Η περιοχή της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου δεν πρέπει να μετατραπεί σε αρένα αντιπαλότητας μεγάλων δυνάμεων και γεωπολιτικών συγκρούσεων και η Κίνα προτίθεται να εργαστεί μαζί με τις αραβικές χώρες για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης, δήλωσε σήμερα ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, στον σουλτάνο του Ομάν, Χαϊθάμ μπιν Ταρίκ αλ Σαΐντ.

Η Κίνα έχει παραδοσιακά διαδραματίσει έναν χαμηλών τόνων διπλωματικό ρόλο στη Μέση Ανατολή, αλλά έχει εντείνει τις προσπάθειες για να βοηθήσει στον τερματισμό των εντάσεων εν μέσω του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου στο Ιράν, ο οποίος έχει παραλύσει τα Στενά του Ορμούζ και οδηγήσει σε αύξηση του κόστους της παγκόσμιας ενέργειας και των θαλάσσιων μεταφορών.

Ο Σι δήλωσε στον σουλτάνο του Ομάν, Χαϊθάμ μπιν Ταρίκ αλ Σαΐντ, ότι ο κόσμος υφίσταται «βαθιές αλλαγές, πρωτοφανείς σε έναν αιώνα».

«Η περιοχή του Κόλπου στη Μέση Ανατολή δεν πρέπει να μετατραπεί σε αρένα αντιπαλότητας μεγάλων δυνάμεων και γεωπολιτικών συγκρούσεων. Η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή απαιτούν κοινή φροντίδα και προστασία από όλα τα μέρη», σημείωσε ο Σι, σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Κίνα είναι σταθερά προσηλωμένη στο να σταματήσει τον πόλεμο και ελπίζει να συνεισφέρει «σε σύνεση και λύσεις για την επίλυση των διλημμάτων ασφαλείας της περιοχής», πρόσθεσε.

Η Κίνα προτίθεται να ενισχύσει την επικοινωνία και τον συντονισμό με τις αραβικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των κρατών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, για να εργαστούν μαζί προς την αποκατάσταση της ειρήνης και την επίτευξη διαρκούς σταθερότητας και ασφάλειας, σημείωσε ο Σι.

Σε κοινή δήλωση 20 σημείων, και οι δύο πλευρές δηλώνουν ότι συμφώνησαν πως πρέπει να επαναληφθεί η κανονική και ασφαλής ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Οι δύο χώρες κάλεσαν επίσης τις ΗΠΑ και το Ιράν να επιδιώξουν ειρηνικές επιλογές, να επιστρέψουν στη συμφωνία που επετεύχθη τον Ιούνιο, η οποία αποσκοπεί στον τερματισμό της σύγκρουσης, και να ξαναρχίσουν τον διάλογο.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας ανακοίνωσε αργότερα σήμερα ότι ο Τζάι Τζουν, ο ειδικός απεσταλμένος της στη Μέση Ανατολή, θα επισκεφθεί το Ιράν, το Ομάν και τη Σαουδική Αραβία αυτόν τον μήνα.

Πρώτη επίσκεψη στην Κίνα

Ο Χαϊθάμ έφτασε στο Πεκίνο χθες, Κυριακή, για διήμερη επίσκεψη, την πρώτη από αρχηγό κράτους του Ομάν μετά την εγκαθίδρυση δεσμών ανάμεσα στις δύο χώρες το 1978.

Ο σουλτάνος του Ομάν δήλωσε στον Σι ότι η κυβέρνησή του τρέφει βαθιά εκτίμηση για τις θέσεις της Κίνας σε βασικά ζητήματα που αφορούν την περιοχή, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν.

«Πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη και η σταθερότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες», σημείωσε.

«Η ευημερία των εθνών απαιτεί περιβάλλον που ορίζεται από την ασφάλεια, την ειρήνη, τον σεβασμό στην εθνική κυριαρχία και την τήρηση του διεθνούς δικαίου, ένα περιβάλλον στο οποίο οι διενέξεις πρέπει να επιλύονται με ειρηνικά μέσα», τόνισε.

Επίσης υπογράμμισε ότι το Ομάν είναι ανοιχτό στο να προσχωρήσει σε μια προτιμησιακή διμερή εμπορική και επενδυτική συμφωνία με την Κίνα.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι μια συμφωνία αυτού του είδους θα ανοίξει νέους δρόμους για το εμπόριο και τις επενδύσεις, θα διευκολύνει και θα προωθήσει τις εμπορικές και επενδυτικές συναλλαγές ανάμεσα στα δύο κράτη μας», τόνισε ο Χαϊθάμ.

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ομάν και ο τουρισμός και οι επιχειρηματικοί δεσμοί των δύο χωρών ενισχύθηκαν από απευθείας πτήσεις ανάμεσα στο Πεκίνο και το Μουσκάτ από τον περσινό Νοέμβριο.

Το Ομάν, το οποίο εξάγει αργό πετρέλαιο και ενεργειακά προϊόντα στην Κίνα, επιδιώκει επίσης να αναπτύξει περαιτέρω τις αλυσίδες εφοδιασμού του με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το ψηφιακό εμπόριο.

Στην κοινή τους δήλωση αναφέρεται ότι οι χώρες τους συμφώνησαν να εμβαθύνουν την πρακτική συνεργασία στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, όπως και να επεκτείνουν τη συνεργασία σε νέους ενεργειακούς τομείς, όπως τα φωτοβολταϊκά, η αιολική ενέργεια, η μεταφορά και ο μετασχηματισμός ηλεκτρικής ισχύος και η αποθήκευση ενέργειας.

Ο ηγέτης του Ομάν, τον οποίο υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο στο Πεκίνο ο διοικητής της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας, Παν Γκονγκσένγκ, υπογράμμισε επίσης τη συνεργασία ανάμεσα σε επενδυτικούς και χρηματοπιστωτικούς θεσμούς.