Σε αμήχανη θέση βρέθηκε ο βασιλιάς Κάρολος κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής για την 45η επέτειο της ανεξαρτησίας της Αντίγκουα, όταν ξέσπασε ξαφνική βροχή και χρειάστηκε να περιμένει αρκετή ώρα μέχρι να του φέρουν μια ομπρέλα.

Σε πλάνα από την τελετή, ο βασιλιάς Κάρολος εμφανίζεται να κινεί τα χέρια σαν να αναρωτιέται «Πού είναι η ομπρέλα μου;». Την ίδια στιγμή, προβληματισμένος φαίνεται και ο εκπρόσωπος της Αντίγκουα που στέκεται δίπλα του.

Το απρόοπτο σημειώθηκε την ώρα που ακούγονταν οι εθνικοί ύμνοι στο γήπεδο κρίκετ Sir Vivian Richards.

☔👑 Royal Grumble: King Charles Visibly FURIOUS As Queen Camilla Gets The Only Umbrella 70 years of royal training, reduced to a toddler meltdown over a drizzle. The scenes unfolded during Antigua and Barbuda’s 45th Independence Day parade. https://t.co/vUIwsMB4MW — RT_India (@RT_India_news) November 2, 2026

Η Καμίλα είχε ήδη λάβει μια διάφανη ομπρέλα και κατευθυνόταν στις θέσεις της βασιλικής οικογένειας, ενώ ο Κάρολος παρέμενε χωρίς προστασία, μέχρι τη στιγμή που ο ταγματάρχης, Μπεν Ρίγκμπι, έσπευσε να του παραδώσει μια ομπρέλα.

King Charles appears furious as he gets caught in the rain and repeatedly tells staff to give him an umbrella. “Where’s the umbrella?!” The King appeared upset during a heavy downpour in Antigua and Barbuda’s 45th Independence Day with Camilla walking off after she was handed an umbrella. — Oli London (@OliLondonTV) November 2, 2026

Όπως ανέφερε αργότερα η Telegraph, η καθυστέρηση στην παράδοση της ομπρέλας οφειλόταν στο επίσημο πρωτόκολλο της Αντίγκουα, σύμφωνα με το οποίο όλοι οι παρευρισκόμενοι οφείλουν να παραμένουν ακίνητοι και σιωπηλοί όσο ακούγεται ο εθνικός ύμνος.

Η δυνατή βροχή διήρκεσε περίπου πέντε λεπτά και στη συνέχεια το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων συνεχίστηκε κανονικά. Μάλιστα, λίγο αργότερα, ο βασιλιάς Κάρολος αντιμετώπισε με χιούμορ το περιστατικό, λέγοντας στον πρωθυπουργό της Αντίγκουα: «Το κοστούμι μου είναι έτοιμο να βγάλει νεροκάρδαμο».