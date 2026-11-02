Για δεκαετίες, η αναζήτηση εξωγήινης νοημοσύνης (SETI) βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην υπόθεση ότι, εάν υπάρχουν εξωγήινοι πολιτισμοί που προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί μας, πιθανότατα θα χρησιμοποιούν σήματα που μοιάζουν με εκείνα που παράγει η ανθρώπινη τεχνολογία. Για τον λόγο αυτό, οι επιστήμονες αναζητούν ασυνήθιστες ραδιοεκπομπές και πιο πρόσφατα, οπτικά σήματα λέιζερ.

Ωστόσο, τι θα συνέβαινε εάν ένας εξωγήινος πολιτισμός επικοινωνούσε με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την ανθρώπινη τεχνολογία; Μια νέα επιστημονική μελέτη υποστηρίζει ότι ενδέχεται να παραβλέπουμε μια διαφορετική προσέγγιση στον εντοπισμό εξωγήινων σημάτων, εμπνευσμένη από τα φωτεινά σήματα που εκπέμπουν οι πυγολαμπίδες.

Αντί να προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν το περιεχόμενο ενός πιθανού εξωγήινου μηνύματος, οι ερευνητές προτείνουν να αναζητούν σήματα που ξεχωρίζουν από τη φυσική δραστηριότητα του περιβάλλοντός τους.

«Η αναζήτηση εξωγήινης νοημοσύνης (SETI) αποτελούσε ιστορικά μια αναζήτηση εξωγήινων που μοιάζουν με εμάς, διαμορφωμένη από ανθρωποκεντρικές αντιλήψεις για τη νοημοσύνη, την επικοινωνία και την τεχνολογία. Ωστόσο, οι άνθρωποι δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα νοήμονου είδους που επικοινωνεί στη Γη και, επομένως, δεν αποτελούν τον μοναδικό οδηγό για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε την εξωγήινη νοημοσύνη», επισημαίνουν οι συγγραφείς της μελέτης.

Τι μπορούν να μας διδάξουν οι πυγολαμπίδες για την επικοινωνία με εξωγήινους

Το βασικό πρόβλημα με τις συμβατικές μεθόδους αναζήτησης εξωγήινης νοημοσύνης είναι ότι επικεντρώνονται στον εντοπισμό σημάτων τα οποία οι άνθρωποι μπορούν να αναγνωρίσουν ως πιθανά προϊόντα νοήμονος δραστηριότητας. Ωστόσο, η νοημοσύνη και η επικοινωνία δεν είναι απαραίτητο να ακολουθούν ανθρώπινα πρότυπα.

Στη Γη, ζώα όπως τα δελφίνια, τα κοράκια και οι πυγολαμπίδες επικοινωνούν με τρόπους που διαφέρουν σημαντικά από τους ανθρώπινους. Οι πυγολαμπίδες αποτελούν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον παράδειγμα, καθώς κατά την περίοδο αναπαραγωγής χρησιμοποιούν ακολουθίες φωτεινών αναλαμπών για να προσελκύσουν πιθανούς συντρόφους.

Τα σήματα αυτά διαφέρουν ως προς τον χρονισμό, τη διάρκεια, το χρώμα και τη συχνότητα επανάληψής τους, επιτρέποντας σε κάθε πυγολαμπίδα να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες που εκπέμπουν φως στην ίδια περιοχή.

Παράλληλα, η παραγωγή αυτών των αναλαμπών απαιτεί ενέργεια και μπορεί να προσελκύσει θηρευτές. Αυτό σημαίνει ότι τα έντομα έχουν λόγους να διαμορφώνουν τα σήματά τους με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι ταυτόχρονα ευδιάκριτα και ενεργειακά οικονομικά.

Εμπνευσμένοι από αυτή τη συμπεριφορά, οι ερευνητές ανέπτυξαν ένα απλοποιημένο μαθηματικό μοντέλο, προκειμένου να εξετάσουν πώς ένας εξωγήινος πολιτισμός θα μπορούσε να κάνει τις εκπομπές του αναγνωρίσιμες μέσα στο σύνολο των φυσικών σημάτων που υπάρχουν ήδη στο Διάστημα.

Για τη δημιουργία του μοντέλου αξιοποίησαν προηγούμενη έρευνα, η οποία εξέταζε τον τρόπο με τον οποίο τα σήματα ζευγαρώματος των πυγολαμπίδων μπορούν να εξελιχθούν ώστε να γίνονται πιο ευδιάκριτα σε ένα περιβάλλον με πολλά ανταγωνιστικά σήματα, διατηρώντας παράλληλα χαμηλή την κατανάλωση ενέργειας.

Οι επιστήμονες εφάρμοσαν την ίδια βασική ιδέα στην αστρονομία, υποστηρίζοντας ότι ένα τεχνητό σήμα δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι περίπλοκο, εφόσον η δομή του το καθιστά εμφανώς διαφορετικό από τη φυσική δραστηριότητα που το περιβάλλει.

«Το μοντέλο μας δείχνει ότι τα εξωγήινα σήματα δεν χρειάζεται να είναι από τη φύση τους περίπλοκα, ούτε είναι απαραίτητο να αποκωδικοποιήσουμε το νόημά τους για να τα αναγνωρίσουμε. Αντίθετα, θα μπορούσαν να διακρίνονται ως προϊόντα μηχανικού σχεδιασμού ή εξελικτικής διαδικασίας», προσθέτουν οι συγγραφείς της μελέτης.

Πώς ένα εξωγήινο σήμα θα μπορούσε να ξεχωρίσει από τα πάλσαρ

Για την ανάπτυξη του μοντέλου τους, οι ερευνητές στράφηκαν στα πάλσαρ, δηλαδή ταχέως περιστρεφόμενους αστέρες νετρονίων με ισχυρά μαγνητικά πεδία, οι οποίοι εκπέμπουν τακτικές δέσμες ακτινοβολίας.

Καθώς οι δέσμες αυτές κινούνται και περνούν από τη Γη, εμφανίζονται ως εξαιρετικά σταθεροί παλμοί. Η κανονικότητα των εκπομπών τους τα καθιστά ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για τη συγκεκριμένη έρευνα, καθώς ένα σκόπιμα μεταδιδόμενο εξωγήινο σήμα θα μπορούσε ενδεχομένως να μοιάζει με την ακτινοβολία ενός πάλσαρ.

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν δεδομένα από 3.724 πάλσαρ, τα οποία περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων της Εθνικής Εγκατάστασης Τηλεσκοπίων της Αυστραλίας (Australia Telescope National Facility), προκειμένου να δημιουργήσουν προσομοιωμένα μοτίβα ραδιοπαλμών.

Στη συνέχεια, μετέτρεψαν τα προφίλ των πάλσαρ σε απλές δυαδικές ακολουθίες. Συγκεκριμένα, απέδωσαν την τιμή 1 όταν η μετρούμενη ένταση της ραδιοεκπομπής ξεπερνούσε ένα επιλεγμένο όριο και την τιμή 0 όταν βρισκόταν κάτω από αυτό.

Για το βασικό τους πείραμα επέλεξαν 158 πάλσαρ, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση έως πέντε κιλοπαρσέκ από τη Γη, δηλαδή περίπου 16.000 έτη φωτός. Τα συγκεκριμένα πάλσαρ αποτέλεσαν το φυσικό αστρονομικό υπόβαθρο σε σχέση με το οποίο θα έπρεπε να ξεχωρίζουν οι υποθετικές εξωγήινες εκπομπές.

Τα επιλεγμένα πάλσαρ είχαν μέση πυκνότητα ροής μεγαλύτερη από 1mJy στη συχνότητα των 1.400 μεγαχέρτζ, η οποία χρησιμοποιήθηκε στο βασικό πείραμα.

Η συγκεκριμένη συχνότητα βρίσκεται κοντά στη γνωστή γραμμή εκπομπής υδρογόνου των 1.420 μεγαχέρτζ. Η ακτινοβολία σε αυτό το μήκος κύματος, περίπου 21 εκατοστών, μπορεί να διαπεράσει νέφη διαστρικής σκόνης, γεγονός που την καθιστά χρήσιμη για τις αστρονομικές παρατηρήσεις και πιθανή επιλογή για την εκπομπή σημάτων από έναν εξωγήινο πολιτισμό.

Στη συνέχεια, το μοντέλο δημιούργησε επαναλαμβανόμενα μοτίβα ραδιοπαλμών, σχεδιασμένα ώστε να διαφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερο από τα σήματα των γύρω πάλσαρ, περιορίζοντας ταυτόχρονα την απαιτούμενη κατανάλωση ενέργειας.

Η ανάλυση επικεντρώθηκε σε δύο βασικά χαρακτηριστικά: στην περίοδο που μεσολαβεί μεταξύ των επαναλαμβανόμενων παλμών και στο ποσοστό κάθε περιόδου κατά το οποίο το σήμα παραμένει ενεργό. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι γνωστό ως απόλυτος κύκλος λειτουργίας (absolute duty cycle).

Οι ερευνητές έλαβαν επίσης υπόψη τις διαφορές στον χρονισμό, ή αλλιώς στη φάση, των εισερχόμενων σημάτων από τα πάλσαρ.

Η διαδικασία βελτιστοποίησης οδήγησε σε δύο διαφορετικές δομές σημάτων. Η πρώτη έδινε προτεραιότητα στη μέγιστη δυνατή διαφοροποίηση από το φυσικό περιβάλλον, χωρίς να λαμβάνει υπόψη το ενεργειακό κόστος. Η δεύτερη επιδίωκε να συνδυάσει τη διακριτότητα του σήματος με την ενέργεια που απαιτείται για τη μετάδοσή του.

Στη δεύτερη περίπτωση, το ποσοστό του χρόνου κατά το οποίο το σήμα παρέμενε ενεργό χρησιμοποιήθηκε ως μέτρο υπολογισμού του ενεργειακού κόστους.

Η προσέγγιση αυτή δείχνει ότι ένα τεχνητό σήμα θα μπορούσε να αναγνωριστεί ως τέτοιο χωρίς να είναι ιδιαίτερα σύνθετο ή να περιλαμβάνει ένα μήνυμα που οι άνθρωποι θα ήταν σε θέση να αποκωδικοποιήσουν.

Αναζήτηση νοημοσύνης πριν από την αποκωδικοποίηση του μηνύματος

Όπως αναφέρει το interestingengineering η μελέτη προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης της αναζήτησης εξωγήινης νοημοσύνης. Αντί να θεωρούν δεδομένο ότι οι εξωγήινοι πολιτισμοί θα πρέπει να επικοινωνούν μέσω περίπλοκων μηνυμάτων, οι επιστήμονες θα μπορούσαν αρχικά να αναζητούν σήματα των οποίων τα μοτίβα εμφανίζονται σκόπιμα διαφορετικά από τη φυσική δραστηριότητα του περιβάλλοντός τους.

Ωστόσο, πρόκειται για μια θεωρητική προσέγγιση και όχι για ένα σύστημα που έχει ήδη εντοπίσει κάποια εξωγήινη εκπομπή. Επιπλέον, η μετατροπή των συνεχών προφίλ των πάλσαρ σε απλές ακολουθίες ενεργοποίησης και απενεργοποίησης αφαιρεί λεπτομέρειες που ενδεχομένως θα μπορούσαν να περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες.

Επίσης, ένα ασυνήθιστο σήμα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι τεχνητό. Επομένως, η συγκεκριμένη μέθοδος θα πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνει τα μοτίβα που προκύπτουν από κάποιον τεχνητό σχεδιασμό από εκείνα που δημιουργούνται με φυσικό τρόπο. Η διάκριση αυτή εξακολουθεί να αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για τα ραδιοτηλεσκόπια που αναζητούν ενδείξεις εξωγήινης τεχνολογίας.

«Η συγκεκριμένη προσέγγιση θα συμπλήρωνε τις υπάρχουσες μεθόδους αναζήτησης εξωγήινης νοημοσύνης και δεν θα τις αντικαθιστούσε», σημειώνουν οι ερευνητές.

Το ευρύτερο συμπέρασμά τους είναι ότι οι επιστήμονες ενδέχεται να χρειαστεί να ξεπεράσουν τις γνώριμες μορφές τεχνολογίας και να εξετάσουν τις θεμελιώδεις ιδιότητες που μπορούν να κάνουν ένα σήμα αναγνωρίσιμο ως τεχνητό.

Άλλωστε, ένας εξωγήινος πολιτισμός μπορεί να μην χρειάζεται να μας στείλει ένα περίπλοκο μήνυμα για να κάνει αισθητή την παρουσία του. Ίσως αρκεί απλώς να εκπέμψει ένα σήμα που θα ξεχωρίζει από οτιδήποτε άλλο υπάρχει γύρω του.