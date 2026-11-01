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Ιδιωτικό τζετ συνετρίβη σε πάρκο με τροχοβίλες στη νότια Φλόριντα, προκαλώντας τεράστια έκρηξη και πυρκαγιά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) το αεροσκάφος ήταν τύπου Learjet 60 με εννέα επιβαίνοντες και συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή του Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα,

Την έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος θα αναλάβουν από κοινού η FAA και η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών, όπως ανακοίνωσε η αρμόδια υπηρεσία. Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο Military Trail, ανάμεσα στη λεωφόρο Cresthaven και τη 10th Avenue North, σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Παλμ Μπιτς.

Όπως αναφέρει η FAA, το Learjet 60 είχε αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Όστιν-Μπέργκστρομ με προορισμό τις Μπαχάμες.

Σύμφωνα με το CNN, τα δεδομένα παρακολούθησης της πτήσης δείχνουν ότι το αεροσκάφος έχασε ύψος 27.000 ποδιών μέσα σε μόλις ένα λεπτό, λίγο πριν διακοπεί η μετάδοση των στοιχείων της πτήσης.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο της συντριβής:

Σύμφωνα με το Aviation 24/7, ο θόρυβος της συντριβής ήταν τόσο ισχυρός, που έμοιαζε με έκρηξη πυραύλου.