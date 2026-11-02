Η Ιλιάνα Γιότοβα αναμένεται να γίνει η πρώτη γυναίκα που εκλέγεται πρόεδρος της Βουλγαρίας, ολοκληρώνοντας μια μακρά πολιτική πορεία που την οδήγησε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ανώτατο πολιτειακό αξίωμα της χώρας.

Η Γιότοβα, η οποία ασκούσε καθήκοντα προέδρου από τον Ιανουάριο, μετά την παραίτηση του Ρούμεν Ράντεφ, επικράτησε την Κυριακή στον δεύτερο γύρο των εκλογών απέναντι στον πρώην υπηρεσιακό πρωθυπουργό, Αντρέι Γκιούροφ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα παράλληλης καταμέτρησης.

Συγκεκριμένα, η παράλληλη καταμέτρηση της εταιρείας Trend, με βάση το 100% των εκλογικών τμημάτων, έδωσε στη Γιότοβα και στον υποψήφιο αντιπρόεδρό της, Κίριλ Βάλτσεφ, ποσοστό 58,1%, έναντι 38,9% που συγκέντρωσαν ο Γκιούροφ και ο Γκεόργκι Κάντεφ.

Η νίκη της αποτελεί έναν ακόμα σημαντικό σταθμό σε μια πολιτική διαδρομή που εκτείνεται τόσο στους ευρωπαϊκούς θεσμούς όσο και στην πολιτική σκηνή της Βουλγαρίας.

Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην αντιπροεδρία

Πριν αναλάβει θέση στην προεδρία της Βουλγαρίας, η Γιότοβα είχε διατελέσει μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στη συνέχεια, αποτέλεσε υποψήφια αντιπρόεδρος στο πλευρό του Ρούμεν Ράντεφ και υπηρέτησε ως αντιπρόεδρός του και στις δύο προεδρικές του θητείες.

Το 2021, ο Ράντεφ και η Γιότοβα επανεξελέγησαν, εξασφαλίζοντας το 63,9% των ψήφων στον δεύτερο γύρο.

Η πολιτική της θέση άλλαξε σημαντικά τον Ιανουάριο, όταν ο Ράντεφ παραιτήθηκε από την προεδρία προκειμένου να στραφεί στην κομματική πολιτική. Βάσει του Συντάγματος της Βουλγαρίας, η Γιότοβα τον διαδέχτηκε στην προεδρία.

Στη συνέχεια, ο Ράντεφ ίδρυσε το κόμμα «Προοδευτική Βουλγαρία», το οποίο εξασφάλισε 131 από τις 240 έδρες της Εθνοσυνέλευσης στις βουλευτικές εκλογές του Απριλίου, αποκτώντας αυτοδυναμία.

Το κόμμα στήριξε την υποψηφιότητα της Γιότοβα στις προεδρικές εκλογές.

Πώς έφτασε στην προεδρία

Η Γιότοβα συμμετείχε στις εκλογές της 25ης Οκτωβρίου ως εν ενεργεία πρόεδρος, διεκδικώντας ωστόσο για πρώτη φορά την απευθείας εκλογή της από τους πολίτες.

Στον πρώτο γύρο, η ίδια και ο Βάλτσεφ κατέλαβαν την πρώτη θέση με ποσοστό 34,76%, αφήνοντας οριακά πίσω τους τον Γκιούροφ και τον Κάντεφ, οι οποίοι συγκέντρωσαν 31,95%.

Η χαμηλή συμμετοχή των ψηφοφόρων δεν επέτρεψε σε κανένα από τα δύο ψηφοδέλτια να εξασφαλίσει την απαραίτητη πλειοψηφία, με αποτέλεσμα οι δύο επικρατέστεροι συνδυασμοί να οδηγηθούν στον δεύτερο γύρο της 1ης Νοεμβρίου.

Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο παρατεταμένης πολιτικής αστάθειας στη Βουλγαρία, η οποία έχει οδηγηθεί σε οκτώ βουλευτικές εκλογικές αναμετρήσεις από τον Απρίλιο του 2021.

Ποιες είναι οι πολιτικές της θέσεις

Η εξωτερική πολιτική και κυρίως ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας αποτέλεσαν ένα από τα βασικά σημεία αντιπαράθεσης κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Η Γιότοβα αντιτίθεται στη στρατιωτική βοήθεια της Βουλγαρίας προς την Ουκρανία, κρατώντας έτσι μια στάση πιο κοντά στη Ρωσία. Επανειλημμένα έχει υποστηρίξει ότι η σύγκρουση δεν μπορεί να επιλυθεί με στρατιωτικά μέσα, ενώ έχει ζητήσει τη δημιουργία ενός «συνασπισμού για την ειρήνη», με έμφαση στη διπλωματία.

Η στάση της διαφέρει από εκείνη του Γκιούροφ, ο οποίος άσκησε κριτική στη θέση της για μείωση της υποστήριξης προς την Ουκρανία και τάχθηκε υπέρ του στενότερου συντονισμού με τους εταίρους της Βουλγαρίας στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, η Γιότοβα έχει τονίσει την ανάγκη η Βουλγαρία να διατηρεί μεγαλύτερη ανεξαρτησία στη λήψη αποφάσεων για την εξωτερική της πολιτική, παραμένοντας ταυτόχρονα μέρος μιας «ισχυρής Ευρώπης».

Αφού ψήφισε στον δεύτερο γύρο, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ψήφισα για τον πρόεδρο της ειρήνης».

Όπως ανέφερε, επιθυμεί μια Βουλγαρία που «λαμβάνει τις δικές της αποφάσεις», καθορίζει το μέλλον της και οικοδομεί εθνική συναίνεση μέσα από τον διάλογο και τη λειτουργία αποτελεσματικών θεσμών.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, υπό την ιδιότητά της ως προέδρου, η Γιότοβα είχε επίσης ασκήσει βέτο σε νομοθετική ρύθμιση που περιόριζε τον αριθμό των εκλογικών τμημάτων για τους Βούλγαρους πολίτες που ζουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι οι αλλαγές ενδέχεται να περιορίσουν το δικαίωμα ψήφου τους.

Με την εκλογή της, η Γιότοβα εξασφαλίζει πλέον πλήρη προεδρική θητεία με δική της λαϊκή εντολή, έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία παρουσίας στο προεδρικό αξίωμα της Βουλγαρίας: αρχικά ως αντιπρόεδρος στο πλευρό του Ράντεφ και, από τον Ιανουάριο, ως διάδοχός του στην προεδρία, σύμφωνα με το Anadolu.