Μια ειλικρινή και σε υψηλούς τόνους τηλεφωνική συνομιλία είχαν το Σάββατο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με αντικείμενο την πορεία των αμερικανικών διαπραγματεύσεων με το Ιράν, αλλά και το χρονοδιάγραμμα για την ενδεχόμενη επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με ισραηλινή και αμερικανική πηγή.

Όπως ανέφεραν οι δύο πηγές, τις οποίες επικαλέιται το Axios, ο Νετανιάχου πιέζει τον Αμερικανό πρόεδρο να προχωρήσει σε στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, οι οποίες διεξάγονται την Τρίτη. Ο Τραμπ, ωστόσο, εμφανίζεται προς το παρόν να προτιμά να δώσει χρόνο στις διπλωματικές επαφές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία. Μια προσέγγιση που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προκαλεί ανησυχία στην ισραηλινή πλευρά.

Ισραηλινή πηγή χαρακτήρισε τη συνομιλία «σκληρή», ενώ αμερικανική πηγή την περιέγραψε ως «άμεση». Ο Λευκός Οίκος και το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού απέφυγαν να σχολιάσουν τις πληροφορίες.

Η διπλή στρατηγική του Τραμπ απέναντι στο Ιράν

Όπως είχε συμβεί και πριν από τις επιχειρήσεις «Midnight Hammer» τον Ιούνιο του 2025 και «Epic Fury» τον Φεβρουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ ακολουθεί μια στρατηγική δύο παράλληλων κατευθύνσεων. Από τη μία πλευρά, επιδιώκει την επίτευξη συμφωνίας που θα επιτρέψει την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Τεχεράνη και, από την άλλη, προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Την περασμένη εβδομάδα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, έστειλε επιστολή στον επικεφαλής της εθνικής ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, σχετικά με το ενδεχόμενο επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Πρόκειται για την υψηλότερου επιπέδου διπλωματική προσέγγιση της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη εδώ και αρκετούς μήνες.

Το Σάββατο, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν «πηγαίνουν καλά», προσθέτοντας ότι δεν βρίσκεται «σε ιδιαίτερη βιασύνη» για την επίτευξη συμφωνίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ιρανοί επιθυμούν να καταλήξουν σε συμφωνία, ωστόσο αμφισβήτησε την αξιοπιστία τους, υποστηρίζοντας: «Δεν είναι και πολύ αξιόπιστοι. Κάνουν μια συμφωνία και μετά υπαναχωρούν».

Την ίδια στιγμή, ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να θεωρούν απαραίτητη την αντιμετώπιση μίας ή δύο πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν.

«Μπορούμε να το κάνουμε σε 10 λεπτά. Το έχουμε σχεδιάσει. Μπορείτε να δείτε το Πίκαξ Μάουντεν. Πρέπει να το τακτοποιήσουμε αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε πολύ γρήγορα», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος σε μια ύποπτη πυρηνική εγκατάσταση που φέρεται να έχει κατασκευαστεί στο εσωτερικό ενός βουνού.

Την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου αποκάλυψε αρχικά η εφημερίδα «Wall Street Journal», χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιήσει το περιεχόμενό της.

Οι διαμεσολαβητικές προσπάθειες του Κατάρ για την επανέναρξη των συνομιλιών

Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές προσπάθειες για την επανεκκίνηση των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται. Διαμεσολαβητές από το Κατάρ συναντήθηκαν την Κυριακή με Ιρανούς αξιωματούχους, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, επιδιώκοντας να διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις για την επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει στην επανέναρξη των απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε την Κυριακή ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, επισημαίνοντας ότι η έκβαση των προσπαθειών εξαρτάται από τις απαντήσεις που θα δώσουν οι ΗΠΑ στα ερωτήματα της ιρανικής πλευράς.

«Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση και ελπίζουμε ότι η άλλη πλευρά θα επιδείξει αρκετή λογική, ώστε να επιλέξει τη διπλωματία αντί για άλλες οδούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έτσι, ενώ η Ουάσιγκτον διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής διευθέτησης, παράλληλα προετοιμάζεται για την πιθανότητα νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, με το Ισραήλ να πιέζει για ταχύτερες αποφάσεις απέναντι στην Τεχεράνη.