές προτάσεις για τη Μέση Ανατολή, και ότι προσβλέπει σε έναν «μεγαλύτερο ρόλο» από το Πεκίνο στη επίτευξη διαρκούς σταθερότητας στην περιοχή.

Η Κίνα, η οποία ασκεί πιέσεις για μεγαλύτερο διπλωματικό ρόλο στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε επίσης ότι ο ειδικός απεσταλμένος της στη Μέση Ανατολή θα επισκεφθεί το Ιράν, το Ομάν και τη Σαουδική Αραβία αυτόν τον μήνα.