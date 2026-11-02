Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Νότια Κορέα θα μπορούσε να είναι «σημαντικός συνεργάτης», «εταίρος» της χώρας του ως προς τον υπό σχεδιασμό πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στη Σινώπη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο πρακτορείο ειδήσεων Yonhap και μεταδόθηκε σήμερα.

Η Τουρκία μελετά τους τεχνικούς και τους οικονομικούς όρους όσον αφορά το έργο, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, και θα μπορούσε να συνεργαστεί με την κρατική επιχείρηση Korea Electric Power Corp., ανέφερε ο κ. Ερντογάν όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το Reuters.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η Άγκυρα θα ζυγίσει διαστάσεις που αφορούν κυρίως τη χρηματοδότηση, τα κόστη της παραγωγής ηλεκτρισμού, καθώς και τα δυνητικά οφέλη για την τουρκική οικονομία προτού καταλήξει να επιλέξει με ποιον θα συνεργαστεί, βάσει του τουρκικού «εθνικού συμφέροντος».

Ο Ερντογάν ξεκινά τριήμερη επίσημη επίσκεψη στη Νότια Κορέα

Ο πρόεδρος της Τουρκίας αρχίζει σήμερα τριήμερη επίσημη επίσκεψη στη Νότια Κορέα, την πρώτη του από το 2018. Θα έχει συνομιλίες με τον νοτιοκορεάτη ομόλογό του Λι Τζε-μιουνγκ αύριο Τρίτη, σύμφωνα με την προεδρία στη Σεούλ.

Στη συνέντευξή του στο Yonhap, ο πρόεδρος Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης στους τομείς της άμυνας, των ημιαγωγών, της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής, που θεωρεί πεδία δυνητικής συνεργασίας, ενώ κάλεσε να υπάρξουν περισσότερες νοτιοκορεατικές επενδύσεις και συμπαραγωγές στην Τουρκία.

Είπε ακόμη ότι οι δύο χώρες έχουν θέσει στόχο το διμερές εμπόριο να φθάσει τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια και παρότρυνε να γίνουν προσπάθειες να μειωθεί η ανισορροπία σε όφελος της Νότιας Κορέας.

Ακόμη, παρότρυνε νοτιοκορεατικές εταιρείες να συμμετάσχουν σε σχέδια που αφορούν τις μεταφορές και την εφοδιαστική στην Τουρκία και συνδέουν την Ασία με την Ευρώπη.