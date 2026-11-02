Ισραηλινά πυρά έπληξαν σήμερα διάφορα σημεία της Λωρίδας της Γάζας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον τρεις Παλαιστίνιοι και να τραυματιστούν αρκετοί ακόμη, σύμφωνα με υγειονομικές πηγές του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο στρατός του Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει άμεσα τις επιθέσεις.

Το Ισραήλ, το οποίο ισχυρίζεται ότι η Χαμάς επανεξοπλίζεται και εξαπολύει επιθέσεις παραβιάζοντας την εκεχειρία, έχει εντείνει τα πλήγματά του εναντίον της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης τις τελευταίες εβδομάδες.

Η Χαμάς αρνείται ότι εξαπολύει επιθέσεις ή ότι επανεξοπλίζεται και κατηγορεί το Ισραήλ ότι υπονομεύει την εκεχειρία στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να ελέγχει περίπου τα δύο τρίτα της Γάζας και σχεδόν το σύνολο των πάνω από 2 εκατομμύρια κατοίκων της ζει στο ένα τρίτο του παλαιστινιακού θύλακα εν μέσω ερειπίων, κυρίως σε αυτοσχέδιες σκηνές και κατεστραμμένα κτίρια.

Τουλάχιστον 1.580 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2025, όταν τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία στον θύλακα, σύμφωνα με υγειονομικούς. Το Ισραήλ έχει ανακοινώσει ότι τέσσερις στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους στο ίδιο διάστημα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.