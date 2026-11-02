Με υψηλές προσδοκίες προσέρχεται το Δημοκρατικό Κόμμα στις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, καθώς μια σειρά από παράγοντες φαίνεται να ευνοεί την εκλογική του πορεία. Η ιστορικά χαμηλή δημοτικότητα του Ρεπουμπλικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, η δυσαρέσκεια των Αμερικανών για την αύξηση του κόστους των τροφίμων και των λογαριασμών, αλλά και οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων μηνών δημιουργούν προσδοκίες για μια ιδιαίτερα θετική βραδιά για τους Δημοκρατικούς την Τρίτη.

Σύμφωνα με τις έρευνες της κοινής γνώμης, οι υποψήφιοι του Δημοκρατικού Κόμματος προηγούνται σε αρκετές περισσότερες από τις 218 έδρες που απαιτούνται για να ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, του κάτω σώματος του αμερικανικού Κογκρέσου. Παράλληλα, στις κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις για τη Γερουσία, οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται ισόπαλοι ή έχουν μικρό προβάδισμα.

Χαρακτηριστική είναι πρόσφατη δημοσκόπηση των New York Times, σύμφωνα με την οποία η εκλογική αναμέτρηση στη Νότια Καρολίνα, μια πολιτεία όπου ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επικρατήσει με διαφορά 18 ποσοστιαίων μονάδων το 2024, εμφανίζεται ισόπαλη. Την ίδια στιγμή, πρόσφατες έρευνες αμερικανικών μέσων δείχνουν ότι οι Δημοκρατικοί προηγούνται στο Τέξας, το Κάνσας και το Μέιν.

Το βασικό ερώτημα, ωστόσο, είναι κατά πόσο οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν με ακρίβεια τις πραγματικές διαθέσεις των ψηφοφόρων.

Τα λάθη των δημοσκοπήσεων και οι εκλογικές εκπλήξεις του παρελθόντος

Η πρόσφατη πολιτική ιστορία των ΗΠΑ είναι γεμάτη παραδείγματα δημοσκοπήσεων που έπεσαν έξω, ακόμη και όταν πραγματοποιήθηκαν λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε συγκεντρώσει περισσότερες ψήφους από όσες προέβλεπαν οι έρευνες τόσο στις προεδρικές εκλογές του 2016 όσο και σε εκείνες του 2024, τις οποίες κέρδισε. Αντίθετα, η οριακή ήττα του το 2020 από τον Δημοκρατικό, Τζο Μπάιντεν, ήρθε έπειτα από μια σειρά δημοσκοπήσεων που προέβλεπαν πολύ πιο άνετη επικράτηση του αντιπάλου του.

Ανάλογες αποκλίσεις καταγράφηκαν και μέσα στην τρέχουσα χρονιά. Οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι ο Δημοκρατικός, Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ, ήταν έτοιμος να επικρατήσει με διψήφια διαφορά στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν. Τελικά, η διαφορά περιορίστηκε στη μία ποσοστιαία μονάδα. Στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών στο Ουισκόνσιν για την ανάδειξη υποψηφίου κυβερνήτη, ο υποψήφιος που προηγούνταν στις δημοσκοπήσεις με διαφορά που πλησίαζε τις 20 μονάδες ηττήθηκε για κλάσμα της ποσοστιαίας μονάδας.

Ο Κλίφορντ Γιανγκ, πρόεδρος της Ipsos Public Affairs, εταιρείας που πραγματοποιεί έρευνες πολιτικής και αγοράς, εξηγεί ότι η διεξαγωγή δημοσκοπήσεων έχει γίνει δυσκολότερη τα τελευταία χρόνια. Όπως επισημαίνει, οι εταιρείες δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να προσεγγίσουν τους Αμερικανούς, καθώς εγκαταλείπουν τα σταθερά τηλέφωνα και χρησιμοποιούν συστήματα φιλτραρίσματος των κλήσεων. Επιπλέον, ακόμη και όσοι τελικά δέχονται να επικοινωνήσουν μαζί τους εμφανίζονται λιγότερο πρόθυμοι να συμμετάσχουν στις έρευνες.

«Οι συντηρητικοί, ιδιαίτερα εκείνοι που βρίσκονται στην άκρα δεξιά, είναι από τη φύση τους πολύ πιο αντισυστημικοί. Δεν συμμετέχουν σε τίποτα. Μισούν το σύστημα. Αυτή είναι η πρόκληση», αναφέρει ο Γιανγκ.

Εάν οι Ρεπουμπλικανοί ψηφοφόροι υποεκπροσωπούνται συστηματικά στις δημοσκοπήσεις και οι εταιρείες δεν λαμβάνουν υπόψη αυτή την παράμετρο κατά τη δημιουργία των εκλογικών μοντέλων τους, τότε τα αποτελέσματα ενδέχεται να εμφανίζουν μεγαλύτερη υποστήριξη προς τους Δημοκρατικούς από την πραγματική.

Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους έχει γίνει δυσκολότερη η πρόβλεψη της σύνθεσης του εκλογικού σώματος, όπως αναφέρει το BBC.

Μία από τις εξηγήσεις για την καλύτερη απόδοση του Ντόναλντ Τραμπ σε προηγούμενες προεδρικές εκλογές είναι ότι οι υποστηρικτές του, πολλοί από τους οποίους δεν συνήθιζαν να ψηφίζουν τακτικά, προσήλθαν στις κάλπες σε πολύ μεγαλύτερους αριθμούς από όσους είχαν υπολογίσει οι δημοσκόποι.

Αυτή η απρόβλεπτη συμπεριφορά αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που οδήγησαν στις σημαντικές αστοχίες των δημοσκοπήσεων τα τελευταία χρόνια, ακόμη και όταν οι αποκλίσεις στις περισσότερες αξιόπιστες έρευνες περιορίζονταν σε λίγες ποσοστιαίες μονάδες.

Σε μια εκλογική αναμέτρηση με μικρές διαφορές, ωστόσο, ακόμη και αυτές οι λίγες μονάδες μπορούν να καθορίσουν εάν ένας υποψήφιος θα κερδίσει ή θα ηττηθεί. Και φέτος, αρκετές από τις κρίσιμες αναμετρήσεις για τη Γερουσία κρίνονται μέσα σε αυτά τα στενά περιθώρια.

Γιατί οι δημοσκοπήσεις των ενδιάμεσων εκλογών θεωρούνται πιο αξιόπιστες

Τα τελευταία χρόνια, οι δημοσκοπήσεις για τις γενικές ενδιάμεσες εκλογές έχουν αποδειχθεί πιο ακριβείς. Ένας από τους λόγους είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διαθέτει μια ιδιαίτερη ικανότητα να κινητοποιεί Αμερικανούς που αισθάνονται απογοητευμένοι από το πολιτικό σύστημα, δεν συμμετείχε προσωπικά στην εκλογική αναμέτρηση.

Το 2022, οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να διαψεύσουν τις παραδοσιακές εκτιμήσεις και να αποφύγουν μια συντριπτική εκλογική ήττα, παρά τα χαμηλά ποσοστά αποδοχής του τότε προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Τελικά, το κόμμα έχασε τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, αλλά με μικρή διαφορά, ενώ διατήρησε τον έλεγχο της Γερουσίας των ΗΠΑ.

Παρότι τα αποτελέσματα των φετινών προκριματικών εκλογών προκάλεσαν μεγαλύτερες εκπλήξεις, ο Κλίφορντ Γιανγκ υπογραμμίζει ότι οι συγκεκριμένες εκλογικές διαδικασίες χαρακτηρίζονταν ανέκαθεν από αστάθεια. Όπως εξηγεί, οι ψηφοφόροι των προκριματικών εκλογών είναι πιθανότερο να αποφασίσουν την τελευταία στιγμή, επομένως τα αποτελέσματα αυτά δεν θα πρέπει να θεωρούνται απαραίτητα ένδειξη ότι οι τρέχουσες δημοσκοπήσεις για τις γενικές εκλογές είναι λανθασμένες.

Οι λόγοι που μπορεί να περιορίσουν την εκλογική επιτυχία των Δημοκρατικών

Παραδοσιακά, το κόμμα του προέδρου των ΗΠΑ αντιμετωπίζει δυσκολίες στις ενδιάμεσες εκλογές. Ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα των τελευταίων ετών καταγράφηκε το 2010, όταν οι Ρεπουμπλικανοί κέρδισαν περισσότερες από 60 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων και ενίσχυσαν τη θέση τους στη Γερουσία.

Η εκλογική τους επιτυχία ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική οικονομία προσπαθούσε να ανακάμψει από τη χρηματοπιστωτική κρίση, ενώ οι συντηρητικοί εξέφραζαν έντονες ανησυχίες για τις μεταρρυθμίσεις του προέδρου Μπαράκ Ομπάμα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Οι δημοσκοπήσεις προέβλεπαν ήττα των Δημοκρατικών, αλλά όχι σε τέτοια έκταση.

Αυτή τη φορά οι πολιτικοί ρόλοι έχουν αντιστραφεί, καθώς οι Δημοκρατικοί βρίσκονται στην αντιπολίτευση και η οικονομία αποτελεί βασικό ζήτημα για τους ψηφοφόρους. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους το Δημοκρατικό Κόμμα ενδέχεται να μην έχει τόσο καλή εκλογική βραδιά όσο θα υπέθετε κανείς με βάση την ιστορική εμπειρία ή τις χαμηλές επιδόσεις του Ντόναλντ Τραμπ στις δημοσκοπήσεις αποδοχής.

Πρώτον, μεγάλο μέρος των περιοχών όπου θα δοθούν οι σημαντικότερες εκλογικές μάχες είχε κατακτηθεί με ευκολία από τον Τραμπ στις προεδρικές εκλογές μόλις δύο χρόνια νωρίτερα. Πρόκειται, επομένως, για ένα εκλογικό περιβάλλον που ευνοεί τους Ρεπουμπλικανούς.

Δεύτερον, οι αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια στα εκλογικά όρια των περιφερειών για τη Βουλή των Αντιπροσώπων έχουν περιορίσει τον αριθμό των εδρών που περνούν από το ένα κόμμα στο άλλο.

Τρίτον, η βαθύτερη πόλωση της αμερικανικής κοινωνίας έχει μειώσει τον αριθμό των ψηφοφόρων που μετακινούνται μεταξύ των δύο κομμάτων. Ορισμένοι ειδικοί περιγράφουν πλέον το εκλογικό σώμα ως παγιωμένο.

Ένας ακόμη παράγοντας είναι το οικονομικό πλεονέκτημα που διαθέτουν οι Ρεπουμπλικανοί, το οποίο τους έχει επιτρέψει να δαπανήσουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για διαφημιστικές εκστρατείες επίθεσης στους πολιτικούς αντιπάλους τους κατά τις τελευταίες εβδομάδες πριν από τις εκλογές.

Πώς μπορούν να διαβαστούν σωστά οι δημοσκοπήσεις

Τα εκλογικά μοντέλα των δημοσκοπικών εταιρειών προσπαθούν να αποτυπώσουν τις μεταβαλλόμενες συνθήκες που επηρεάζουν την εκλογική συμπεριφορά. Μια καλά σχεδιασμένη δημοσκόπηση λαμβάνει υπόψη της και τους παράγοντες που ενδέχεται να περιορίσουν την αξιοπιστία της.

Κάθε μεμονωμένη έρευνα έχει ένα ενσωματωμένο περιθώριο σφάλματος, δηλαδή ένα στατιστικό επίπεδο αβεβαιότητας που εξαρτάται από το μέγεθος του δείγματος σε σύγκριση με το σύνολο του πληθυσμού. Για τον λόγο αυτό, η αξιολόγηση του μέσου όρου πολλών δημοσκοπήσεων μπορεί να προσφέρει ακριβέστερη εικόνα από την εξέταση μιας μεμονωμένης έρευνας.

Αυτή τη στιγμή, ακόμη και εάν ληφθούν υπόψη οι αποκλίσεις που παρατηρήθηκαν στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές, οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να δείχνουν ότι οι Δημοκρατικοί είναι πιθανό να έχουν μια καλή εκλογική βραδιά στις 3 Νοεμβρίου.

Οι αστοχίες, άλλωστε, μπορούν να λειτουργήσουν και προς τις δύο κατευθύνσεις. Στις πολιτειακές και ειδικές εκλογές της περασμένης χρονιάς, οι Δημοκρατικοί ξεπέρασαν τις προβλέψεις των περισσότερων δημοσκοπήσεων, καθώς οι δικοί τους ψηφοφόροι προσήλθαν στις κάλπες σε απροσδόκητα μεγαλύτερους αριθμούς.

Παράλληλα, η εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ να πραγματοποιεί προεκλογικές συγκεντρώσεις τις τελευταίες ημέρες της εκστρατείας σε πολιτείες τις οποίες είχε κερδίσει με άνεση το 2024 έχει ενισχύσει τις προσδοκίες των Δημοκρατικών. Οι ίδιοι εκτιμούν ότι οι εσωτερικές δημοσκοπήσεις των Ρεπουμπλικανών ενδέχεται να δείχνουν πως οι συντηρητικοί υποψήφιοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Ωστόσο, παραμένει πάντα το ενδεχόμενο οι ψηφοφόροι να αλλάξουν γνώμη μέχρι και την ημέρα των εκλογών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι μετατοπίσεις της τελευταίας στιγμής μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες μιας εκλογικής αναμέτρησης. Υπάρχουν επίσης αναποφάσιστοι ψηφοφόροι, οι οποίοι εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος σε πολλές από τις συγκεκριμένες αναμετρήσεις και ενδέχεται τελικά να κινηθούν μαζικά προς την ίδια κατεύθυνση.

Η αβεβαιότητα θα αποτελεί πάντοτε μέρος των δημοσκοπήσεων και η σωστή διαχείρισή της είναι μια διαδικασία που συνδυάζει την επιστήμη με την εμπειρία.

«Πιστεύω ότι κάνουμε καλύτερη δουλειά», αναφέρει ο Κλίφορντ Γιανγκ, προσθέτοντας: «Αλλά ένα μέρος του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε πάντα δεν αφορά μόνο τους δημοσκόπους. Έχει να κάνει και με το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους. Και οι άνθρωποι δεν είναι εύκολοι».