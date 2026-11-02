Τουρκική πρόταση για περιορισμένη εκεχειρία στη Μαύρη Θάλασσα εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ παράλληλα οι ίδιες προωθούν νέο γύρο συνομιλιών με τη Ρωσία και την Ουκρανία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η τουρκική πρόταση επικεντρώνεται στην ασφαλή ναυσιπλοΐα και στη μεταφορά σιτηρών, χωρίς να προϋποθέτει συνολική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Η Άγκυρα επιδιώκει να αξιοποιήσει την πρωτοβουλία για να ενισχύσει τον διαμεσολαβητικό της ρόλο, ενώ οι ΗΠΑ διατηρούν την πρωτοβουλία των ευρύτερων ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Την ύπαρξη της τουρκικής πρότασης επιβεβαίωσε το Σάββατο ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, μετά τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της G20 στην Ατλάντα. Όπως αποκάλυψε, οι ΗΠΑ εξετάζουν προτάσεις που τους διαβίβασε η Τουρκία πριν από μία ή δύο εβδομάδες, με αντικείμενο την ασφαλή διακίνηση σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

Ο Ρούμπιο απέφυγε, ωστόσο, να δημιουργήσει προσδοκίες για επικείμενη συμφωνία. Διευκρίνισε ότι καταγράφεται αυξανόμενο ενδιαφέρον από χώρες της διεθνούς κοινότητας να αναλάβουν ρόλο εγγυητή ή διευκόλυνσης μιας περιορισμένης συμφωνίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει διαμορφωθεί δυναμική που οδηγεί στην επίτευξή της. Ανέφερε μάλιστα ότι, εκτός από την Τουρκία, και η Ινδία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να καταθέσει προτάσεις.

Συνάντηση Ερντογάν–Ζελένσκι στην Κωνσταντινούπολη

Σχεδόν ταυτόχρονα με τις δηλώσεις Ρούμπιο, ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποδεχόταν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο προεδρικό γραφείο στο ανάκτορο Ντολμάμπαχτσε της Κωνσταντινούπολης, όπου συζήτησαν τις προοπτικές ειρήνευσης και την κλιμάκωση των επιθέσεων στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο Ερντογάν αναγνώρισε δημοσίως τον ρόλο της Ουάσιγκτον, εκφράζοντας την ικανοποίησή του επειδή οι πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου έχουν αποκτήσει νέα δυναμική, «ιδιαίτερα χάρη στις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου Τραμπ».

Παράλληλα, υπενθύμισε τις προηγούμενες ρωσοουκρανικές διαπραγματεύσεις που φιλοξένησε η Τουρκία, δηλώνοντας έτοιμος να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Άγκυρα επιχειρεί να αξιοποιήσει και το προηγούμενο του Ιουλίου 2022, όταν, με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ, επιτεύχθηκε στην Κωνσταντινούπολη συμφωνία για τις εξαγωγές ουκρανικών σιτηρών. Ο μηχανισμός επέτρεψε τη μεταφορά περίπου 33 εκατομμυρίων τόνων αγροτικών προϊόντων, προτού η Ρωσία αποχωρήσει τον Ιούλιο του 2023. Η Κωνσταντινούπολη φιλοξένησε επίσης τρεις γύρους απευθείας ρωσοουκρανικών συνομιλιών, από τον Μάιο έως τον Ιούλιο του 2025, που απέφεραν κυρίως συμφωνίες ανταλλαγής αιχμαλώτων, χωρίς να επιτευχθεί εκεχειρία.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Ερντογάν στην προστασία της ναυσιπλοΐας, καταδικάζοντας τις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων «από όποιον κι αν προέρχονται και όποια κι αν είναι η αιτιολογία τους». Προσέθεσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τις επαφές με τα εμπλεκόμενα μέρη και ότι σκοπεύει να συζητήσει το ζήτημα και με τη Ρωσία.

Η πρόταση για τα εμπορικά πλοία και το ελληνικό ενδιαφέρον

Περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο μιας περιορισμένης έκτασης συμφωνίας έδωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του, μετά τη συνάντηση με τον Ερντογάν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος περιέγραψε ένα πλαίσιο αμοιβαίας αποχής από επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων. Σύμφωνα με την πρόταση που συζητήθηκε, πλοία με τουρκική ή άλλη σημαία θα μπορούσαν να προσεγγίζουν ουκρανικά λιμάνια χωρίς να κινδυνεύουν από ρωσικά πλήγματα. Αντίστοιχα, η Ουκρανία θα απέφευγε επιθέσεις σε εμπορικά πλοία που κατευθύνονται σε ρωσικά λιμάνια.

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι έθεσε και το ζήτημα της ασφάλειας συγκεκριμένων πλοίων. Όπως υποστήριξε, τρία τουρκικά και ένα ελληνικό πλοίο βρίσκονται εκτεθειμένα σε ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικά λιμάνια, χωρίς να διευκρινίσει την ταυτότητά τους.

Οι κίνδυνοι για την ελληνική ναυτιλία αναδείχθηκαν για μία ακόμη φορά με δραματικό τρόπο στις 28 Οκτωβρίου, όταν το ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Contship Jet, με σημαία Λιβερίας, δέχθηκε επίθεση από τρία μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας στην ΑΟΖ της Βουλγαρίας. Το πλοίο, που εκτελούσε δρομολόγιο από τη Χάιφα προς την Κωνστάντζα της Ρουμανίας, βυθίστηκε, ενώ τα 18 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν. Η προέλευση της επίθεσης δεν έχει εξακριβωθεί.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ακόμη ότι συζήτησε τις λεπτομέρειες της πρότασης με τον Τούρκο πρόεδρο και αναμένει πλέον να τις μεταφέρει στη Μόσχα.

Οι ΗΠΑ προωθούν παράλληλες συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι

Η αμερικανική πρωτοβουλία έχει ευρύτερο αντικείμενο από την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Όπως διευκρίνισε ο Ζελένσκι, οι ΗΠΑ έχουν προτείνει νέα τριμερή συνάντηση τεχνικών αντιπροσωπειών της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών στο Άμπου Ντάμπι, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Νοεμβρίου.

Στην ημερήσια διάταξη θα μπορούσαν να περιληφθούν η περιορισμένη εκεχειρία στη θάλασσα, η αναστολή επιθέσεων κατά ενεργειακών υποδομών και οι ανταλλαγές αιχμαλώτων.

Η διεξαγωγή των συνομιλιών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ενώ το Κίεβο επιμένει ότι κρίσιμα πολιτικά ζητήματα, όπως οι εδαφικές διαφορές και οι εγγυήσεις ασφαλείας, απαιτούν αποφάσεις σε επίπεδο ηγετών.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης έτοιμος να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Τουρκία, αποκαλύπτοντας ότι με τον Ερντογάν συζήτησαν και το ενδεχόμενο συνάντησης κορυφής με τη συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται, όμως, για ενδεχόμενο χωρίς συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα ή αποδοχή από όλες τις πλευρές.

Η Ρωσία προτιμά τους Αμερικανούς

Από την πλευρά της, η Μόσχα επιμένει στον αμερικανικό ρόλο. Η ρωσική θέση έγινε σαφέστερη την Κυριακή, όταν ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε ότι οι πρώτοι γύροι διαπραγματεύσεων πρέπει να πραγματοποιηθούν αποκλειστικά με τη συμμετοχή ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας.

Επικαλέστηκε τους «λειτουργικούς διαύλους επικοινωνίας με τους Αμερικανούς», υποστηρίζοντας ότι είναι λογικό οι αρχικές συνομιλίες να διεξαχθούν σε τριμερές σχήμα.

Η θέση αυτή καταδεικνύει ότι η Ρωσία επιδιώκει να διατηρήσει τις ΗΠΑ στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων, χωρίς διεύρυνση του αρχικού σχήματος, αποκλείοντας προς το παρόν το ενδεχόμενο ευρωπαϊκής συμμετοχής.