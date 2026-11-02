Σοκ προκαλούν οι τελευταίες συνομιλίες του πληρώματος ενός ιδιωτικού αεροσκάφους Learjet 60 με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή του στη Φλόριντα, που στοίχισε τη ζωή και στους εννέα επιβαίνοντες.

«Θεέ μου, δεν έχουμε άλλο χρόνο», ακούγεται να φωνάζει μια γυναίκα από το πλήρωμα, καθώς το αεροσκάφος χάνει ανεξέλεγκτα ύψος και κατευθύνεται προς το έδαφος.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (1/11), περίπου στις 12:50 τοπική ώρα, όταν το Learjet 60 συνετρίβη κοντά σε συγκρότημα προκατασκευασμένων κατοικιών στην περιοχή Γκρίνακρες της κομητείας Παλμ Μπιτς.

Haunting final message from Learjet as it plummeted in Florida with 9 aboard: ‘We’re out of time’ https://t.co/cUZgz87QlO https://t.co/e8v7NptkNa — New York Post (@nypost) November 1, 2026

Όπως αναφέρει η New York Post, το ιδιωτικό αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Όστιν του Τέξας με προορισμό το αεροδρόμιο North Eleuthera στις Μπαχάμες. Σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, και οι εννέα άνθρωποι που επέβαιναν στο αεροσκάφος έχασαν τη ζωή τους.

🚨 HOLY CRAP! Dashcam video from just FEET AWAY shows the moment a Learjet 60 crashed in Palm Beach County, Florida These folks are SUPER lucky to be alive. Just INSANE. https://t.co/99yQRaETXQ — Nick Sortor (@nicksortor) November 1, 2026

«Θα συντριβούμε στο έδαφος» – Οι τελευταίες δραματικές συνομιλίες

Σύμφωνα με ηχητικό από τις επικοινωνίες με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, που δημοσιοποιήθηκε μετά την τραγωδία, η πιλότος είχε αρχικά αναφέρει μέτριες αναταράξεις και την παρουσία πάγου στο αεροσκάφος, χαρακτηρίζοντας ωστόσο την κατάσταση διαχειρίσιμη. Λίγες στιγμές αργότερα, η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά και το πλήρωμα εξέπεμψε σήμα κινδύνου. «Χάνουμε ύψος με ρυθμό 8.000 ποδιών… Mayday, mayday! Κατεβαίνουμε με 10.000 πόδια το λεπτό», ακούγεται να λέει η πιλότος. Στη συνέχεια, ενημερώνει τον ελεγκτή ότι το αεροσκάφος έχει αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα και πλέον χάνει ύψος με ρυθμό 20.000 ποδιών το λεπτό. «Θα συντριβούμε στο έδαφος», προειδοποιεί έντρομη. «Είμαι εδώ μαζί σας, μιλήστε μου», της απαντά ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας, προσπαθώντας να διατηρήσει την επικοινωνία.

Η τελευταία αναφορά από το πιλοτήριο είναι ακόμη πιο δραματική: «Κατεβαίνουμε με 22.000 πόδια το λεπτό και έχουμε πάρει κλίση 60 μοιρών. Κοίτα έξω!».

Ακολουθεί η σπαρακτική κραυγή: «Θεέ μου, δεν έχουμε άλλο χρόνο», πριν διακοπεί οριστικά η επικοινωνία. Βίντεο που καταγράφηκαν από αυτόπτες μάρτυρες δείχνουν το αεροσκάφος να πέφτει σχεδόν κατακόρυφα και να εκρήγνυται κατά την πρόσκρουσή του στο έδαφος, δημιουργώντας μια τεράστια πύρινη σφαίρα.

Η σύγκρουση ήταν τόσο ισχυρή, ώστε, σύμφωνα με μαρτυρία που επικαλείται το Aviation 24/7, ο θόρυβος «έμοιαζε με πύραυλο». Το αεροσκάφος φέρεται να χτύπησε δέντρο και να παρέσυρε καλώδια ηλεκτροδότησης, ενώ στο σημείο δημιουργήθηκε μεγάλος κρατήρας.

Οι εικόνες από την περιοχή δείχνουν τα συντρίμμια του Learjet 60 κοντά σε κατοικίες, με τις αρχές να προχωρούν στην απομάκρυνση εκατοντάδων κατοίκων για λόγους ασφαλείας. Το σημείο της συντριβής βρίσκεται περίπου 14 χιλιόμετρα από το Μαρ-α-Λάγκο, την κατοικία του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα. Σύμφωνα με το CNN, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναχωρήσει από κοντινό αεροδρόμιο περισσότερο από μία ώρα πριν από το δυστύχημα.

Το Learjet 60, με αριθμό νηολογίου N722BD, ήταν καταχωρισμένο στην εταιρεία LR60271 LLC, με έδρα το Ντέλαγουερ. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί τι προκάλεσε την απότομη και ανεξέλεγκτη κάθοδο του αεροσκάφους, ενώ δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες αναφορές για θύματα στο έδαφος.