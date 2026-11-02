Μια εφιαλτική περίοδο ενδοοικογενειακής βίας, που παραλίγο να της κοστίσει τη ζωή, έζησε μια γυναίκα στη Βρετανία, η οποία υπέστη επανειλημμένες επιθέσεις από τον πρώην σύντροφό της. Ο άνδρας την ξυλοκόπησε άγρια, την έπνιξε, την δάγκωσε και την εξευτέλισε, ενώ σε μία από τις επιθέσεις της προκάλεσε δύο κατάγματα στο κρανίο και αιμορραγία, με αποτέλεσμα να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση.

Η ίδια περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησε, αποκαλύπτοντας ότι κάποια στιγμή συνήλθε και διαπίστωσε πως βρισκόταν, ντυμένη, μέσα σε μια μπανιέρα γεμάτη νερό, σε ένα άγνωστο για εκείνη σπίτι. Από πάνω της στεκόταν ο πρώην σύντροφός της, Στιούαρτ Μπέστφορντ, ο οποίος προσπαθούσε να καθαρίσει τα μαλλιά της, που είχαν γεμίσει αίματα.

«Δες τι με έκανες να κάνω», της είπε, σύμφωνα με την περιγραφή της.

Η γυναίκα ήταν τόσο εξαντλημένη που δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει ούτε να κινηθεί. Ο πρώην σύντροφός της την έβγαλε από την μπανιέρα και την έσυρε σε ένα υπνοδωμάτιο. Καθώς έχανε και ξανακέρδιζε τις αισθήσεις της, πίστευε ότι θα τη σκότωνε. Όπως παραδέχεται, ένα κομμάτι της ήλπιζε ακόμη και να συμβεί αυτό, καθώς δεν άντεχε άλλο όσα περνούσε.

Η γνωριμία και η αρχή της χειριστικής συμπεριφοράς

Η γυναίκα γνώρισε τον Στιούαρτ Μπέστφορντ, τότε 39 ετών, τον Ιανουάριο του 2019, κατά τη διάρκεια μιας βραδινής εξόδου στο Μπλάιθ, όπου γιόρταζε τα 30ά γενέθλιά της. Εκείνος γνώριζε μια φίλη της και τελικά ακολούθησε την παρέα.

Όπως θυμάται, ο Στιούαρτ ήταν ευγενικός, μιλούσε χαμηλόφωνα και της είχε πει ότι εργαζόταν σε συνεργείο αυτοκινήτων. Της πρότεινε να βγουν ραντεβού, ωστόσο εκείνη του εξήγησε ότι είχε μόλις βγει από μια σχέση και ήθελε να αφοσιωθεί στην κόρη της, Σκάι, η οποία ήταν τότε τεσσάρων ετών.

Την επόμενη ημέρα, όμως, ο Στιούαρτ άφησε στην πόρτα του σπιτιού της ένα μπουκάλι κρασί και μια κάρτα. Οι δυο τους άρχισαν να συναντιούνται περιστασιακά, αλλά μόλις δύο εβδομάδες αργότερα, την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, εκείνος της έστειλε 100 τριαντάφυλλα.

Η γυναίκα εξακολουθούσε να μη θέλει μια σοβαρή σχέση, ωστόσο άρχισε σταδιακά να αλλάζει στάση. Με το πέρασμα των ημερών, όμως, η συμπεριφορά του γινόταν ολοένα και πιο έντονη. Εμφανιζόταν παντού όπου βρισκόταν εκείνη, ακόμη και στο σπίτι μιας φίλης της την ώρα που την επισκεπτόταν.

Μάλιστα, φαινόταν να γνωρίζει καλύτερα από την ίδια το πρόγραμμα των βαρδιών της στο εργοστάσιο όπου εργαζόταν. Μέχρι τον Απρίλιο, είχε αρχίσει να ανησυχεί ότι ο Στιούαρτ ήταν υπερβολικά ελεγκτικός.

Ένα βράδυ, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του, αποφάσισε να βάλει τέλος στη σχέση τους.

Την έπνιξε μέχρι που έχασε τις αισθήσεις της και την κακοποίησε

Η αντίδρασή του ήταν βίαιη, όπως αναφέρει η Sun. Εξοργισμένος, της επιτέθηκε από πίσω και της έσφιξε τον λαιμό, στραγγαλίζοντάς την μέχρι που λιποθύμησε.

Όταν συνήλθε, τον είδε να βγάζει τη μπλούζα του, σαν να ετοιμαζόταν για κανονική συμπλοκή. Η ίδια είχε ασχοληθεί με τον αθλητισμό και την υπερπήδηση εμποδίων με άλογα, επομένως ήταν σε καλή φυσική κατάσταση. Ωστόσο, αισθανόταν ζαλισμένη και αποπροσανατολισμένη, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ξεφύγει.

Ο Στιούαρτ έσπασε το κινητό της, ώστε να μην έχει τη δυνατότητα να ζητήσει βοήθεια. Η γυναίκα τον παρακαλούσε να την αφήσει ήσυχη, αλλά εκείνος συνέχισε την επίθεση, δαγκώνοντάς τη στη μύτη, κλωτσώντας την και πατώντας την με δύναμη.

Στη συνέχεια, ενώ εκείνη βρισκόταν πεσμένη στο πάτωμα, ο άνδρας ούρησε πάνω της. Όπως περιγράφει, αισθάνθηκε βαθιά ταπεινωμένη και εξευτελισμένη, σημειώνοντας ότι εκείνη η πράξη την έκανε να νιώσει ακόμη χειρότερα και από τον στραγγαλισμό.

Ο Στιούαρτ τής ζήτησε να βγάλει τα ρούχα της και εκείνη, τρομοκρατημένη, υπάκουσε. Ευτυχώς, λίγο αργότερα αποκοιμήθηκε στον καναπέ. Τότε η γυναίκα κατάφερε να πάρει ρούχα από την ντουλάπα του και να βγει έξω.

Το κεφάλι της πονούσε αφόρητα και το σώμα της ήταν γεμάτο μελανιές. Όταν επέστρεψε στο σπίτι της, έκανε ένα ντους, ξάπλωσε στο κρεβάτι και ξέσπασε σε κλάματα. Ήταν, όμως, τόσο φοβισμένη που δεν τολμούσε ούτε να καλέσει την αστυνομία.

Ένα μέρος της αρνούνταν να αποδεχθεί όσα είχαν συμβεί. Δεν μπορούσε να διαχειριστεί τον πόνο και την ταπείνωση εκείνης της νύχτας και πίστευε ότι ο Στιούαρτ θα την άφηνε πλέον ήσυχη, ώστε να προσπαθήσει να ξεχάσει όσα είχε περάσει.

Η ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη και η δεύτερη επίθεση

Μερικές εβδομάδες αργότερα, άρχισαν να φτάνουν μηνύματα από τον Στιούαρτ. Η γυναίκα βρισκόταν σε ιδιαίτερα άσχημη ψυχολογική κατάσταση και ήταν τόσο τρομοκρατημένη, που εκείνος κατάφερε με κάποιον τρόπο να επιστρέψει στη ζωή της.

Τον Ιούλιο ανακάλυψε ότι ήταν έξι εβδομάδων έγκυος στο παιδί του. Ήξερε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να αποκτήσει παιδί με αυτόν τον άνθρωπο. Όπως αναφέρει, εκείνος είχε καταστρέψει ολοκληρωτικά την αυτοεκτίμησή της και η ίδια βρισκόταν στα πρόθυρα νευρικής κατάρρευσης.

Χωρίς να του αποκαλύψει την εγκυμοσύνη, προγραμμάτισε τη διακοπή της. Τις ημέρες που ακολούθησαν δυσκολευόταν να συνεχίσει την καθημερινότητά της.

Τον Αύγουστο, έλαβε μήνυμα από έναν φίλο του Στιούαρτ, ο οποίος της είπε ότι εκείνος ήθελε να της μιλήσει. Η γυναίκα σκέφτηκε ότι ίσως ο φίλος του μπορούσε να τον πείσει να την αφήσει ήσυχη και συμφώνησε να συναντηθούν για καφέ στο σπίτι του.

Πάρκαρε έξω από το σπίτι και μπήκε μέσα. Ωστόσο, στον διάδρομο βρέθηκε μπροστά στον Στιούαρτ, ο οποίος κλείδωσε την πόρτα πίσω της. Ήταν πλέον παγιδευμένη.

Εκείνος άρπαξε το κινητό της και άρχισε να ελέγχει τα μηνύματα και τα ηλεκτρονικά της μηνύματα. Τότε ανακάλυψε τις πληροφορίες σχετικά με τη διακοπή της εγκυμοσύνης.

Εξοργισμένος, την έπνιξε ξανά, μέχρι που όλα γύρω της άρχισαν να θολώνουν και έχασε τις αισθήσεις της.

Όταν συνήλθε, βρισκόταν μέσα σε μια μπανιέρα γεμάτη κρύο νερό. Ο Στιούαρτ την έβγαλε από εκεί και την πέταξε πάνω σε ένα κρεβάτι, όπου λιποθύμησε ξανά.

Όταν ξύπνησε, ένιωθε αφόρητο πόνο, καθώς εκείνος της πίεζε με τα δάχτυλά του τα χέρια. Βρισκόταν πλέον μέσα στο αυτοκίνητό του, με το κεφάλι της να γέρνει, ενώ προσπαθούσε να παραμείνει ξύπνια.

Ο άνδρας την οδήγησε στο σπίτι του και την μετέφερε στον καναπέ. Στη συνέχεια, μαγείρεψε μια πίτσα και άνοιξε την τηλεόραση. Εκείνη έτρεμε από τον φόβο της, καθώς ο Στιούαρτ έβαζε αλόη βέρα στα μάτια της, τα οποία ήταν τόσο πρησμένα που είχαν κλείσει εντελώς.

Λίγο αργότερα, σηκώθηκε και της είπε ότι έπρεπε να βγει και πως εκείνη θα έπρεπε να περιμένει στο σπίτι.

Μόλις έφυγε, η γυναίκα έλεγξε την τσάντα της και διαπίστωσε ότι το κινητό της βρισκόταν ακόμη μέσα. Με δυσκολία κατάφερε να μιλήσει και κάλεσε το 999, ικετεύοντας τις Αρχές να σπεύσουν στο σημείο.

Οι γιατροί διαπίστωσαν δύο κατάγματα στο κρανίο

Ασθενοφόρο τη μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί την περιέθαλψαν για τις σοβαρές εκχυμώσεις που έφερε στο σώμα της. Είχε επίσης χάσει τμήματα από τα μαλλιά της.

Η μεγαλύτερη ανησυχία, ωστόσο, προκλήθηκε από τα ευρήματα μιας εξέτασης, η οποία αποκάλυψε δύο κατάγματα στο κρανίο της και αιμορραγία. Η γυναίκα χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση των τραυμάτων.

Ένας γιατρός τής είπε ότι θα είχε πεθάνει εάν δεν είχε λάβει ιατρική φροντίδα.

Κατά τις ημέρες που παρέμεινε στο νοσοκομείο, ήταν ιδιαίτερα αποπροσανατολισμένη. Όταν πήρε εξιτήριο, της προσφέρθηκαν υπηρεσίες αποκατάστασης και ψυχιατρική υποστήριξη.

Με το πέρασμα των μηνών, αναγκάστηκε να αποδεχθεί ότι η προσωπικότητά της είχε αλλάξει εντελώς, πιθανότατα εξαιτίας της εγκεφαλικής βλάβης που είχε υποστεί.

Πριν γνωρίσει τον Στιούαρτ, ήταν εξωστρεφής και γεμάτη αυτοπεποίθηση, είχε πολλούς φίλους και έντονη κοινωνική ζωή. Μετά την επίθεση, αισθανόταν διαρκώς εξαντλημένη, ενώ υπέφερε από σοβαρή κατάθλιψη, απώλεια μνήμης και σύγχυση.

Παράλληλα, έχασε φίλους που δεν ήθελαν να αναγνωρίσουν όσα της είχαν συμβεί.

Την ίδια στιγμή, ο Στιούαρτ είχε εξαφανιστεί και η γυναίκα ζούσε με τον φόβο ότι θα επέστρεφε για να την αναζητήσει.

Ο φόβος για τη ζωή της και η νέα αρχή

Η ίδια δεν είχε καταφέρει να δώσει επίσημη κατάθεση στην αστυνομία, καθώς φοβόταν υπερβολικά. Παρ’ όλα αυτά, γνώριζε ότι ο Στιούαρτ θα εξοργιζόταν όταν μάθαινε ότι είχε καλέσει το 999.

Φοβόταν ότι εκείνος θα μπορούσε να τη σκοτώσει. Παράλληλα, ανησυχούσε μήπως η εγκεφαλική βλάβη που είχε υποστεί την οδηγούσε στο να βάλει τέλος στη ζωή της.

Εκείνες τις σκοτεινές ημέρες, η κόρη της, Σκάι, ήταν ο λόγος που συνέχιζε να προσπαθεί. Ευτυχώς, δεν είχε πλέον κάποια επικοινωνία με τον πρώην σύντροφό της.

Το 2020 γνώρισε τον σύντροφό της, Πολ, 57 ετών. Για δύο χρόνια παρέμειναν φίλοι, καθώς εκείνη προσπαθούσε να ξαναβρεί την αυτοπεποίθησή της. Στη συνέχεια ξεκίνησαν σχέση, ενώ το 2023 γεννήθηκε ο γιος τους, Λανς.

Με τη στήριξη του Πολ, βρήκε τελικά τη δύναμη να μιλήσει στην αστυνομία και να καταθέσει όσα είχε περάσει.

Τον Αύγουστο του 2026, ο Στιούαρτ Μπέστφορντ κρίθηκε ένοχος για τρεις κατηγορίες πρόκλησης σωματικής βλάβης και μία κατηγορία τραυματισμού.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η γυναίκα έδωσε την κατάθεσή της από ξεχωριστή αίθουσα, ώστε να μη χρειαστεί να βρεθεί κοντά στον κατηγορούμενο.

Ο Στιούαρτ καταδικάστηκε σε εννέα χρόνια φυλάκισης, ενώ του επιβλήθηκε και παρατεταμένη περίοδος επιτήρησης τεσσάρων επιπλέον ετών. Ο δικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για επικίνδυνο δράστη, ο οποίος παρουσίαζε υψηλό κίνδυνο να προκαλέσει σοβαρή βλάβη σε άλλους ανθρώπους.

Παράλληλα, εκδόθηκε σε βάρος του περιοριστικό μέτρο απαγόρευσης προσέγγισης χωρίς χρονικό περιορισμό.

Η γυναίκα δηλώνει ανακουφισμένη που ο πρώην σύντροφός της βρίσκεται πλέον στη φυλακή και ότι άλλες γυναίκες είναι ασφαλείς από εκείνον.

Ωστόσο, οι συνέπειες της κακοποίησης εξακολουθούν να την επηρεάζουν. Εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα μνήμης, γνωστικές δυσκολίες και έντονη κόπωση.

Δεν μπορεί να εργαστεί ούτε να έχει κοινωνική ζωή, καθώς αισθάνεται αμηχανία όταν ξεχνά λέξεις ή μπερδεύεται κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης.

Παρά τις δυσκολίες, αναφέρει ότι σημειώνει πρόοδο και θέλει πλέον να επικεντρωθεί στη στήριξη γυναικών που βρίσκονται σε κακοποιητικές σχέσεις.

«Υπάρχει βοήθεια και μπορείς να τα καταφέρεις. Είμαι ζωντανή απόδειξη γι’ αυτό», είναι το μήνυμα που θέλει να μεταφέρει.