Εφαρμογή η οποία διανέμει προειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνα των Ουκρανών πολιτών για ρωσικές αεροπορικές επιδρομές υπέστη κυβερνοπειρατεία χθες Κυριακή το βράδυ, έκανε γνωστό η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας.

Εστάλησαν ψευδή μηνύματα, τα οποία έκαναν λόγο για απειλή πληγμάτων με πυρηνικά και με χημικά όπλα, σημείωσε η πηγή αυτή.

«Είναι πιθανό η εφαρμογή “Air Alert” να υπέστη πειρατεία (από τον εχθρό). Δεν υπάρχει ραδιολογική απειλή», τόνισε η ουκρανική ΠΑ μέσω Telegram.

Η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων από την πλευρά της παρότρυνε τους πολίτες να μην ακολουθούν υπερσυνδέσεις κειμένου από άγνωστους αποστολείς και να μην διαδίδουν πληροφορίες που δεν είναι επιβεβαιωμένες.

Τα ψευδή μηνύματα αναφέρονταν, πέρα από απειλές για χρήση πυρηνικών και χημικών όπλων, σε απειλή οδομαχιών. Άλλο μήνυμα έκανε λόγο για χρήση του ρωσικού υπερηχητικού πυραύλου Αρέσνικ.

Το πρόβλημα φάνηκε να επιλύεται αργότερα.

Το Υπουργείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Ουκρανίας ανέφερε ωστόσο ότι η εφαρμογή συνέχιζε να μη λειτουργεί αλλά υπήρχαν άλλοι τρόποι έγκαιρης προειδοποίησης του πληθυσμού, ιδίως οι σειρήνες.

Παράλληλα, εφαρμογή του ρωσικού Υπουργείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων υπέστη κυβερνοεπίθεση, που οδήγησε επίσης στην αποστολή ψευδών μηνυμάτων στους πολίτες, μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Δεν είναι σαφές ως αυτό το στάδιο εάν τα δύο συμβάντα συνδέονται.