Κάθε δύο χρόνια οι Αμερικανοί ψηφοφόροι καλούνται να επιστρέψουν στις κάλπες για μια εκλογική διαδικασία που μπορεί να αλλάξει τις πολιτικές ισορροπίες στην Ουάσιγκτον, χωρίς να πραγματοποιούνται προεδρικές εκλογές. Πρόκειται για τις ενδιάμεσες εκλογές (midterm elections), οι οποίες διεξάγονται περίπου στο μέσο της τετραετούς προεδρικής θητείας και αφορούν την ανανέωση σημαντικού μέρους των αιρετών θέσεων σε ομοσπονδιακό, πολιτειακό και τοπικό επίπεδο.

Στην αναμέτρηση της 3ης Νοεμβρίου, οι πολίτες θα ψηφίσουν για το σύνολο των εδρών της Βουλής των Αντιπροσώπων, για μέρος της Γερουσίας, για κυβερνήτες σε δεκάδες πολιτείες και αμερικανικές επικράτειες, αλλά και για χιλιάδες θέσεις στα πολιτειακά νομοθετικά σώματα. Παράλληλα, σε διάφορες περιοχές θα διεξαχθούν εκλογές για τοπικές αρχές και δικαστικές θέσεις, καθώς και δημοψηφίσματα για ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη φορολογία, τα δικαιώματα στην άμβλωση και τους εκλογικούς κανόνες.

Το αποτέλεσμα δεν καθορίζει ποιος θα είναι πρόεδρος των ΗΠΑ, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο. Καθορίζει, όμως, ποιο κόμμα θα ελέγχει το Κογκρέσο για τα δύο τελευταία χρόνια της προεδρικής του θητείας, καθώς και ποιοι θα αναλάβουν σημαντικές πολιτικές και διοικητικές θέσεις στις πολιτείες.

Τι είναι οι ενδιάμεσες εκλογές και κάθε πότε διεξάγονται

Οι ενδιάμεσες εκλογές πραγματοποιούνται περίπου δύο χρόνια μετά την εκλογή ενός προέδρου και αποτελούν μια εκλογική διαδικασία κατά την οποία ανανεώνεται η σύνθεση του Κογκρέσου, αλλά και πολλών πολιτειακών και τοπικών αρχών.

Η ονομασία τους προκύπτει ακριβώς από τη χρονική στιγμή διεξαγωγής τους, καθώς βρίσκονται στη μέση της προεδρικής θητείας. Σε αντίθεση με τις προεδρικές εκλογές, οι ψηφοφόροι δεν επιλέγουν νέο πρόεδρο, αλλά αποφασίζουν για τη σύνθεση των νομοθετικών σωμάτων και για μια σειρά από άλλες αιρετές θέσεις.

Η εκλογική διαδικασία έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το αποτέλεσμα μπορεί να αλλάξει τον συσχετισμό δυνάμεων στο Κογκρέσο και να επηρεάσει τη δυνατότητα της εκάστοτε κυβέρνησης να προωθεί τη νομοθετική της ατζέντα.

Πώς λειτουργεί το Κογκρέσο των ΗΠΑ

Το Κογκρέσο αποτελεί το νομοθετικό σώμα των Ηνωμένων Πολιτειών και εδρεύει στην Ουάσιγκτον. Αποτελείται από δύο διαφορετικά σώματα, τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, τα οποία έχουν διακριτή σύνθεση και διαφορετικό τρόπο ανανέωσης των μελών τους.

Για να εγκριθεί ένας ομοσπονδιακός νόμος, απαιτείται η ψήφισή του και από τα δύο σώματα. Παράλληλα, το Κογκρέσο έχει σημαντικό ρόλο στην εποπτεία της εκτελεστικής εξουσίας, καθώς μπορεί να ελέγχει τις ενέργειες της κυβέρνησης.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Η Βουλή των Αντιπροσώπων αποτελείται από 435 μέλη. Οι βουλευτές εκλέγονται για δύο χρόνια, γεγονός που σημαίνει ότι όλες οι έδρες τίθενται σε διεκδίκηση κάθε φορά που πραγματοποιούνται ενδιάμεσες εκλογές.

Στην αναμέτρηση του Νοεμβρίου οι ψηφοφόροι θα επιλέξουν και τους 435 εκπροσώπους. Οι Ρεπουμπλικανοί καλούνται να υπερασπιστούν την οριακή πλειοψηφία τους, ενώ οι Δημοκρατικοί χρειάζονται καθαρό κέρδος τεσσάρων εδρών για να αναλάβουν τον έλεγχο του σώματος.

Η Γερουσία

Η Γερουσία αποτελείται από 100 μέλη, τα οποία έχουν εξαετή θητεία. Σε αντίθεση με τη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι έδρες της δεν ανανεώνονται όλες ταυτόχρονα. Η εκλογική διαδικασία είναι σταδιακή, με περίπου το ένα τρίτο των γερουσιαστών να τίθεται κάθε δύο χρόνια στην κρίση των ψηφοφόρων.

Στις συγκεκριμένες εκλογές θα ανανεωθούν συνολικά 35 έδρες. Οι 33 αφορούν την τακτική εκλογική διαδικασία, ενώ δύο είναι έκτακτες αναμετρήσεις στη Φλόριντα και το Οχάιο, εξαιτίας της πρόωρης διακοπής των αντίστοιχων θητειών.

Η σημερινή σύνθεση της Γερουσίας περιλαμβάνει 53 Ρεπουμπλικανούς και 47 Δημοκρατικούς και ανεξάρτητους γερουσιαστές που συνεργάζονται με τους Δημοκρατικούς. Για να αποκτήσουν οι τελευταίοι την πλειοψηφία, χρειάζονται καθαρό κέρδος τεσσάρων εδρών.

Σε περίπτωση που η σύνθεση διαμορφωθεί σε 50-50, καθοριστική γίνεται η ψήφος του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να κρίνει μια ισοψηφία. Σήμερα τη θέση αυτή κατέχει ο Ρεπουμπλικανός Τζέι Ντι Βανς.

Ποιες άλλες θέσεις κρίνονται στις κάλπες

Οι ενδιάμεσες εκλογές δεν περιορίζονται στην ανάδειξη των μελών του Κογκρέσου. Οι ψηφοφόροι συμμετέχουν επίσης σε μια ευρύτερη εκλογική διαδικασία, η οποία αφορά τις πολιτειακές και τοπικές αρχές.

Συγκεκριμένα, θα εκλεγούν 39 κυβερνήτες: 36 σε πολιτείες και τρεις σε αμερικανικές επικράτειες. Πρόκειται για θέσεις με σημαντικές αρμοδιότητες στη διαμόρφωση πολιτικής σε επίπεδο πολιτείας.

Παράλληλα, θα ανανεωθούν χιλιάδες έδρες στα πολιτειακά νομοθετικά σώματα. Οι συγκεκριμένες εκλογές έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα σώματα αυτά συμμετέχουν στη διαμόρφωση αποφάσεων για την εκπαίδευση, τη φορολογία, τα αναπαραγωγικά δικαιώματα και τις διαδικασίες ψηφοφορίας.

Στην ίδια εκλογική διαδικασία περιλαμβάνονται ακόμη θέσεις σε τοπικές αρχές, δικαστικές εκλογές και δημοψηφίσματα. Οι πολίτες καλούνται, μεταξύ άλλων, να τοποθετηθούν για ζητήματα φορολογίας, δικαιωμάτων στην άμβλωση και αλλαγών στους εκλογικούς κανόνες.

Πώς καθορίζεται ποιο κόμμα κερδίζει τον έλεγχο του Κογκρέσου

Το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών κρίνεται από την κατανομή των εδρών σε καθένα από τα δύο σώματα του Κογκρέσου. Η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία αποτελούν δύο ξεχωριστές εκλογικές μάχες, επομένως είναι δυνατόν διαφορετικά κόμματα να έχουν την πλειοψηφία στο καθένα.

Για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι 435 έδρες ανανεώνονται στο σύνολό τους. Αυτό σημαίνει ότι οι ψηφοφόροι σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες επιλέγουν τους εκπροσώπους τους και η συνολική κατανομή των εδρών καθορίζει ποιο κόμμα θα αποκτήσει την πλειοψηφία.

Στη Γερουσία, αντίθετα, η εκλογική διαδικασία αφορά μόνο τις έδρες που ανανεώνονται στον συγκεκριμένο εκλογικό κύκλο. Επειδή τα μέλη έχουν εξαετή θητεία και εκλέγονται σταδιακά, η συνολική ισορροπία εξαρτάται τόσο από τις νέες εκλογές όσο και από τις έδρες που δεν τίθενται σε διεκδίκηση.

Η διατήρηση ή η απώλεια της πλειοψηφίας έχει άμεσες συνέπειες στη λειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Εάν ένα κόμμα ελέγχει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, διαθέτει τη δυνατότητα να καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την πορεία των νομοθετικών πρωτοβουλιών στο συγκεκριμένο σώμα. Η Γερουσία, από την πλευρά της, έχει σημαντικό ρόλο στην έγκριση κυβερνητικών διορισμών.

Ειδικότερα, η Γερουσία εγκρίνει τους διορισμούς υπουργών, πρεσβευτών και ομοσπονδιακών δικαστών, συμπεριλαμβανομένων των υποψηφίων για το Ανώτατο Δικαστήριο. Η Βουλή των Αντιπροσώπων μπορεί να ξεκινήσει κοινοβουλευτικές έρευνες, να ζητήσει έγγραφα και να καλέσει κυβερνητικούς αξιωματούχους για καταθέσεις.

Πώς επηρεάζουν οι εκλογές τις πολιτείες

Οι εκλογές για τους κυβερνήτες και τα πολιτειακά νομοθετικά σώματα αποτελούν ξεχωριστό και σημαντικό μέρος της διαδικασίας. Οι συγκεκριμένες θέσεις επηρεάζουν αποφάσεις που αφορούν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, από την εκπαίδευση και τη φορολογία μέχρι την πρόσβαση στην άμβλωση και τη λειτουργία των εκλογών.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι αρμοδιότητες των πολιτειακών νομοθετικών σωμάτων στον καθορισμό των εκλογικών περιφερειών για το Κογκρέσο. Οι διαδικασίες διαφέρουν ανάλογα με την πολιτεία, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις οι εκλογικοί χάρτες καθορίζονται από τα πολιτειακά νομοθετικά σώματα, ενώ αλλού εμπλέκονται ανεξάρτητες επιτροπές ή δικαστικές αποφάσεις.

Οι εκλογικοί κανόνες αποτελούν επίσης σημαντικό πεδίο αντιπαράθεσης. Σε αρκετές πολιτείες που ελέγχονται από τους Ρεπουμπλικανούς έχουν εφαρμοστεί νέοι περιορισμοί σχετικά με τα έγγραφα ταυτοποίησης, την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους και την επιστολική ψήφο.

Οι υποστηρικτές των αλλαγών υποστηρίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται η ακεραιότητα της διαδικασίας. Οι επικριτές τους, ωστόσο, εκφράζουν την ανησυχία ότι οι περιορισμοί ενδέχεται να δυσκολέψουν τη συμμετοχή πολιτών που έχουν νόμιμο δικαίωμα ψήφου.

Ποιες είναι οι βασικές διαφορές μεταξύ των εκλογικών αναμετρήσεων

Η διαδικασία των ενδιάμεσων εκλογών περιλαμβάνει διαφορετικές κατηγορίες ψηφοφοριών, οι οποίες δεν έχουν όλες τον ίδιο ρόλο.

Εκλογές για τη Βουλή των Αντιπροσώπων: Ανανεώνονται και οι 435 έδρες, καθώς η θητεία των μελών διαρκεί δύο χρόνια.

Εκλογές για τη Γερουσία: Ανανεώνεται περίπου το ένα τρίτο των 100 εδρών, καθώς οι γερουσιαστές έχουν εξαετή θητεία. Στη συγκεκριμένη αναμέτρηση τίθενται σε διεκδίκηση 35 έδρες.

Εκλογές κυβερνητών: Οι πολίτες επιλέγουν τους κυβερνήτες σε 36 πολιτείες και τρεις αμερικανικές επικράτειες.

Εκλογές πολιτειακών νομοθετικών σωμάτων: Ανανεώνονται χιλιάδες θέσεις στα σώματα που διαμορφώνουν την πολιτική των πολιτειών.

Τοπικές και δικαστικές εκλογές: Οι ψηφοφόροι επιλέγουν εκπροσώπους τοπικών αρχών και δικαστικούς αξιωματούχους.

Δημοψηφίσματα: Σε διάφορες περιοχές τίθενται στην κρίση των πολιτών συγκεκριμένα ζητήματα, όπως η φορολογία, τα δικαιώματα στην άμβλωση και οι εκλογικοί κανόνες.

Τι συμβαίνει με την καταμέτρηση και την επικύρωση των αποτελεσμάτων

Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, ωστόσο η ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα είναι γνωστή η τελική εικόνα την ίδια νύχτα.

Ένας από τους παράγοντες που μπορούν να καθυστερήσουν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων είναι οι αμφίρροπες εκλογικές αναμετρήσεις, στις οποίες η διαφορά μεταξύ των υποψηφίων μπορεί να είναι πολύ μικρή.

Επιπλέον, κάθε πολιτεία εφαρμόζει διαφορετικούς κανόνες για την καταμέτρηση των πρόωρων και των επιστολικών ψήφων. Οι διαφοροποιήσεις αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν τον χρόνο ολοκλήρωσης της καταμέτρησης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Στη διαδικασία μπορεί επίσης να προκύψουν επανακαταμετρήσεις ή δικαστικές προσφυγές, οι οποίες να παρατείνουν την οριστικοποίηση της εκλογικής εικόνας.

Η διαδικασία ελέγχου της εγκυρότητας των εκλογών βρίσκεται επίσης υπό στενή παρακολούθηση. Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκονται ζητήματα που αφορούν την εγγραφή των ψηφοφόρων, τη χρήση προσωπικών δεδομένων και την επίσημη επικύρωση των αποτελεσμάτων.

Ανησυχίες έχουν εκφραστεί ακόμη για την αξιοποίηση στοιχείων από τις υπηρεσίες επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας σε έρευνες για εκλογική νοθεία, για τις προσπάθειες αλλαγής των κανόνων της επιστολικής ψήφου και για την πιθανή παρουσία ομοσπονδιακών παρατηρητών στα εκλογικά τμήματα.

Οι έλεγχοι και οι πιθανές αμφισβητήσεις δεν σταματούν με το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων. Οι οργανώσεις που υπερασπίζονται τα εκλογικά δικαιώματα παρακολουθούν επίσης το ενδεχόμενο πιέσεων σε τοπικούς αξιωματούχους κατά την επικύρωση των αποτελεσμάτων, μαζικών ενστάσεων για ψηφοδέλτια και δικαστικών διαφορών που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν ή να επηρεάσουν τη μεταβίβαση της εξουσίας.

Πότε ολοκληρώνεται η εκλογική διαδικασία

Η ψηφοφορία της 3ης Νοεμβρίου αποτελεί το βασικό στάδιο της εκλογικής διαδικασίας, όχι όμως απαραίτητα και τη στιγμή κατά την οποία θα είναι οριστικά γνωστή η σύνθεση του Κογκρέσου.

Οι αμφίρροπες αναμετρήσεις, η καταμέτρηση των πρόωρων και επιστολικών ψήφων, οι ενδεχόμενες επανακαταμετρήσεις και οι δικαστικές προσφυγές μπορούν να παρατείνουν την ανακοίνωση και την επικύρωση των αποτελεσμάτων.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα είναι γνωστή η νέα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, καθώς και οι εκλεγμένοι κυβερνήτες και εκπρόσωποι των πολιτειακών και τοπικών αρχών. Με βάση τα αποτελέσματα θα καθοριστεί ποιο κόμμα θα ελέγχει τα δύο σώματα του Κογκρέσου κατά την τελευταία διετία της προεδρίας Τραμπ.