Η θερμοκρασία σε καταψύκτες σε διάφορα σουηδικά καταστήματα τροφίμων αυξήθηκε απότομα στη διάρκεια της νύχτας, όπως δήλωσαν σήμερα οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ ICA και Coop, με τουλάχιστον ένα κατάστημα να αποδίδει το περιστατικό σε κυβερνοεπίθεση.

Η γαλλική αστυνομία δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι χάκερς πήραν τον έλεγχο μονάδων ψύξης σε εκατοντάδες σούπερ μάρκετ σε μια μεγάλης κλίμακας επίθεση, που είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν τρόφιμα και να προκληθούν πυρκαγιές.

Σουηδικό κατάστημα δήλωσε σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η θερμοκρασία στα ψυγεία και τους καταψύκτες του ρυθμίστηκε στους 50 βαθμούς Κελσίου, αντίστοιχο με την επίθεση στη Γαλλία.

«Γνωρίζουμε ότι ένας περιορισμένος αριθμός καταστημάτων επηρεάστηκε στη διάρκεια της νύχτας από περιστατικό, που είχε επίπτωση στα συστήματα ψύξης και κατάψυξης», δήλωσε εκπρόσωπος της ιδιωτικής αλυσίδας ICA σε email.

Ο ιδιωτικός όμιλος σούπερ μάρκετ Coop δήλωσε στην εφημερίδα Aftonbladet ότι έξι από τα καταστήματά του επηρεάστηκαν από παρόμοια περιστατικά. Ο όμιλος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.