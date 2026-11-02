Κάπου 525 τόνοι στρατιωτικού εξοπλισμού του ΟΗΕ αναχώρησαν χθες Κυριακή από τη Δομινικανή Δημοκρατία προς την Αϊτή, όπου θα αξιοποιηθούν για την υποστήριξη διεθνούς αποστολής στην οποία έχει ανατεθεί να καταπολεμήσει τις συμμορίες που τη λυμαίνονται, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών στο Σάντο Ντομίνγκο.

Η οχηματοπομπή περιλαμβάνει «εμπορευματοκιβώτια, οχήματα και όλων των ειδών τον στρατιωτικό εξοπλισμό», ανέφερε η βοηθός Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ Ντανιέλα Κρόσλακ, ευχαριστώντας τη Δομινικανή Δημοκρατία για την υποστήριξη της στην μεταφορά του υλικού από το λιμάνι Αΐνα.

Η Αϊτή, η φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου, βιώνει για ατελείωτα χρόνια πολυδιάστατη κρίση, πολιτική, οικονομική και ασφαλείας, ωστόσο η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά πρόσφατα, με συμμορίες να πολλαπλασιάζουν τις δολοφονίες, τις απαγωγές, τους βιασμούς, τις εξαναγκαστικές στρατολογήσεις ανηλίκων.

Το 2025, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έδωσε πράσινο φως στη Δύναμη Καταστολής Συμμοριών (ΔΚΣ), που αναμενόταν να φτάσει φέτος τους 5.500 στρατιωτικούς και τους 50 πολιτικούς υπαλλήλους. Ωστόσο βρίσκεται πολύ πίσω από την επίτευξη του στόχου, καθώς δυσκολεύεται να εξασφαλίσει συνεισφορές.

Τον Σεπτέμβριο, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ παρέτεινε την εντολή της για έξι μήνες. Τις τελευταίες ημέρες, το Σαλβαδόρ ανέπτυξε 2.000 στρατιωτικούς, επίσημα στο πλαίσιο των επιχειρήσεων για τον εντοπισμό τεσσάρων συντηρητών ελικοπτέρων που απήχθησαν από μέλη συμμορίας.

Η Δομινικανή Δημοκρατία, που μοιράζεται με την Αϊτή το ίδιο νησί, έθεσε λιμάνι της στη διάθεση του ΟΗΕ και προσφέρθηκε να παρέχει επιμελητειακή υποστήριξη για την παράδοση αυτών των 525 τόνων στρατιωτικού υλικού, που προήλθε από το Μπανγκλαντές και χρηματοδοτήθηκε από τη Γερμανία.

Η σχέση της δομινικανής κυβέρνησης με τον γείτονά της, την Αϊτή, είναι εξαιρετικά τεταμένη και τη χειροτέρεψε η αντιμεταναστευτική πολιτική του προέδρου της δεξιάς Λουίς Αμπιναδέρ, ο οποίος διέταξε να υψωθεί τείχος μήκους 380 χιλιομέτρων κατά μήκος των συνόρων, για να εμποδίζεται η είσοδος Αϊτινών χωρίς χαρτιά.