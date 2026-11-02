Την ενοχή της σε υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου παραδέχτηκε πρώην δασκάλα δημοτικού σχολείου στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, η οποία απέκτησε παιδί με έναν μαθητή της, όταν εκείνος ήταν μόλις 13 ετών.

Η 36χρονη, Λόρα Κάρον, αναμένεται να τιμωρηθεί με πέντε χρόνια φυλάκισης, βάσει της συμφωνίας που έκανε με τις δικαστικές αρχές, παραδεχόμενη την ενοχή της. Εντύπωση προκαλεί, ωστόσο, το γεγονός ότι ο νεαρός, ο οποίος σήμερα είναι περίπου 21 ετών, εξακολουθεί να την υπερασπίζεται, υποστηρίζοντας ότι εκείνος ήταν που έκανε την πρώτη κίνηση για να ξεκινήσει η σχέση τους.

Η Κάρον εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου της κομητείας Κέιπ Μέι και, στις 28 Οκτωβρίου, δήλωσε ένοχη για το αδίκημα δεύτερου βαθμού της έκθεσης της ευημερίας ανηλίκου σε κίνδυνο μέσω σεξουαλικής συμπεριφοράς. Η εξέλιξη αυτή ανακοινώθηκε στις 30 Οκτωβρίου από τον εισαγγελέα της κομητείας, Τζέφρι Χ. Σάδερλαντ.

Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, η υπόθεση αφορά σεξουαλική σχέση που φέρεται να είχε αναπτύξει η πρώην εκπαιδευτικός με τον μαθητή της, η οποία ξεκίνησε το 2016, όταν εκείνος ήταν μόλις 11 ετών, και συνεχίστηκε έως το 2020. Η Κάρον τον είχε γνωρίσει όταν δίδασκε στην πέμπτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου Middle Township, όπου φοιτούσε μαζί με τον αδελφό του.

Μάλιστα, η σχέση της με την οικογένεια του αγοριού ήταν ιδιαίτερα στενή. Σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, τα παιδιά περνούσαν συχνά χρόνο στο σπίτι της, ενώ ο ανήλικος και τα αδέλφια του φέρεται να διέμεναν εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η υπόθεση πήρε ακόμα πιο σοβαρή διάσταση όταν αποκαλύφθηκε ότι η Κάρον είχε μείνει έγκυος από τον μαθητή, όταν εκείνος ήταν 13 ετών, και το 2019 γέννησε ένα κορίτσι.

Πώς έγινε η αποκάλυψη

Για αρκετά χρόνια, η υπόθεση παρέμενε άγνωστη στις Αρχές, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024, όταν ο πατέρας του νεαρού παρατήρησε σε φωτογραφία που είχε αναρτηθεί στο Facebook την έντονη ομοιότητα ανάμεσα στο παιδί της πρώην δασκάλας και μέλη της δικής του οικογένειας.

Η παρατήρηση αυτή οδήγησε στην αποκάλυψη της υπόθεσης και στην έναρξη της έρευνας. Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης, οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν και μαρτυρίες από τα αδέλφια του αγοριού. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν σε δικαστικά έγγραφα και δημοσιεύματα, ο αδελφός του φέρεται να είχε γίνει μάρτυρας περιστατικού σεξουαλικής κακοποίησης ενώ εκείνος κοιμόταν, ενώ η αδελφή του περιέγραψε περιστατικό κατά το οποίο ξύπνησε και διαπίστωσε ότι ο αδελφός της βρισκόταν στο κρεβάτι της Κάρον.

Η πρώην εκπαιδευτικός συνελήφθη στις 15 Ιανουαρίου 2025 και αρχικά αντιμετώπισε κατηγορίες για διακεκριμένη σεξουαλική επίθεση, σεξουαλική επίθεση και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Τον Ιούνιο του ίδιου έτους, οι κατηγορίες παραπέμφθηκαν σε σώμα ενόρκων, το οποίο αποφάσισε την απαγγελία τους.

Ο νεαρός την υπερασπίζεται και ζητά να αποσυρθούν οι κατηγορίες

Παρά τις καταγγελίες και τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ερευνητές, ο νεαρός έχει εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στην πρώην δασκάλα του, επιμένοντας ότι η σχέση τους ξεκίνησε με δική του πρωτοβουλία.

«Πρέπει να αποσύρουν όλες τις κατηγορίες. Δεν με παρέσυρε, δεν με βίασε, δεν με χειραγώγησε. Εκείνη ποτέ δεν ξεκίνησε τίποτα», είχε δηλώσει στην Daily Mail, προσθέτοντας: «Εγώ ξεκίνησα τα πάντα. Αν εξαρτιόταν από μένα, δεν θα βρισκόταν στη φυλακή».

Οι δηλώσεις του έχουν προκαλέσει συζήτηση γύρω από την υπόθεση. Ωστόσο, η θέση του νεαρού δεν αναιρεί τη σοβαρότητα των πράξεων που περιγράφονται στη δικογραφία, καθώς κατά τον χρόνο έναρξης της σχέσης ήταν παιδί και η Κάρον είχε την ιδιότητα της εκπαιδευτικού του.

Αντιμέτωπη με πενταετή φυλάκιση και απώλεια της άδειας διδασκαλίας

Βάσει της συμφωνίας αποδοχής ενοχής, η Κάρον αντιμετωπίζει ποινή πέντε ετών σε κρατική φυλακή του Νιου Τζέρσεϊ. Παράλληλα, θα υποχρεωθεί να παραδώσει την άδεια διδασκαλίας της και να αποκλειστεί από κάθε μελλοντική θέση στον δημόσιο τομέα. Ωστόσο, η σχετικά ήπια ποινή που προβλέπει η συμφωνία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με την οικογένεια του νεαρού να εκφράζει τη δυσαρέσκειά της και να χαρακτηρίζει την ποινή ανεπαρκή.

Πριν από την επιβολή της ποινής, θα υποβληθεί σε αξιολόγηση στο Adult Diagnostic and Treatment Center στο Άβενελ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η συμπεριφορά της χαρακτηρίζεται επαναλαμβανόμενη ή καταναγκαστική. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ενδέχεται να επηρεάσει τη δικαστική μεταχείρισή της.

Επιπλέον, μετά την έκτιση της ποινής της, θα πρέπει να εγγραφεί στο μητρώο παραβατών σεξουαλικών αδικημάτων βάσει του νόμου Μέγκαν, ενώ θα τεθεί υπό καθεστώς επιτήρησης υπό όρους για το υπόλοιπο της ζωής της.

Η ανακοίνωση της ενοχής της Κάρον έγινε από τον εισαγγελέα, Τζέφρι Σάδερλαντ, ο οποίος είχε επισημάνει κατά την εξέλιξη της υπόθεσης ότι οι εκπαιδευτικοί κατέχουν μια θέση που βασίζεται στην εμπιστοσύνη και ότι οι καταγγελίες συνιστούν σοβαρή παραβίασή της.

Η ανακοίνωση της ποινής της έχει προγραμματιστεί για τις 8 Ιανουαρίου 2027, ενώ μέχρι τότε αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη αξιολόγησή της.