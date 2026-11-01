Αναταράξεις στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών προκαλεί η απόφαση της βουλευτή Χέιλι Στίβενς να στηρίξει τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο Μάικ Ρότζερς και όχι τον υποψήφιο του κόμματός της, Αμπντούλ Ελ Σαγέντ, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Η ανακοίνωση έγινε την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, περίπου 48 ώρες πριν από την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση στο Μίσιγκαν.

Η Στίβενς εμφανίστηκε στο πλευρό του Ρότζερς σε εκκλησία του Ντιτρόιτ και εξήγησε την απόφασή της, ασκώντας παράλληλα κριτική στην προεκλογική εκστρατεία των Δημοκρατικών.

«Η ψήφος μου για τη Γερουσία θα πάει στον Μάικ Ρότζερς, γιατί πρέπει να σταθούμε στο πλευρό της χώρας. Δεν μπορούμε να σταθούμε στο πλευρό του μίσους… Στάθηκα στο πλευρό του κόμματός μου και με αποδοκίμασαν από τη σκηνή», δήλωσε.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή, η βουλευτής αναφέρθηκε και στη ρήξη της με τον Ελ Σαγέντ, λέγοντας:

«Ο Αμπντούλ είπε ότι δεν ήμουν πλέον ευπρόσδεκτη στην εκστρατεία του και ότι θα έπρεπε να μείνω μακριά. Και έχει δίκιο».

Στη συνέχεια, ξεκαθάρισε τη θέση της: «Και γι’ αυτό υποστηρίζω σήμερα τον Μάικ Ρότζερς για τη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν έχω θέση στην εκστρατεία του Αμπντούλ».

STEVENS: "My vote for Senate will be for Mike Rogers because we have to stand with country. We can’t stand with hate, we can’t stand with Hasan Piker… I stood with my party and I was booed off the stage." https://t.co/8JPKDgidoN — Greg Price (@greg_price11) November 1, 2026

Η στάση της Στίβενς αποτελεί ανατροπή σε σχέση με όσα είχε δηλώσει λίγες ημέρες νωρίτερα, όταν είχε ανακοινώσει ότι θα στηρίξει τον υποψήφιο των Δημοκρατικών. Οι δύο πολιτικοί είχαν αναμετρηθεί στις προκριματικές εκλογές του κόμματος για το χρίσμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, ενώ στη συνέχεια ήρθαν σε δημόσια αντιπαράθεση, με αφορμή την κριτική που ασκούν ο Ελ Σαγέντ και οι σύμμαχοί του στο Ισραήλ.

Η απάντηση του Αμπντούλ Ελ Σαγέντ

Ο Αμπντούλ Ελ Σαγέντ κλήθηκε να σχολιάσει την απόφαση της Στίβενς και να απαντήσει εάν θεωρεί ότι η κίνησή της συνιστά προδοσία προς το Δημοκρατικό Κόμμα. Ο ίδιος υποβάθμισε τη σημασία της προσωπικής αντιπαράθεσης, στρέφοντας τη συζήτηση στις πολιτικές θέσεις του Ρότζερς.

«Τελικά, δεν σκέφτομαι καθόλου τη Χέιλι Στίβενς. Γιατί ξέρεις κάτι; Απλώς με ενδιαφέρει λιγότερο η πολιτική πλευρά του θέματος από ό,τι οι πολιτικές που εφαρμόζονται…», ανέφερε.

Στη συνέχεια, παρουσίασε τις διαφωνίες του με τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο, συνδέοντάς τες με ζητήματα όπως η αντιμετώπιση του μίσους, η υγειονομική περίθαλψη, η δημόσια εκπαίδευση και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα.

«Αν είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι πρέπει να αντισταθούμε στο μίσος και έχετε παρακολουθήσει την τελευταία προεκλογική εκστρατεία, νομίζω ότι μάλλον δεν θα θέλαμε να υποστηρίξουμε τον Μάικ Ρότζερς, τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζέι Ντι Βανς.

Αν είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι χρειαζόμαστε περισσότερη υγειονομική περίθαλψη, όχι λιγότερη, τότε μάλλον δεν θέλετε να ψηφίσετε τον τύπο που ψήφισε 19 φορές υπέρ της αύξησης των τιμών των συνταγογραφούμενων φαρμάκων ή της διατήρησής τους σε υψηλά επίπεδα και που δέχεται χρήματα από τις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες και τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Αν είστε από αυτούς που πιστεύουν στη δημόσια εκπαίδευση, πιθανότατα δεν θέλετε να υποστηρίξετε τον τύπο που σχεδίασε την αρχική νομοθεσία το 1999, η οποία κατέληξε να αφαιρέσει τον τοπικό έλεγχο από τα δημόσια σχολεία του Ντιτρόιτ και την τοπική κοινότητα.

Αν είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι πρέπει να έχετε το δικαίωμα να ανήκετε σε συνδικάτο, πιθανότατα δεν θέλετε να υποστηρίξετε τον τύπο που καταστρέφει τα συνδικάτα.

Λέω λοιπόν απλώς ότι οι αρχές στις οποίες πιστεύουμε ως Δημοκρατικοί είναι πραγματικά αρκετά σαφείς. Τις υποστηρίζω όλες».

El-Sayed: At the end of the day, I actually don’t think about Haley Stevens. Because you know what? I’m just less interested in the politics of it all than I am in the policy of it all… If you are somebody who believes that we should stand up to hate, and you have watched this last campaign, I think we probably would not want to support Mike Rogers and Donald Trump and JD Vance. If you’re somebody who believes that we need more health care, not less than you probably don’t want to vote for the guy who voted to raise prescription drug prices or keep them high 19 times and takes money from big pharma and big insurance. If you’re somebody who believes in public education, you probably do not want to support the guy who architected the initial legislation in 1999 that ended up stripping local control from Detroit public schools and the local community. If you’re somebody who believes that you should have a right to a union, you probably don’t want to support the guy who busts unions. So I’m just saying that the principles that we believe in as Democrats are really quite clear. I stand for all of them. — Acyn (@Acyn) November 1, 2026

Η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ

Την απόφαση της Χέιλι Στίβενς σχολίασε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος επαίνεσε τη βουλευτή, υποστηρίζοντας ότι με την κίνησή της έδειξε «μεγάλη και σχεδόν άνευ προηγουμένου πίστη στον υπέροχο λαό του Μίσιγκαν».

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη Στίβενς «εξαιρετικά σεβαστή Δημοκρατική» και αναφέρθηκε στην ήττα της στις προκριματικές εκλογές από τον Αμπντούλ Μοχάμεντ Ελ-Σαγιέντ. Παράλληλα, χρησιμοποίησε τον υποτιμητικό όρο «Dumocrats» για τους Δημοκρατικούς, σχολιάζοντας ότι το κόμμα την είχε αξιοποιήσει στην προεκλογική του εκστρατεία στο Μίσιγκαν, πριν εκείνη ανακοινώσει τη στήριξή της στον Μάικ Ρότζερς.

«Η υποστήριξή της είναι τεράστια, και το επίπεδο σεβασμού από τον λαό του Μίσιγκαν, ειδικά από τις αφροαμερικανικές και εβραϊκές κοινότητες, είναι σχεδόν ασύγκριτο. Η Χέιλι είπε αυτό που λίγοι είναι πρόθυμοι να πουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.