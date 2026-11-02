Το υπουργείο Υγείας του υεμενίτικου κινήματος ανταρτών Ανσαραλά -γνωστού επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι-, που πρόσκειται στο Ιράν, ανέφερε νωρίς το πρωί ότι τουλάχιστον επτά άμαχοι τραυματίστηκαν στους βομβαρδισμούς που διεξήγαγε η συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία σε λιμάνι στην επαρχία Χοντάιντα και εναντίον πετρελαϊκής εταιρείας.

«Τέσσερις πολίτες τραυματίστηκαν σε αεροπορική επιδρομή (…) της σαουδαραβικής συμμαχίας σε προκυμαία στο λιμάνι Ρας Ίσα», το μεγαλύτερο στην επαρχία Χοντάιντα, ανέφερε μέσω X ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Ανσαραλά, ο Ανίς Αλασμπάχι.

«Άλλοι τρεις πολίτες επίσης τραυματίστηκαν σε αεροπορική επιδρομή που είχε στόχο πρατήριο της Επιχείρησης Πετρελαίου της Υεμένης στην περιοχή Μπατζίλ», στην ίδια επαρχία, πρόσθεσε.

Νωρίτερα, μέσο ενημέρωσης προσκείμενο στην Ανσαραλά μετέδωσε ότι η Σαουδική Αραβία, η οποία υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης στον πόλεμο, βομβάρδισε λιμάνι στη Χοντάιντα, όπου βρίσκονται υποδομές στρατηγικής σημασίας υπό τον έλεγχο του κινήματος, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

«Ο Σαουδάραβας εχθρός εξαπέλυσε δύο αεροπορικά πλήγματα εναντίον του λιμανιού της Ρας Ίσα», στη Χοντάιντα, ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα, προσθέτοντας ότι στόχοι ήταν «προκυμαία» και «εμπορικό πλοίο το οποίο βρισκόταν σ’ αυτήν».

Στη Χοντάιντα βρίσκεται το μεγαλύτερο λιμάνι υπό τον έλεγχο της Ανσαραλά, που αποτελεί απόλυτα απαραίτητη πύλη εισόδου για τα εισαγόμενα τρόφιμα και την ανθρωπιστική βοήθεια στους τομείς της χώρας υπό τον έλεγχο του κινήματος ανταρτών.

Στο λιμάνι Ρας Ίσα, στο βόρειο τμήμα της πόλης, εισάγονται και επίσης αποθηκεύονται καύσιμα.

Ο πόλεμος στην Υεμένη, που γενικεύτηκε το 2014, ανάμεσα στην Ανσαραλά και τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, που υποστηρίζεται από το Ριάντ, αναζωπυρώθηκε τον Ιούλιο, έπειτα από τέσσερα χρόνια σχετικής ηρεμίας στο φτωχότερο κράτος της αραβικής χερσονήσου, που μετατράπηκε σε νέο μέτωπο στην ευρύτερη σύρραξη στη Μέση Ανατολή.