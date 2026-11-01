Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συνεχάρη την Κυριακή την Ιλιάνα Γιότοβα για τη νίκη της στις προεδρικές εκλογές της Βουλγαρίας.

«Από την ασφάλεια και την άμυνα μέχρι την ανταγωνιστικότητα και την ενεργειακή μας ανεξαρτησία, προσβλέπω στη συνέχιση της συνεργασίας μας», έγραψε η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο X.

«Για μια ισχυρή Βουλγαρία σε μια ισχυρή Ευρώπη», πρόσθεσε.

Congratulations to @IlianaIotova on her victory in the presidential elections. From security and defence to our competitiveness and energy independence, I look forward to continuing our joint work. For a strong Bulgaria in a strong Europe. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 1, 2026

Σύμφωνα με τα exit polls, η Γιότοβα αναμένεται να συγκεντρώσει περίπου το 52% των ψήφων στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Η συμμετοχή των ψηφοφόρων ήταν σχετικά χαμηλή, καθώς διαμορφώθηκε στο 25,5% κατά το κλείσιμο της κάλπης.