Tο Πολεμικό Ναυτικό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα «εξερράγησαν» αφού προσέκρουσαν σε νάρκες ενώ διέσχιζαν μια «μη εγκεκριμένη διαδρομή» στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με αναφορά των ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης την Κυριακή.

Το Ιράν έχει επιβάλει περιορισμούς στα πλοία που επιδιώκουν να διέλθουν από το Στενό και έχει επιτεθεί σε πλοία που, όπως ισχυρίζεται, παραβιάζουν τους περιορισμούς αυτούς, καθώς επιδιώκει να επιβάλει τον έλεγχό του επί της στρατηγικής αυτής θαλάσσιας οδού και να ασκήσει πίεση στις ΗΠΑ.