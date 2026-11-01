Ιδιωτικό τζετ συνετρίβη σε πάρκο με τροχοβίλες στη νότια Φλόριντα, προκαλώντας τεράστια έκρηξη και πυρκαγιά.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) το αεροσκάφος ήταν τύπου Learjet 60 με εννέα επιβαίνοντες και συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή του Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα,
Την έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος θα αναλάβουν από κοινού η FAA και η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών, όπως ανακοίνωσε η αρμόδια υπηρεσία. Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο Military Trail, ανάμεσα στη λεωφόρο Cresthaven και τη 10th Avenue North, σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Παλμ Μπιτς.
Όπως αναφέρει η FAA, το Learjet 60 είχε αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Όστιν-Μπέργκστρομ με προορισμό τις Μπαχάμες.
Σύμφωνα με το CNN, τα δεδομένα παρακολούθησης της πτήσης δείχνουν ότι το αεροσκάφος έχασε ύψος 27.000 ποδιών μέσα σε μόλις ένα λεπτό, λίγο πριν διακοπεί η μετάδοση των στοιχείων της πτήσης.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο της συντριβής:
🚨 HOLY CRAP! Dashcam video from just FEET AWAY shows the moment a Learjet 60 crashed in Palm Beach County, Florida These folks are SUPER lucky to be alive. Just INSANE. https://t.co/99yQRaETXQ— Nick Sortor (@nicksortor) November 1, 2026
Σύμφωνα με το Aviation 24/7, ο θόρυβος της συντριβής ήταν τόσο ισχυρός, που έμοιαζε με έκρηξη πυραύλου.
Aircraft Incident. Military Trail between Cresthaven and 10th Avenue N closed to all traffic. Avoid the area. This will be an extended incident. https://t.co/lhl6yY1A0U— PBC Fire Rescue (@PBCFR) November 1, 2026
🚨 URGENTE: Un pequeño avión se ha desplomado aparentemente contra un parque de casas móviles en Greenacres, condado de Palm Beach, Florida El video muestra incendios ardiendo en un CRÁTER en la carretera, con escombros por todas partes Aún no hay información sobre víctimas. Los primeros respondedores se dirigen rápidamente al lugar. Rezando por todos allí 📷🙏🏻— Marcrix Noticias (@MarcrixNoticias) November 1, 2026
BREAKING: Emergency crews rush to the scene of a plane crash in West Palm Beach, Florida, with reports indicating there are no survivors. The aircraft, believed to be a Bombardier Learjet 60, reportedly plunges toward the ground at an estimated 32,000 feet per minute. Social media video appears to capture the terrifying final moments. The cause of the crash remains unknown as authorities investigate. The private jet reportedly crashed just miles from Mar-a-Lago. Find out what is known about the nine people on board and the aircraft’s flight path: https://t.co/FqyVTulTNi— Fox News (@FoxNews) November 1, 2026