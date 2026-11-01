Αυστηρές κυρώσεις σε βάρος των υπεύθυνων για τις ταραχές που ακολούθησαν τις χθεσινές διαδηλώσεις της Gen Z προανήγγειλε ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ (CSU) και απέδωσε τα επεισόδια σε «αριστερές ομάδες επιρρεπείς στη βία και ταραχοποιούς από την κοινότητα των μεταναστών».

Παρά τη βία σε μεμονωμένες περιπτώσεις, όπως στην Φρανκφούρτη και στο Αμβούργο, «η στρατηγική των γερμανικών δυνάμεων ασφαλείας κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών της Gen Z ήταν επιτυχής. Υπερβολές βίας όπως αυτές στο Παρίσι απετράπησαν χάρη στις εξαιρετικά αφοσιωμένες αστυνομικές μας δυνάμεις», δήλωσε ο κ. Ντόμπριντ στην Bild am Sonntag και επισήμανε ότι «η επιχειρησιακή αντίληψη της αστυνομίας με μαζική παρουσία και αποκεντρωμένη ανάπτυξη δυνάμεων έχει αποδειχθεί αποτελεσματική». Ο υπουργός Εσωτερικών κατηγόρησε «αριστερές ομάδες που είναι επιρρεπείς στη βία και ταραχοποιούς από την κοινότητα των μεταναστών» για τα επεισόδια και πρόσθεσε ότι οι ταραξίες και οι υπεύθυνοι για λεηλασίες έχουν εντοπιστεί και θα λογοδοτήσουν. «Δεν ήταν φοιτητές και περιμένω να αντιμετωπίσουν σκληρή τιμωρία», είπε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πνεύμα, ο υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας Χέρμπερτ Ρόιλ (CDU) δήλωσε ότι οι διαδηλώσεις στην Κολωνία κατελήφθησαν από «αριστερούς εξτρεμιστές και ομάδες νεαρών που είναι επιρρεπείς στη βία» και κλιμάκωσαν σκοπίμως την κατάσταση. «Όποιος πετάει πέτρες και κροτίδες σε αστυνομικούς, πυροδοτεί πυροτεχνήματα και προκαλεί ταραχές στους δρόμους, δεν έχει πολιτική ατζέντα. Το γεγονός ότι οι νέοι έχουν απαιτήσεις για το μέλλον τους αποτελεί μέρος μιας ζωντανής δημοκρατίας. Αλλά αυτό που συνέβη στη συνέχεια στην Κολωνία βλάπτει όλα όσα διακυβεύονταν. Όποιος επιτίθεται στην αστυνομία μας, επιτίθεται στο κράτος δικαίου μας. Οι δράστες θα εντοπιστούν και θα ληφθούν αποφασιστικά μέτρα», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους (SPD) από την πλευρά του εξέφρασε αμφιβολίες για την τοποθέτηση του κ. Ντόμπριντ, διευκρινίζοντας ότι ο ίδιος δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία για να σχηματίσει άποψη. «Τι ακριβώς είναι οι ομάδες μεταναστών; Είναι άτομα που είναι μετανάστες τρίτης γενιάς στη Γερμανία και Γερμανοί πολίτες; Πού σταματάμε να κάνουμε τέτοιες διακρίσεις;», δήλωσε στο ZDF o κ. Πιστόριους, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι «είναι σαφές ότι υπήρχαν εξτρεμιστές που επιτίθενται και τραυματίζουν αστυνομικούς και προκαλούν σοβαρές ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία και θα πρέπει να τιμωρηθούν για τις πράξεις τους». Η περιγραφή ωστόσο του κ. Ντόμπριντ για το μεταναστευτικό υπόβαθρο των πιθανών δραστών «είναι απαράδεκτη», έκρινε ο υπουργός Άμυνας.

Από την πλευρά των Πρασίνων, η αρχηγός Φραντσίσκα Μπράντνερ καταδίκασε τη βία, η οποία, όπως είπε στην Rheinische Post, «βλάπτει τον νόμιμο σκοπό των πολλών που διαμαρτυρήθηκαν ειρηνικά». «Όπου υπήρξαν ταραχές, τις καταδικάζω απερίφραστα. Ταυτόχρονα, το μήνυμα των νέων είναι αδιαμφισβήτητο και η κυβέρνηση πρέπει να ανταποκριθεί», πρόσθεσε. Τα βίαια επεισόδια καταδίκασε και η Αριστερά, με την αρχηγό της Ινές Σβέρτντνερ να προειδοποιεί ταυτόχρονα «να μην αφήσουμε να ξεθωριάσουν τα αιτήματα της Gen Z, επειδή μικρές ομάδες θυμωμένων ανθρώπων προκάλεσαν βίαιες ταραχές». Η επικεφαλής της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) Αλίς Βάιντελ, με αφορμή τα επεισόδια, επέκρινε την πολιτική του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), υποστηρίζοντας ότι «οι ταραχές ήταν το αποτέλεσμα κυρίως των πολιτικών του CDU που εδώ και χρόνια προωθούν τον αριστερό εξτρεμισμό σε συνδυασμό με την ανεξέλεγκτη μετανάστευση».

Απόσταση από τις ταραχές έλαβαν και οι διοργανωτές των διαδηλώσεων. «Δεν είχαμε καμία επιρροή σε ό,τι συνέβη μετά το τέλος των διαδηλώσεων», δήλωσε εκπρόσωπος της πρωτοβουλίας «H Gen Z ρυθμίζει».