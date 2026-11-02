Η προοπτική μιας εκλογικής ανατροπής που μέχρι πρότινος έμοιαζε σχεδόν αδιανόητη βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης στις ΗΠΑ, με τους Δημοκρατικούς να εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την έκβαση των ενδιάμεσων εκλογών. Παρά τις ενδείξεις που ενισχύουν τις προσδοκίες τους, δεν λείπουν οι ανησυχίες για την τελική αντίδραση της εκλογικής βάσης του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και για το ενδεχόμενο αμφισβήτησης του αποτελέσματος.

Ένα από τα στοιχεία που δημιουργούν αισιοδοξία στο δημοκρατικό στρατόπεδο είναι η πρωτοφανής συμμετοχή στην πρόωρη ψηφοφορία. Περισσότεροι από 50 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ήδη ψηφίσει, καταγράφοντας αριθμό-ρεκόρ. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που επεξεργάστηκε το Πανεπιστήμιο της Φλόριντας, η πλειονότητα όσων έχουν συμμετάσχει στην πρόωρη διαδικασία εμφανίζεται να στηρίζει τους Δημοκρατικούς.

Παρά τα ενθαρρυντικά αυτά δεδομένα, αρκετοί στο κόμμα της αντιπολίτευσης αποφεύγουν τις πρόωρες εκτιμήσεις και ζητούν προσεκτική αξιολόγηση της κατάστασης. Ο λόγος είναι ότι σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις οι δημοσκοπήσεις έχουν επανειλημμένα αποτύχει να αποτυπώσουν την πραγματική δυναμική και την ένταση της κινητοποίησης των υποστηρικτών του κινήματος MAGA του Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια στιγμή, οι Δημοκρατικοί δέχθηκαν ένα σημαντικό πολιτικό πλήγμα στο Μίσιγκαν, μία από τις πολιτείες που θεωρούνται καθοριστικές για την εκλογική αναμέτρηση. Η Χέιλι Στίβενς, εκλεγμένη με το Δημοκρατικό Κόμμα, ανακοίνωσε χθες ότι στηρίζει τον Ρεπουμπλικανό Μάικ Ρότζερς και όχι τον Δημοκρατικό Άμπντουλ Ελ Σάγεντ. Η απόφασή της συνδέεται με τις διαφωνίες που έχουν προκύψει μεταξύ των δύο υποψηφίων για το ζήτημα του Ισραήλ.

Στο τραπέζι η αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος

Η ιστορική εμπειρία των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ ευνοεί παραδοσιακά το κόμμα που βρίσκεται στην αντιπολίτευση, καθώς η παράταξη του εκάστοτε προέδρου συνήθως καταγράφει απώλειες. Στην παρούσα συγκυρία, η ιδιαίτερα χαμηλή δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ ενισχύει αυτή την εκτίμηση. Σύμφωνα με δημοσκόπηση που παρουσίασε χθες το NBC News, το ποσοστό αποδοκιμασίας του Αμερικανού προέδρου έχει φτάσει στο 60%.

Μια ενδεχόμενη επικράτηση των Δημοκρατικών σε ένα ή και στα δύο σώματα του ομοσπονδιακού Κογκρέσου θα άλλαζε σημαντικά τους πολιτικούς συσχετισμούς στην Ουάσινγκτον. Το κόμμα θα αποκτούσε τη δυνατότητα να επηρεάζει καθοριστικά τη νομοθετική ατζέντα και τις αποφάσεις για τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. Παράλληλα, αναμένεται να εντείνει τις πιέσεις προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας εξηγήσεις και λογοδοσία για τις επιλογές του, έπειτα από δύο χρόνια κατά τα οποία ο πρόεδρος κινείται με ελάχιστους πολιτικούς περιορισμούς στο εσωτερικό των ΗΠΑ και προωθεί σημαντικές αλλαγές και στη διεθνή σκηνή.

Το οικονομικό μέγεθος της εκλογικής εκστρατείας αποτυπώνει επίσης την ένταση της πολιτικής αντιπαράθεσης. Τουλάχιστον 11 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν δαπανηθεί στον συγκεκριμένο εκλογικό κύκλο για προεκλογικές διαφημίσεις, σε μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται από διαρκώς αυξανόμενες οικονομικές απαιτήσεις.

Ένδειξη της ανησυχίας που επικρατεί στο στρατόπεδο του Αμερικανού προέδρου θεωρείται και η επαναλαμβανόμενη προεκλογική του υπόσχεση να καταβάλει 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό πολίτη, εφόσον επικρατήσει η παράταξή του. Η εξαγγελία αυτή έχει προκαλέσει ερωτήματα τόσο για τη νομιμότητα μιας τέτοιας πρωτοβουλίας όσο και για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση.

Οι ανησυχίες για την επόμενη ημέρα των εκλογών ενισχύονται και από τη στάση που έχει διατηρήσει ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στα εκλογικά αποτελέσματα. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει την ήττα του από τον Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του 2020, ενώ έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι προτίθεται να αμφισβητήσει οποιοδήποτε αποτέλεσμα δεν εξυπηρετεί τις πολιτικές του επιδιώξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνησή του κατέθεσε προληπτική προσφυγή με στόχο να αποτρέψει την επικύρωση μιας πιθανής νίκης των Δημοκρατικών στην Αλάσκα, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκλογή ενός ακόμη μέλους της αντιπολίτευσης στη Γερουσία. Ωστόσο, η αμερικανική δικαιοσύνη απέρριψε χθες την προσφυγή.

Η κυβέρνηση Τραμπ, πάντως, δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τη δικαστική προσπάθεια, καθώς ξεκαθάρισε ότι θα προχωρήσει στην άσκηση έφεσης κατά της απόφασης.