Ο ισραηλινός στρατός «τερμάτισε τις επιχειρήσεις» που είχε εξαπολύσει στη Χεβρώνα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, έπειτα από φονική επίθεση που πραγματοποιήθηκε πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες, και οι στρατιώτες του αποσύρθηκαν από την πόλη, ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος του ισραηλινού στρατού.

Περισσότεροι από 3.000 Παλαιστίνιοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στην πόλη στο πλαίσιο αυτής της τεράστιας επιχείρησης που ξεκίνησε μετά την επίθεση η οποία κόστισε τη ζωή σε δύο Ισραηλινούς στρατιώτες. Σύμφωνα με τον στρατιωτικό αξιωματούχο, αυτή επέτρεψε να κατασχεθούν «τέσσερα όπλα και πολλά αλεξίσφαιρα γιλέκα».

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στο σημείο, συνάντησε κατοίκους που επέστρεψαν στα σπίτια τους το πρωί.

Ο Μουχάμαντ αλ Ταμίμι, ένας 33χρονος έμπορος. λέει πως βρήκε το σπίτι του άνω κάτω, “με έπιπλα και άλλα αντικείμενα στο πάτωμα, με τα στρώματα εκτός κρεβατιού”. Λέει πως το σπίτι του αποτέλεσε βάση για τους στρατιώτες που έμειναν στο σημείο, όπως συμβαίνει γενικότερα σε πολυήμερες επιχειρήσεις.

Στο κτίριό του όπως και σε άλλα στη συνοικία που εκκενώθηκαν από τον ισραηλινό στρατό, ένας σταυρός χαράχθηκε στην πρόσοψη, ένδειξη ότι ο στρατός εισήλθε και έκανε έρευνα στο κτίριο.

Ο στρατός ξεκίνησε την επιχείρηση μετά την επίθεση της 23ης Οκτωβρίου, την οποία απέδωσε στη Χαμάς, το ισλαμιστικό κίνημα που ασκεί την εξουσία στη Γάζα. Οι κατοικίες των δραστών της επίθεσης, που ήταν από τη Χεβρώνα, καταστράφηκαν κατά την επιχείρηση, όπως κάνει συνήθως ο ισραηλινός στρατός έπειτα από επιθέσεις.

Η επιχείρηση ανάγκασε περισσότερους από 3.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, μεταξύ των οποίων σχεδόν 500 οικογένειες, σύμφωνα με τον δήμο της Χεβρώνας.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ την καταδίκασαν, προειδοποιώντας για κίνδυνο εθνοκάθαρσης.

Παρακολουθούμε μια κλιμάκωση της καταστολής, ενώ το φάσμα της εθνοκάθαρσης πλανάται όλο και πιο βαριά. Αυτό πρέπει να σταματήσει, είχε πει ο Γκουτέρες.