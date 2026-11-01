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Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συνεχάρη την Κυριακή την Ιλιάνα Γιότοβα για τη νίκη της στις προεδρικές εκλογές της Βουλγαρίας.

«Από την ασφάλεια και την άμυνα μέχρι την ανταγωνιστικότητα και την ενεργειακή μας ανεξαρτησία, προσβλέπω στη συνέχιση της συνεργασίας μας», έγραψε η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο X.

«Για μια ισχυρή Βουλγαρία σε μια ισχυρή Ευρώπη», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τα exit polls, η Γιότοβα αναμένεται να συγκεντρώσει περίπου το 52% των ψήφων στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Η συμμετοχή των ψηφοφόρων ήταν σχετικά χαμηλή, καθώς διαμορφώθηκε στο 25,5% κατά το κλείσιμο της κάλπης.