Το ενδεχόμενο ταχύτερης επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ θέτει στο τραπέζι η Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμη να προχωρήσει στο άνοιγμά τους μέσα σε δύο ημέρες, αντί για επτά που προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός. Βασική προϋπόθεση, σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, είναι οι ΗΠΑ να αποδεχθούν τους όρους που θέτει η Τεχεράνη.

«Η πιθανότητα να τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο αυτό σε δύο ημέρες αποτελεί επιπρόσθετη ένδειξη της καλής διάθεσης του Ιράν», πρόσθεσε ο Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

«Αν ικανοποιηθούν τα αιτήματα της Τεχεράνης, θα αποκατασταθεί η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ και θα ξαναξεκινήσει η διαδικασία των διαπραγματεύσεων σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα», σημείωσε.

«Η ανταλλαγή μηνυμάτων συνεχίζεται μέσω των μεσολαβητών και όλα εξαρτώνται από την αποδοχή από την αμερικανική πλευρά των ιρανικών αξιώσεων», συνέχισε, επισημαίνοντας ότι «μόνο σε αυτό το επίπεδο θα μπορούμε να συζητήσουμε για τα επόμενα βήματα».

Στο μεταξύ αξιωματούχος ενήμερος για τις συνομιλίες που διεξάγονται στη Ντόχα δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές αποχώρησαν από τις συνομιλίες με μεσολαβητές του Κατάρ που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι ένα προσχέδιο πρότασης κυκλοφόρησε προς ενημέρωση και ότι θεωρείται δυνατή μια επόμενη συνάντηση.

Οι διαπραγματευτές αποχώρησαν την Κυριακή, όχι όμως λόγω δυσκολιών στις διαπραγματεύσεις, διευκρίνισε ο αξιωματούχος, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το προσχέδιο πρότασης.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τη βάση των συνομιλιών αποτελεί ένα σχέδιο με επτά βήματα που κατήρτισε το Ιράν τον Σεπτέμβριο για το εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό του αποκλεισμού από τις ΗΠΑ των ιρανικών λιμανιών, με την Τεχεράνη να αφήνει τώρα να εννοηθεί ότι η πρόταση αυτή θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε ταχύτερο χρονοδιάγραμμα στο πλαίσιο μιας συμφωνίας.

Ο Μπαγαΐ διευκρίνισε επίσης ότι ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν Καζέμ Γαριμπαμπαντί βρισκόταν στη Ντόχα για να διευκολύνει την ανταλλαγή μηνυμάτων με την Ουάσινγκτον μέσω των διαμεσολαβητών του Κατάρ.

«Τα αιτήματά μας έχουν διατυπωθεί με μεγάλη σαφήνεια και διαφάνεια. Αυτά τα αιτήματα είναι λογικά: δεν μπορεί να υπάρξει καμία τελική συμφωνία, ούτε μπορεί να ξανανοίξουν ή να είναι ασφαλή τα Στενά του Ορμούζ, αν δεν οδηγηθεί σε ένα τέλος ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός, δεν γίνουν σεβαστά τα αιτήματα του Ιράν, και δεν αντιμετωπιστούν οι νόμιμες απαιτήσεις του Ιράν», σημείωσε.

Το Σάββατο το ειδησεογραφικό δίκτυο του Κατάρ Αλ Τζαζίρα μετέδωσε ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε πως βάσει μιας συμφωνίας τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν να ξανανοίξουν εντός χρονοδιαγράμματος δύο ημερών αντί εντός επτά ημερών, όπως εξεταζόταν αρχικά.

Η αρχική πρόταση του Ιράν είχε απορριφθεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόσφατος αυτός κύκλος διαπραγματεύσεων έρχεται εν μέσω ανησυχιών ότι η σύγκρουση μπορεί να κλιμακωθεί και πάλι, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Ερωτηθείς ποια άποψη έχει η Τεχεράνη για τις ενδιάμεσες εκλογές, ο Μπαγαΐ απάντησε ότι «η Τεχεράνη δεν περιμένει να γεννηθούν νέες ΗΠΑ από τις εκλογές αυτές».

Ο Τραμπ έχει πει ότι οι ΗΠΑ δεν θα εξαπολύσουν νέες επιθέσεις στο Ιράν πριν από τις εκλογές αυτές και ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη είναι παραγωγικές, αν και δεν έχει αποκλείσει περαιτέρω στρατιωτική δράση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.