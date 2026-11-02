Για πρώτη φορά από το 2012 καταγράφεται αύξηση των υποθέσεων δολοφονίας δημοσιογράφων που παραμένουν ατιμώρητες, προειδοποιεί η UNESCO σε έκθεση που δημοσίευσε σήμερα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τον Τερματισμό της Ατιμωρησίας των Εγκλημάτων κατά Δημοσιογράφων.

Τη χρονιά αυτή «το συνολικό ποσοστό της ατιμωρησίας για τους δολοφόνους δημοσιογράφων αυξήθηκε κατά μία ποσοστιαία μονάδα φτάνοντας το 86%», δήλωσε σε έκθεση.

Από το 2012, το ποσοστό αυτό μειωνόταν, υποχωρώντας από το επίπεδο ρεκόρ του 95% στο 85% το 2024.

Το ποσοστό ατιμωρησίας αφορά τις δολοφονίες οι έρευνες για τις οποίες δεν έχουν επιτυχή έκβαση ή συνεχίζουν να είναι σε εξέλιξη.

Έξι στους επτά δράστες δολοφονιών δημοσιογράφων συνεχίζουν να διαφεύγουν της δικαιοσύνης.

«Οι έρευνες και οι δικαστικές διώξεις που αφορούν τους δολοφόνους δημοσιογράφων σε εμπόλεμες περιοχές παραμένουν ιδιαιτέρως ανεπαρκείς», τόνισε σε δημοσιογράφους η Μαρίγια Γκάμπριελ, αναπληρώτρια γενική διευθύντρια για την επικοινωνία και την ενημέρωση στην Unesco.

Διευκρίνισε ότι η διεθνής οργάνωση «δεν είναι δικαστήριο» αλλά πιέζει «για να αποδοθεί δικαιοσύνη».

Η έκθεση, που δημοσιεύεται κάθε δύο χρόνια, καταγράφει 189 δημοσιογράφους, επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης και δημιουργούς περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ασκούν δημοσιογραφική δραστηριότητα που σκοτώθηκαν το 2024 και το 2025, ανάμεσά τους 14 γυναίκες.

Είναι η διετία με τις περισσότερες δολοφονίες δημοσιογράφων εδώ και δέκα χρόνια.

Τα δύο τρίτα αυτών (67%) σκοτώθηκαν σε περιοχές σύγκρουσης, όπως στα παλαιστινιακά εδάφη, στην Υεμένη ή την Ουκρανία. «Αυτό σηματοδοτεί μεγάλη αλλαγή στο διεθνές τοπίο για τους κινδύνους για τους δημοσιογράφους», δήλωσε η Μαρίγια Γκάμπριελ.

Η Unesco ανέφερε επίσης ότι «η αυξανόμενη χρήση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων είναι η αιτία του 26% του συνόλου των δολοφονιών το 2024 και το 2025».

Συνολικά, το «Κράτος της Παλαιστίνης κατέγραψε και πάλι τον μεγαλύτερο αριθμό περιπτώσεων» το 2025, με «τουλάχιστον 32 ανθρωποκτονίες», τόνισε η έκθεση.

Παράλληλα, η οργάνωση τόνισε ότι «οι δημοσιογράφοι συνεχίζουν να δολοφονούνται είτε στα σπίτια τους είτε σε εξωτερικούς χώρους, παρ’ όλο που φορούν το χαρακτηριστικό γιλέκο που δηλώνει το επάγγελμά τους».

Συνολικά, 1.641 δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν σε όλο τον κόσμο από το 2006, ημερομηνία κατά την οποία η Unesco ξεκίνησε την καταγραφή αυτή. Αυτό αντιστοιχεί σε έναν θάνατο ανά τέσσερις ημέρες, κατά μέσο όρο.

Κάποιοι αριθμοί που αναφέρονται από την Unesco σε αυτή την έκθεση διαφέρουν από αυτά που δημοσιεύονται από την Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων ή από τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η Unesco αποδίδει τις διαφορές αυτές στο ότι «οι συνθήκες θανάτου είναι κάποιες φορές είναι δύσκολο να αξιολογηθούν εξαιτίας της συνεχούς εξέλιξης των συγκρούσεων».