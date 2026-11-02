Έντονη συζήτηση έχει ξεσπάσει στη Γερμανία για το αν πρέπει να ανακατασκευαστεί το αλπικό καταφύγιο του Αδόλφου Χίτλερ, γνωστό ως «Φωλιά του Αετού» (Eagle’s Nest), μετά την πυρκαγιά που το κατέστρεψε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα.

Το Κελστάινχαους είχε επιβιώσει από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο χωρίς ζημιές, αποτελώντας ωστόσο σημείο αντιπαράθεσης για τις Αρχές εδώ και σχεδόν 60 χρόνια. Ο χώρος είχε μετατραπεί σε δημοφιλή προορισμό σκοτεινού τουρισμού, ιδιαίτερα για επισκέπτες από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Πλέον έχει αποκλειστεί μέχρι να ληφθεί οριστική απόφαση για το μέλλον του, ενώ υπάρχουν ανησυχίες για πιθανές καταλήψεις ή επισκέψεις νεοναζί, που θα μπορούσαν να τον μετατρέψουν σε τόπο προσκυνήματος. Προστατευτικά κιγκλιδώματα και επιπλέον σκαλωσιές πρόκειται να μεταφερθούν με ελικόπτερο στην κορυφή του βουνού για την προστασία των ερειπίων.

«Δεν μπορούμε απλώς να αφήσουμε τα ερείπια να παραμένουν εκεί», δήλωσε ο Γιόαχιμ Χέρμαν, υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας, υποστηρίζοντας την ανακατασκευή. Αντίθετα, ο Σβεν Κέλερ, διευθυντής του Κέντρου Τεκμηρίωσης του Όμπερζαλτσμπεργκ, θεωρεί ότι μια πλήρης ανακατασκευή είναι αδύνατη λόγω της έκτασης των ζημιών.

Γιατί αντιδρούν στην ανακατασκευή

Ο Γενς-Κρίστιαν Βάγκνερ, διευθυντής του στρατοπέδου συγκέντρωσης Μπούχενβαλντ, χαρακτήρισε τη «Φωλιά του Αετού» και άλλα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της ναζιστικής περιόδου «αποδεικτικά στοιχεία» της ιστορίας. Όπως δήλωσε στην Telegraph, χάνουν την ιστορική αποδεικτική τους αξία όταν δεν διατηρούνται στην αρχική τους μορφή, αλλά αναπαράγονται. Για τον ίδιο, τα αντίγραφα θα αποτελούσαν μια μορφή «πλαστής ιστορίας». Προτείνει, αντίθετα, να δοθεί στον χώρο μια νέα χρήση με ιστορικά υπεύθυνο τρόπο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Sun.

Η καθηγήτρια Γερμανικής Ιστορίας του UCL, Μέρι Φούλμπρουκ, προειδοποίησε ότι η ανακατασκευή ενός χώρου τόσο στενά συνδεδεμένου με τον Χίτλερ ενδέχεται να προσελκύσει ακροδεξιούς υποστηρικτές της ναζιστικής ιδεολογίας και να αναβιώσει την επιβλητική αρχιτεκτονική του δικτάτορα. Αντίθετα, θεωρεί ότι η διατήρηση των ερειπίων, με την κατάλληλη ιστορική ενημέρωση, θα μπορούσε να προσελκύει τουρίστες και να συμπληρώνει το δίκτυο μνημείων μνήμης της Γερμανίας.

Ο φόβος για τους νεοναζί και στη Βιέννη

Παρόμοια αντιπαράθεση έχει προκύψει και στη Βιέννη για την ταράτσα του ανακτόρου Χόφμπουργκ, όπου ο Χίτλερ ανακοίνωσε την προσάρτηση της Αυστρίας στο Τρίτο Ράιχ. Οι πολίτες κλήθηκαν να ψηφίσουν για το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας της, ωστόσο εκφράστηκαν φόβοι ότι θα μπορούσε να προσελκύσει νεοναζί που θα έκαναν τον ναζιστικό χαιρετισμό.

A fire swept through the mountaintop retreat built for Adolf Hitler and known as the Eagle’s Nest as emergency services struggled to tackle the blaze in snow and wind, and a man was arrested on suspicion of arson, authorities said Saturday. More here: https://t.co/psiT7RGqXv https://t.co/QS5XMeAdaT — ABC7 News (@abc7newsbayarea) October 26, 2026

Ο Πίτερ Χόενχαους, ειδικός στον σκοτεινό τουρισμό που έχει επισκεφθεί περισσότερους από 900 σχετικούς προορισμούς, ανησυχεί για τους επισκέπτες που αντιμετωπίζουν ιστορικές τραγωδίες όχι ως ιστορία, αλλά ως τόπους προσκυνήματος.

«Έχω πρόβλημα με ναζιστικούς χώρους, όπως η Φωλιά του Αετού, που κατασκευάστηκε το 1938 ως χώρος συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων του Ναζιστικού Κόμματος», δήλωσε στη Sun. Όπως περιέγραψε, είχε συμμετάσχει σε οργανωμένες ξεναγήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται μόνο στα αγγλικά και προσελκύουν κυρίως Βρετανούς και Αμερικανούς.

«Ένιωσα πολύ άβολα, καθώς υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να εξυμνηθεί ο ναζισμός», πρόσθεσε.